SVGO-Trainer Stephan Rix Trainer reagierte auf die Dezimierung des Gegners und ließ ebenfalls in Unterzahl spielen. (OLAF KOWALZIK)

Dass man bei einer eigenen Zeitstrafe den Torwart herausnimmt, um trotzdem mit den gewohnten sechs Mann angreifen zu können, wird im Handballsport immer beliebter. Die Verbandsliga-Männer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen waren am vergangenen Sonntag mit dieser modernen Taktik beim 35:28-Auswärtssieg über den ATSV Habenhausen II besonders erfolgreich. Die Mannschaft von Trainer Andreas Szwalkiewicz entschied die Phasen, in der sie drei Zeitstrafen kassiert hatte, mit 5:3 Toren für sich. ELO

Die Fußball-A-Junioren des JFV Bremen müssen bis zum Ende der Verbandsliga-Sommerrunde auf Joshua Watson verzichten. Der Stammkeeper zog sich in einem Testspiel gegen den 1. FC Neuenkirchen einen Kreuzbandriss zu. Deshalb wurde Feldspieler Kim Reimers beim Punktspielauftakt kurzerhand zum Torhüter umfunktioniert. Und Reimers feierte im Heimspiel gegen den Bremer SV (1:0/Abbruch, Wertung noch unklar) einen gelungenen Einstand, indem er einen Elfmeter abwehrte. Wenn Watson ins Team zurückkehrt, wird sein Trainer Luis Serrano Leonor nicht mehr da sein, denn er kündigte seinen Rücktritt zum Saisonende an. „Ich mache im Sommer Feierabend. Mir ist es alleinverantwortlich mit dem kleinen Kader alles zu stressig geworden“, sagte Serrano Leonor, der die ebenfalls in der Verbandsliga spielenden B-Junioren bereits an Sören Seidel abgegeben hatte. KH

Als der FC Union 60 im siegreichen Fußball-Landesliga-Gastspiel gegen DJK Germania Blumenthal (5:3) mit dem Tor zum 4:2 für die Entscheidung sorgte, erhitzten sich beim Gastgeber die Gemüter. So hatte der Schiedsrichter Sercan Yücel (ATSV Sebaldsbrück) viel Arbeit, um die Partie noch einigermaßen über die Bühne zu bringen. Unterstützung bekam Yücel aber auch vom Gäste-Trainer Frank Dahlenberg, der spontan Richtung DJK-Ersatzbank marschierte und hier für Ruhe sorgte. OSH

Die neuen, in den Vereinsfarben schwarz und weiß gefärbten Tornetze des SV Grohn waren vor dem Anpfiff der Heimpartie in der Fußball-Landesliga gegen den SC Vahr Blockdiek am Oeversberg Gesprächsthema. Doch nach dem Geschmack der „Husaren“-Fans dauerte es viel zu lange, bis der Ball zum ersten Mal in den neuen Maschen zappelte. Benjamin Samorski erzielte erst in der 50. Minute den Treffer zum 1:4-Zwischenstand. Am Ende hieß es 2:5. In der trostlosen ersten Halbzeit hatte Stammgast Michael Rosenfeldt für das Highlight auf den Rängen gesorgt. Anlässlich seines begonnenen Rentnerdaseins spendierte der langjährige Verbandsliga-Spieler des Lüssumer TV und Blumenthaler SV eine Kiste Bier.

Vorerst suspendiert – so lässt sich der Status von Ismail Basat Ibrahimbas derzeit beschreiben. Der Torhüter des Fußball-Landesligisten SV Grohn hatte nach einem Disput mit dem Schiedsrichter den Ball bei seinem dritten Abstoßversuch einem Gegner vorgelegt, der ihn zum 4:1 (Endstand 5:1) einschob. Für diese Unsportlichkeit wurde der Keeper von Trainer Jan-Philipp Heine und Teammanager Torben Reiß aus dem Kader verbannt. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit muss aber noch nicht gesprochen sein. PJ

Normalerweise hätte das Verhalten von Stephan Rix den in Handballer-Kreisen nicht ausgelobten Fairness-Preis verdient. Der Trainer der weiblichen A-Jugend des SV Grambke-Oslebshausen hatte im Landesliga-Punktspiel bei der TSG Hatten-Sandkrug auf sein personelles Übergewicht verzichtet. Als sich eine Spielerin des Gegners verletzte und die Niedersachsen das Match aufgrund ihrer ganz dünnen Personaldecke nur noch in Unterzahl weiter bestreiten konnten, handelte auch Stephan Rix. Er spielte die Partie ebenfalls mit einer Akteurin weniger weiter. Vergleichbares erlebt man nur im jüngsten Kinderbereich: Da sind die Trainer dazu angehalten, Spieler vom Feld zu nehmen, wenn sie ihrem Gegner insgesamt zu überlegen sind. „Ich musste da nicht lange überlegen“, wehrte „Shorty" Rix ab. Seine Mannschaft führte zu diesem Zeitpunkt mit 25:17 und ging mit einem 32:23-Auswärtssieg über die Ziellinie. ELO