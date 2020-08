Auf Sicht möchte Paul Gröning vom TV Schwanewede auch in der nationalen U18- und dann in der deutschen Tennis-Herren-Rangliste sich möglichst weit nach vorne spielen. (Christian Kosak)

Am liebsten würde Paul Gröning mal sein Geld mit dem Tennissport verdienen. Deshalb steht die Nummer eins der Herrenformation des TV Schwanewede auch fast täglich auf dem Tennisplatz. Derzeit weist der 16-Jährige die Leistungsklasse (LK) 12 auf. Das soll aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein. „Mein Ziel ist die LK 1“, verrät der Schwaneweder.

Es sollten einige weitere Vereine folgen. Wegen des renommierten Tennistrainers Mike Cole zog es Gröning zum BTV 1896 nach Bremen, ehe er zum TV Ost-Bremen wechselte. Dort war George Ploumis sein Coach. Im Camp des Griechen auf Kreta absolvierte der Youngster seine Sommervorbereitung. Weil Ploumis dann ganz nach Griechenland zurückging, suchte sich Gröning eine neue Heimat in Bremerhaven mit dem früheren Topspieler des TC Lilienthal, Tim Richter.

„Dort gab es im Winter aber zu wenig Hallenstunden“, informiert Paul Gröning. Über den TV Schwanewede kam Gröning zum Bremer TC von 1912, bei dem er sich vom Otterndorfer Spitzenspieler Tjade Bruns einiges abschauen konnte. Der neue Trainer Anton Stapic war dann der Grund für die Rückkehr zum TV Schwanewede. „Das Probetraining bei Anton hat mir sehr gut gefallen“, teilt der 16-Jährige mit. Mit Hilfe des ehemaligen Zweitligaspielers möchte Paul Gröning nun Schritt für Schritt weiter nach vorne kommen. „Anton hat mir eine neue Perspektive gegeben“, betont der junge Aktive.

Grönings großes Vorbild war einst Rafael Nadal. „Es ist einfach bemerkenswert, wie Nadal um jeden Ball kämpft“, lobt Paul Gröning die langjährige Nummer eins der Tennis-Welt. Genau wie der Mallorquiner ist auch Paul Gröning Linkshänder. Dieser ahmte auch den extremen Topspinn nach, mit dem der Spanier seine Gegner gleich reihenweise zur Verzweiflung treibt.

„Das hat bei mir aber irgendwann nicht mehr so gut funktioniert“, räumt der Teenager ein. Vor zweieinhalb Jahren wandte sich Paul Gröning dann auch noch von Nadals beidhändiger Rückhand ab. „Ich gehe mittlerweile immer mehr in Richtung Stan Wawrinka oder Roger Federer“, erklärt der Gymnasiast. Seine einhändige Rückhand stelle inzwischen auch eine sehr effektive Waffe beim Kampf um die Punkte dar. Das größte Plus beim fast zwei Meter großen Sportler bleibt aber der Aufschlag.

Weil Paul Gröning lange Zeit so sein wollte wie Rafael Nadal, war es auch nicht weiter verwunderlich, dass er mit einem Schläger der Marke Babolat aufschlug. Mit dieser Firma besaß Gröning sogar bis 2018 einen Fünf-Jahres-Vertrag. Dem Rundum-Sorglos-Paket folgte ein 50-Prozent-Vertrag mit Wilson. Mittlerweile ist Paul Gröning aber zum österreichischen Hersteller Head zurückgekehrt, mit dem er einst das Tennisspielen begann. Auch hier werden dem TVS-Akteur 50 Prozent der Kosten ersetzt.

