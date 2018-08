Der Wechsel vom SV Weser Bremen nach Bremen-Nord zum BTV hat sich für die in Walle wohnende Schwimmerin Jennifer-Ruth Proske auf jeden Fall gelohnt. (Martin Prigge)

Blumenthal. Seit den Osterferien 2017 schwimmt Jennifer-Ruth Proske für den Blumenthaler TV. Der Wechsel vom SV Weser Bremen nach Bremen-Nord hat sich für die in Walle wohnende Schwimmerin gelohnt, wenn man sich ihre jüngsten Erfolge ansieht. In diesem Jahr debütierte die 13-Jährige bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) in Berlin. Hier schwamm sie (wie berichtet) bei ihrem ersten Start über 100 Meter Freistil auf den 47. Platz und um drei Zehntelsekunden verpasste sie in 1:04,46 Minuten ihre persönliche Bestzeit.

Über 50 Meter Freistil lieferte Proske trotz Nervosität in 28,97 Sekunden dann sogar eine neue Bestzeit ab und landete auf Rang 26. „Alles im grünen Bereich“, kommentierte damals ihr Blumenthaler Trainer Uwe Hilbrands. In den grünen Bereich können auch ihre Erfolge bei den norddeutschen Meisterschaften über die langen Strecken eingeordnet werden. Im vergangenen Jahr schwamm Jenny Proske bei diesen Titelkämpfen einmal zur Silbermedaille und gewann zweimal Bronze, damals noch für den SV Weser. Nächstes Jahr möchte die Athletin gerne erneut an den DJM teilnehmen. „Dann würde ich zu den 50 und 100 Meter Freistil noch die 200 Meter gerne schwimmen“, so Proske, die insbesondere über Freistil und Rücken stark ist. „Schmetterling geht bei mir dagegen eigentlich gar nicht.“

Sehr ehrgeizig

Wenn alles so erfolgreich weitergeht, habe sie auch nichts gegen eine Teilnahme an Europameisterschaften oder gar Olympia. „Aber das setzt voraus, dass ich den Spaß am Schwimmen beibehalte. Manche verlieren den ja in der Pubertät.“ Die Schwimmerin selbst sieht sich als sehr ehrgeizig an, gönnt aber den Konkurrentinnen auch fair ihren Sieg im Finale. „Bestzeiten zu schwimmen steht noch eher im Fokus“, findet Jenny Proske. Sie ist ja auch noch jung. Den Ehrgeiz findet sie auch bei ihrem Vorbild Franziska van Almsick wieder. „Ich mag ihre Schwimmtechnik“, erklärt die BTV-Schwimmerin.

Mit vier Jahren begann das Mädchen im SV Weser Bremen mit dem Schwimmen. „Beim Mutter-Kind-Schwimmen war meine Lehrerin nicht so nett, da habe ich ein Jahr lang Angst gehabt und erst im Urlaub gemerkt, dass ich das Wasser mag. Mein Opa war Rettungsschwimmer und ich habe dann viele Sportarten ausprobiert, aber Schwimmen hat mir am meisten Spaß gemacht“, berichtet sie. Jenny Proske war ihrem Alter früh voraus, musste während der Schwimm-Ausbildung altersbedingt einmal sogar in einer jüngeren Gruppe bleiben, obgleich sie die Leistungen der nächsthöheren Mannschaft bereits erfüllen konnte.

Der Wechsel zum BTV im Frühjahr 2017 sollte ihrer Leistungssteigerung dienen. „Die Trainer beim SV Weser konnten uns nicht mehr so viel beibringen. Ich wollte wegen meiner Freunde zuerst nicht weg, habe dann während der Weihnachtsferien beim BTV mittrainiert und das hat Spaß gemacht“, erläutert Proske. Bald stand dem Wechsel nach Blumenthal nichts mehr im Wege – und die Erfolge ließen bekanntlich nicht auf sich warten. Besonders gefiel ihr das diesjährige Trainingslager auf Fuerteventura.

Jenny Proske besucht nach den Sommerferien die 8. Klasse der Oberschule an der Ronzelenstraße und absolviert im Rahmen der sportbetonten Schule zusätzliches Training während der Schulzeit. So kommen neben den Trainingseinheiten bei BTV-Coach Uwe Hilbrands noch zwei Termine für die Schule hinzu.

„Uwes Training ist schon anstrengend, aber lustig. Er kann uns Schwimmer lesen und wenn ich ihn komisch angucke, erkennt er sofort, was los ist und ob etwas nicht stimmt. Er ist immer gut drauf und ich bin sehr zufrieden mit dem Training“, sagt Jenny Proske, die entweder von ihren Eltern zum Training gebracht wird oder mit dem Zug kommt.

„Uwe sagt immer, dass ich nicht so vorsichtig sein soll, dass ich manchmal mehr schaffen kann, als ich tue. Vielleicht auch, dass ich mich noch mehr anstrengen soll. Ich kann mir auch gut vorstellen, später mal als Trainerin zu arbeiten“, erzählt Proske, die nach dem Abitur gerne Orthopädin werden möchte, „weil ich selbst Probleme mit dem Rücken habe und das ganz spannend finde.“ Früher ging die junge Schwimmerin noch gerne zum Tanzen und besuchte auch einen Kurs zum therapeutischen Reiten. „Das geht jetzt zeitlich nicht mehr“, sagt sie ehrlich.

Wenn neben Schule und Training noch Zeit ist, trifft Jenny Proske sich mit Freunden, liest oder malt. Gerade ist sie aus einem Türkei-Urlaub zurückgekehrt, am Montag, 30. Juli, begann der Trainingsauftakt beim BTV. „Ich freue mich auf das Training, bevor dann ja bald die Schule wieder beginnt“, sagt Jenny Proske, die dann ganz im Sinne ihres ehrgeizigen Vorbilds Franziska van Almsick neuen Bestleistungen hinterhereifern wird.

Zur Person

Jennifer-Ruth Proske (13)

debütierte in diesem Jahr erstmals bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften und holte bei Norddeutschen Schwimm-Titelkämpfen bereits Medaillen. Im vergangenen Jahr wechselte sie vom SV Weser Bremen zum Blumenthaler TV, wo sie in der ersten Mannschaft unter Trainer Uwe Hilbrands trainiert. Die ehrgeizige Athletin nennt Franziska van Almsick als ihr Vorbild und möchte im nächsten Jahr erneut zu den DJM. "Jenny" Proske wohnt mit ihren Eltern ­Angela und Oliver Proske, die im Verein als Kampfrichter aushelfen, in Walle. Ihr Lieblingsessen sind Knödel. MP