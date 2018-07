In toller Manier zieht hier Moritz Hannemann (Blumenthaler SV) im Spiel um Platz drei gegen Brinkum ab. (Maximilian von Lachner)

Löhnhorst. Im kleinen Finale stand der Blumenthaler SV gegen den amtierenden Bremer Meister Brinkumer SV auf verlorenem Posten und verlor glatt mit 1:4.

Überschattet wurde das dreitägige Fußballevent von Absagen des Pokalverteidigers VfL Wildeshausen vor einer Woche sowie des Oberlisten FC Hagen/Uthlede noch während des laufenden Turniers wegen kurzzeitig angesetzter Pokalspiele.

Mit dem SV Blau-Weiß Bornreihe und Rotenburger SV aus der Landesliga Lüneburg standen sich im Endspiel die beiden spielstärksten Formationen gegenüber. Allerdings taten sich die Moorteufel von Trainer Sasa Pinter schwer gegen die mit etlichen A-Jugendlichen angereisten Wümmer-Kicker, die von Co-Trainer Olaf Mattner gecoacht wurden und insbesondere in der Defensive überzeugten.

Beide Trainer hatten sich wegen des Pokalspiels der Bornreiher am Vormittag in Scharmbeckstotel auf eine Spielzeit von 80 Minuten verständigt. In denen den Moorteufeln allerdings nicht anzumerken war, dass ihnen bereits ein Fußballspiel in den Knochen steckte. Sie bestimmten über weite Strecken das Spielgeschehen auf dem gut präparierten Rasenplatz. Allerdings haderte vor allem Pinter mit einigen Entscheidungen des Unparteiischen. Der freilich nicht dafür verantwortlich war, dass die Bornreiher ihr Plus an Torchancen nicht nutzten.

Erst fünf Minuten vor Spielende durften die Fans der Blau-Weißen endlich jubeln. Eine Flanke von Michel Klimmek köpfte Philip Bär aus Nahdistanz in die Maschen. Während Pinter von einem hoch verdienten Erfolg sprach, lobte Mattner seine Mannschaft für ihre große Lauf- und Einsatzbereitschaft. Bornreihe nahm den Wanderpokal und 750 Euro an Preisgeld mit nach Hause – Rotenburg konnte sich mit 500 Euro trösten.

Im Spiel um den dritten Platz deckte der Brinkumer SV schonungslos die Schwächen der neu formierten Mannschaft des Blumenthaler SV auf. Die Nordbremer haben zwar etliche technisch versierte Talente in ihren Reihen, noch allerdings treten sie nicht als geschlossene Einheit auf. Das machten die Turnier-Niederlagen gegen Bornreihe, Löhnhorst und schließlich auch Brinkum deutlich. BSV-Trainer Denis Spitzer: „Wir brauchen wohl noch einige Wochen, um als Mannschaft Tritt zu fassen.“ Was auch bedeutet, dass seine Mannschaft beim Saisonauftakt am kommenden Freitag im eigenen Stadion gegen die SAV keinesfalls die Favoritenrolle besitzt. Zwar machten die Blumenthaler zu Beginn der zweiten Halbzeit noch einmal Druck und konnten den 0:2-Rückstand zur Pause durch einen Treffer von Jan-Luca Warm auf 1:2 reduzieren (55.).

Damit aber hatten sie ihr Pulver verschossen und kassierten noch zwei weitere Treffer durch Sangyun Lee (68.) und Jannik Bender (41.). Die beiden ersten Tore der abwehr- und konterstarken Stuhrer hatte der spielstarke Kevin Freistein erzielt (13./26.). Mirkan Pakkan, Co-Trainer des Brinkumer SV bescheinigte seiner Mannschaft eine nahezu fehlerlose und effektive Vorstellung. Der Lohn: 300 Euro für die Mannschaftskasse. Die Blumenthaler durften schließlich als Turniervierten einen Umschlag mit 100 Euro einstecken.

Die neunte Auflage des mit 1650 Euro dotierten Schmidt und Koch-Cups stand unter keinem guten Stern. Lothar Klitsch, Fußball-Abteilungsleiter des SV Löhnhorst, zeigte sich vor allem über den niedersächsischen Fußball-Verband verärgert. Dieses Turnier sei rechtzeitig im Mai angemeldet worden, dennoch habe der Verband danach und kurzfristig Pokalspiele für den Finaltag anberaumt, kritisierte Lothar Klitsch. Leidtragender war der Osterholzer Kreisligist als Organisators des Turniers.

Zunächst meldete sich Pokalverteidiger VfL Wildeshausen (Landesliga Weser-Ems) mit Bedauern ab. Dafür sprang der SV Löhnhorst ein, weil Klitsch und seine Mitstreiter vergeblich nach einem adäquaten Ersatz für die Kreisstädter aus dem Oldenburger Land gesucht hatten. Der Osterholzer Kreisligist griff freilich ohne Wertung in das Turnier-Geschehen ein. In der Gruppe B war er quasi nur Testspielgegner für den SV Blau-Weiß Bornreihe (Landesliga Lüneburg) und den Blumenthaler SV (Bremen-Liga).

Die Bornreiher Akteure setzten sich nach Toren von Nils Gresen und Hendrik Lütjen mit 2:0 gegen die Blumenthaler durch und standen im Finale. Im kleinen Endspiel sollte die neu formierte Burgwall-Elf von Trainer Denis Spitzer auf den FC Hagen/Uthlede treffen, der sich in der Vorrunde vom Rotenburger SV 0:0 getrennt hatte, aber nach gewonnenem Elfmeterschießen das Finale erreichte. Beide Teams hatten in der Gruppe A zuvor den Bremer Meister Brinkumer SV jeweils mit 2:0 Toren abgefertigt. Beide Treffer für den Oberligisten aus Uthlede erzielte Tjark Seidenberg, für den Landesligisten aus Rotenburg waren Marcello Menezez Munz und Björn Mickelat erfolgreich.

Am Sonnabend dann standen die Löhnhorster erneut vor einem Scherbenhaufen: Der FC Hagen/Uthlede meldete wegen Pokalverpflichtungen und etlichen Verletzten seine Teilnahme am kleinen Finale ab. Abends schließlich konnte Brinkums Trainer Dennis Offermann (gerade Vater geworden) telefonisch mit der Bitte erreicht werden, mit seiner Mannschaft für Hagen/Uthlede einzuspringen. Er sagte zu. Nun aber mussten die Löhnhorster noch den Zeitplan ändern. Grund: Bornreihe wollte nach dem Pokalspiel am Vormittag nicht erst um 17 Uhr zum Endspiel gegen den Rotenburger SV antreten. Das wurde deshalb für 15 Uhr terminiert, während sich Blumenthal und Brinkum ab 13 Uhr gegenüberstanden.