„Man muss schon etwas vorweisen können und ein paar Kontakte haben, um an solche Verträge zu kommen“, versichert Paul Gröning. Es vergeht keine Woche, in der diesem nicht eine Saite am Schläger reißt. „Bei diesem Verschleiß habe ich mir irgendwann selbst eine Maschine zum Bespannen der Saiten gekauft“, lässt der Schwaneweder wissen. Aus einer Rolle mit Saiten für 140 Euro erhalte er ungefähr 18 Bespannungen. Für die Bespannung eines Schlägers benötigt Gröning etwa eine halbe Stunde. „Meine Eltern sind die Hauptträger meiner Kosten“, sagt Paul Gröning – Babette und Volker Gröning brachten ihren Sohn auch einst zum Tennis.

Auch beim TV Schwanewede mangelt es Paul Gröning nicht an ernstzunehmenden Trainingspartnern. Sein Teamkollege Nils Cappelmann besitzt ebenfalls die LK 12. Dennoch behält Gröning in direkten Duellen meist klar die Oberhand. Sogar noch drei LK besser eingestuft ist der Kapitän der Herren-30-Formation und TVS-Spartenleiter Dennis Bokelmann.

„Am Anfang der Saison war Dennis noch besser als ich. Das dreht sich aber langsam. Ich muss aber schon sehr viel tun, um Dennis zu schlagen“, so Gröning. Die beiden hätten aber auch noch nie ein komplettes Match über zwei Sätze absolviert.

Der große Fußball-Fan von Werder Bremen und Borussia Dortmund hofft vor jeder neuen Bundesliga-Saison aufs Neue, dass seine Borussen dem FC Bayern München den Titel streitig machen könnten. „Bayern ist aber auch jetzt gerade wieder so gut in Form, dass es schwer werden wird“, urteilt der Elftklässler, der sich für die Leistungsfächer Englisch und Geografie entschied – und nach dem zwölften Schuljahr Abitur am Nebelthau-Gymnasium in Lesum machen möchte. Sein Lieblingskicker ist Nationalspieler Marco Reus. „Der ist aber leider immer verletzt. Ich finde aber auch Jadon Sancho ganz cool“, sagt Paul Gröning.

An den Corona-Lockdown denkt Gröning nicht so gerne zurück. „Das hat echt genervt“, versichert der 16-Jährige. Wegen der gesperrten Tennisplätze sei er als Ersatz gelaufen, habe Fitnessübungen auf der Matte oder im heimischen Garten absolviert. Paul Gröning möchte mit Siegen in der Herren-Bezirksliga und bei Turnieren seine LK verbessern. Er kann dabei auch noch an U16-Veranstaltungen teilnehmen. „Meistens spiele ich aber in der U18 mit“, so Gröning. In der Kategorie Jugend (J)1 gibt es dabei die meisten Punkte zu holen. Der Schüler tritt aber meist bei J2- oder J3-Turnieren an.

In den vergangenen Jahren habe Gröning aber nach eigener Aussage ein wenig die Turniere vernachlässigt. „Ich werde da aber in Zukunft wieder richtig angreifen, um die Titel nach Schwanewede zu holen“, kündigt Paul Gröning vollmundig an.

Auf Sicht möchte dieser sich auch in der nationalen U18- und dann in der deutschen Herren-Rangliste möglichst weit nach vorne spielen. Derzeit bereitet er sich gerade auf die U18-Landesmeisterschaften des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen in Hannover im September vor. „Ich hoffe auch, dass es dann beruflich mal in Richtung Tennis für mich geht“, teilt das große Talent mit.

Einen Plan B hat er aber auch bereits in der Tasche. „Ich bin auch sehr technikinteressiert. Deshalb könnte ich mir auch einen Beruf in dieser Hinsicht vorstellen“, verrät Paul Gröning. Beim Tennis würden ihn die vielen Ballwechsel faszinieren.

„Das macht immer Spaß. In Schwanewede ist Tennis für mich auch gerade total genial“, betont der Youngster. In dieser Saison wartet Paul Gröning noch auf seinen ersten Einzelsieg in der Bezirksliga. „Als Nummer eins bekomme ich aber auch immer die stärksten Gegner“, gibt Gröning zu bedenken.