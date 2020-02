Erhielt für seine Übung am Reck 11,5 Punkte: Maxim Kononenko (Jahrgang 2010) vom Blumenthaler TV. (CARMEN JASPERSEN)

Grohn. Mucksmäuschenstill war es in der Sporthalle am Grohner Schulhof, als Daniel Verchosapov bei den Kreis-Einzelmeisterschaften im Gerätturnen seine Reckübung zeigte. Gebannt blickten die Zuschauer auf den Turner des TV Grohn, der an der 2,60 hohen Stange scheinbar mit Leichtigkeit Felgaufschwung, Umschwung, Kippe und Riesenfelge präsentierte. Krönender Abschluss war der spektakuläre Salto rückwärts als Abgang. Belohnt wurde der Auftritt mit Beifall und der Tageshöchstnote von 17,10 Punkten.

„Ich möchte heute an allen vier Geräten der Beste sein“, sagte der 17-Jährige in der Halbzeit – sein Vorhaben gelang. Am Ende hatte der Weserliga-Turner an allen Geräten die besten Wertungen ergattert und ein Vierkampf-Resultat von 63,80 Zählern erreicht.

Beim Vergleich mit Aktiven vom TV Grohn, Blumenthaler TV, Lüssumer SV und der SG Aumund-Vegesack waren aber auch Aktive aus den breitensportlichen Abteilungen am Start. Für sie bilden die Kreis-Einzelmeisterschaften die einzige Gelegenheit im Jahr, das im Training Geübte vor Kampfgerichten zu zeigen. Und dieses Mal galt allen Teilnehmern die ungeteilte Aufmerksamkeit der Zuschauer. Erstmals wurde die Traditionsveranstaltung des Turnkreises Bremen-Nord getrennt von den Mädchen und Frauen durchgeführt. „Das ist sinnvoll. In den vergangenen Jahren zog sich der Wettkampf immer sehr in die Länge“, sagte der Turnkreis-Vorsitzende Jürgen Linke.

Ein positives Fazit von der Premiere in Grohn zog Wolfgang Koschuch (TV Grohn), der den Wettkampf zusammen mit Margret Gerdes (Blumenthaler TV) organisiert hatte: „Dank guter Vorbereitung und der eingespielten Kampfrichter-Teams lief alles reibungslos und ohne Hektik.“ Das war besonders für die Debütanten unter den 28 Turnern wichtig. Für sie galt es, nicht nur die Abfolge der einzelnen Elemente an den vier Geräten Boden, Sprung, Reck und Barren abzurufen, sondern auch das Wettkampf-Prozedere zu beachten. Da mussten die Betreuer oft zu Hilfe kommen.

In Doppelfunktion war Sebastian Schütt gut beschäftigt. Der 25-jährige Erzieher, der erst mit 18 die Liebe zum Gerätturnen entdeckte und für die SAV angetreten war, betreute außerdem seine fünf Jungs vom Lüssumer SV.

Zu denen gehörte Ryan Runge, der schon seine fünfte Kreismeisterschaft absolvierte und sich mit Ehrgeiz vorbereitet hatte. „Turnen gefällt mir, weil ich‘s kann und Potenzial habe. Für den nächsten Wettkampf will ich versuchen, an allen Geräten eine Stufe höher zu turnen“, kündigte er an. „Es ist toll, hier in der Halle anzusehen, was die Weserliga-Turner können“, sagte er. Im Mannschaftswettbewerb anzutreten, wäre auch sein Ziel. Dazu mangle es derzeit jedoch beim Lüssumer SV noch an genügend Mitstreitern, erklärte Coach Sebastian Schütt.

Für den Breitensport im Gerätturnen engagiert sich seit Kurzem auch Minoel Minchev. Der 16-Jährige hat bereits mit der Übungsleiter-Ausbildung begonnen und stand der Riege des Blumenthaler TV zur Seite. „Das fühlt sich richtig gut an. Ich liebe Kinder und Sport. Beides kombinieren zu können, ist für mich perfekt“, verriet der Schüler. Für die meisten Aktiven des TV Grohn, der die größte Jungen-Turnabteilung in Bremen-Nord stellt, waren die Kreismeisterschaften nach dem Ligabetrieb ein entspannter Saisonabschluss.

So auch für Levin Schaa, der mit konzentriert vorgetragenen Übungen glänzte, in seinem Jahrgang siegte und das zweitbeste Vierkampfergebnis aller Teilnehmer erzielte (60,20). Gern hätte der 15-Jährige einen Testlauf mit höherstufigen P-Übungen am Reck und Barren ausprobiert. Doch weil er vorher nicht ausreichend trainieren konnte, wurde daraus nichts. Gut so, meinte der Grohner Trainer der Leistungsturner, Jan-Marcus Broszio: „Was die Jungs im Training nicht neun- von zehnmal schaffen, sollten sie im Wettkampf nicht zeigen.“ Aber er ließ seinen Schützlingen die Wahl. „Bei den Kreis-Einzelmeisterschaften entfällt der Mannschaftszwang. Da darf jeder für sich entscheiden, welche Übungen geturnt werden.“

Weitere Informationen

Siegerliste Breitensportler: Jahrgang 2013: Nikita Vakutin (BTV/Vierkampfergebnis 43,05 Punkte), 2012: Maurice Kahler (TVG/48,35), 2011: Yasin Ridane (LSV/45,25), 2010: Moritz Gerdes (BTV/47,05), 2009: Mattis Schwende (TVG/49,55), 2008: Elias Maiberg (BTV/43,20), 2007: Ryan Runge (LSV/50,60), 1994: Sebastian Schütt (SAV/53,15)

Siegerliste Leistungssportler: Jahrgang 2010: Ole-Martin Stephan (TVG/51,10), 2009: Leon Estreich (TVG/52,70), 2008: Till Duffner (BTV/55,10), 2007: Leon Zurkin (TVG/53,55),2005: Nico Belka (TVG/56,15), 2004: Levin Schaa (TVG/60,20), 2002: Daniel Verchosapov (TVG/63,80) LAN