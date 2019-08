Bremen-Nord. Damit hielt er den Zweitplatzierten Domenik Behnke (SV Oberkollbach) um mehr als vier Minuten auf Distanz. Über die fünf Kilometer freute sich Frank Themsen in einer Zeit von 18:44 Minuten über die dritte Position in der Gesamtwertung. Der 51-Jährige musste dabei nur den jüngeren Konkurrenten Peer-Rasmus Rupprecht (SV Brake Lauffeuer/17:51) sowie David Rosenbrock (18:18) den Vortritt lassen. In seiner Altersklasse M50 lag Themsen hingegen ganz vorne. Das Gleiche gelang Holger Bannies bei den Männern M55 (20:27). Der vereinslose Nordbremer Adolf Weigelt setzte sich über die elf Kilometer bei den Männern M80 durch (1:21:37). Hans-Jürgen Büse (HSG Schwanewede/Neuenkirchen) wählte sogar den Halbmarathon. Dabei belegte der 65-Jährige in 2:58:48 Stunden den dritten Rang (Männer M65). In seiner Altersklasse siegte Siegfried Horn (VSK/2:18:35 Stunden).