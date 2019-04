Die Nordbremer, hier mit Joel Jordan (vorne), besiegten den gastgebenden SC Weende Göttingen II und den bis dahin ungeschlagenen Klassenprimus TV Eiche Horn Bremen. (Christian Kosak)

Lesum. Die Nordbremer Akteure besiegten zunächst den gastgebenden SC Weende Göttingen II mit 7:2 und im Anschluss den bis dahin ungeschlagenen Klassenprimus TV Eiche Horn Bremen mit 9:4. „Mit den beiden Siegen haben wir nun wieder beste Chancen, auf einem der ersten drei Plätze zu landen“, meinte Lesums Spielertrainer Thorsten Steiert.

SC Weende Göttingen II – TSV Lesum-Burgdamm 2:7 (0:6): „Nachdem wir am ersten Spieltag auch gegen Göttingen II verloren hatten, wollten dieses Spiel deshalb unbedingt gewinnen. Es lief dann auch von Beginn an gut, sodass wir früh in Führung gehen konnten und diese dann kontinuierlich auf einen 6:0-Halbzeitstand ausbauten“, berichtete Thorsten Steiert. Mit Thomas Fischer, Marco Dorawa, Joel Jordan, Stephan Reest, Jonas und Sjörn Axmann trugen sich dabei gleich sechs verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein. „Die zweite Halbzeit gingen wir dann mit dieser beruhigenden Führung im Rücken und dem schweren Spiel gegen den Tabellenführer Eiche Horn vor der Brust etwas ruhiger an“, sagte Steiert. So gelang Lesum (Jonas Axmann) auch nur noch ein einziges Tor bei zwei Gegentreffern bis zum 7:2-Endstand.

TV Eiche Horn – TSV Lesum-Burgdamm 4:9 (3:4): „Ich hatte gegen Eiche Horn ein schweres Spiel erwartet. Und genauso kam es dann auch“, erklärte Steiert. Der Spitzenreiter sei mit gleich fünf Zweitligaspielern vom Großfeld angetreten. „Es war in der ersten Halbzeit ein offener Schlagabtausch“, ließ Steiert wissen.

Nach Lesums 1:0 von Hendrik Kausch drehten die Horner den Spieß mit zwei Treffern um. Sjörn Axmann egalisierte auf Pass von Hendrik Kausch zum 2:2. Mit einem Doppelschlag durch den gut aufgelegten Thomas Fischer verschaffte sich der TSV dann einen knappen Vorsprung (20.). „Wir konnten unsere Führung dann in der zweiten Hälfte etwas überraschend relativ schnell mit zwei Doppelschlägen auf ein deutliches 8:3 ausbauen“, sagte Thorsten Steiert. Joel Jordan (2), Thomas Fischer und Jonas Axmann waren dabei erfolgreich.

„Dies hat den Gegner wohl etwas überrascht. Und so kam dieser nicht mehr richtig ins Spiel zurück“, so Steiert. Sjörn Axmann erhöhte sogar nach einer Vorleistung von Joel Jordan auf 9:3. „Mit dem deutlichen 9:4-Endstand hatten aber weder wir noch Eiche Horn vorher gerechnet“, versicherte Thorsten Steiert. Er habe wieder eine durchweg tolle Mannschaftsleistung erkannt, was auch an den vielen unterschiedlichen Torschützen abzulesen sei. „Zudem haben wir durch eine engagierte Abwehrleistung und mit großem kämpferischen Einsatz den Grundstein zu diesen zwei wichtigen Siege gelegt“, betonte Steiert.

Bereits am nächsten Spieltag in Hannover am Sonntag, 5. Mai, kommt es zum zweiten Aufeinandertreffen mit dem TV Eiche Horn. „Wir gehen nun natürlich mit großem Selbstbewusstsein in die beiden letzten Spieltage in Hannover und Dinklage und hoffen, unser Saisonziel tatsächlich erreichen zu können“, ergänzte Thorsten Steiert.

TSV Lesum-Burgdamm: Hübner, Busch; Sjörn Axmann, Fischer, Steiert, Reest, Jonas Axmann, Hertel, Dorawa, Bergenthal, Kausch, Jordan.