Muhamed Hodzic (SAV) (fotos: Kosak)

Vegesack/Blumenthal. Mit einem Auswärtsspiel, in dem die Tipp-Experten des Vereins dem Team von Trainer Björn Krämer keine Chance einräumen. Nachvollziehbar, denn Gastgeber FC Oberneuland will sich im Kampf um die Meisterschaft keine Blöße geben.

Die darf sich auch die Leher Turnerschaft nach drei Niederlagen in Folge eigentlich nicht mehr leisten, will sie die Teilnahme am Hallenspektakel im Dezember nicht aus den Augen verlieren. Doch der Blumenthaler SV hat am Sonnabend auf eigenem Platz noch ein Hühnchen mit den Seestädtern zu rupfen, vermasselten die ihm doch im April 2014 den Einzug ins Finale des Lottopokals.

FC Oberneuland – SG Aumund-Vegesack: 13 SAV-Vereinsmitglieder haben im Stadion-Echo der Fußballabteilung einen Tipp abgegeben. Alle wetten, dass der FC Oberneuland nichts anbrennen lasse und das Heimspiel gegen die Nordbremer für sich entscheiden werde.

Die Voraussagen schwanken zwischen 2:1 und 5:1 für den Titelanwärter. Björn Krämer beeindruckt das nicht. „Wir wollen auch in Oberneuland versuchen, zu gewinnen und werden uns nicht verstecken“, kündigt der Vegesacker Coach an.

Natürlich steht Krämer der Sinn nach Revanche für die 0:4-Hinspielniederlage am 16. September des vergangenen Jahres. Damals befand sich das neu formierte Team der SG Aumund-Vegesack noch in der Findungsphase und hatte keine Chance gegen die Gäste. Mittlerweile hat sich die SAV stabilisiert und will auch beim Tabellenzweiten nach den Worten ihres Trainers den Erfolg suchen. Dazu würde schon ein Unentschieden reichen, denn natürlich treten die Nordbremer beim FCO als Außenseiter an.

Björn Krämer möchte jedoch mehr. „Wenn wir die entscheidenden Momente im Spiel nutzen, können wir für eine Überraschung sorgen“, macht er seinen Spielern Mut. Um sie zu realisieren, dürfen sich die Gäste allerdings nicht nur vor dem eigenen Kasten verbarrikadieren, wie Krämer warnt. „Wir müssen versuchen, gegen den kombinationssicheren FC Oberneuland nicht nur unsere Kampfkraft und Laufbereitschaft in die Waagschale zu werfen, sondern auch mitzuspielen“, sagt er.

Von der Spielstärke, die den nordbremischen Traditionsverein einst unter dem heutigen FCO-Trainer Kristian Arambasic auszeichnete, ist man freilich noch ein Stück entfernt. Gleichwohl hat das 1:1 zwischen dem Bremer SV und dem FC Oberneuland vor einer Woche gezeigt, dass auch der Tabellenzweite Sand im eigenen Getriebe nicht verhindern kann, wenn er unter Druck gerät.

Für mehr offensiven Druck als im Spiel gegen den KSV Vatan Sport (1:1) sollen an diesem Freitag bei der SG Aumund-Vege­sack Mittelfeldmotor Muhamed Hodzic und Goalgetter Nils Husmann sorgen, die gegen die Gröpelinger vermisst wurden. Gleichzeitig aber, so der Appell von Krämer an seine Mannschaft, dürfe man den FCO nicht ins Rollen kommen lassen.⇒

Freitag, 19.30 Uhr, Florian-Wellmann-­Stadion (Vinnenweg)



Blumenthaler SV – Leher Turnerschaft: Noch immer fehlen Blumenthals Trainer Malte Jaskosch verletzungsbedingt sieben Stammspieler. Deshalb verharrt er aber nicht in Wehleidigkeit. Alle Akteure im Team seien Bremen-Liga tauglich. Und deshalb müssten jetzt diejenigen ihre Chance suchen, so Jaskosch, die sonst eher mal auf der Bank sitzen.

Bei der BTS Neustadt haben die Nordbremer vor einer Woche erstmals nach der Winterpause wieder ein Erfolgserlebnis gehabt und einen 3:1-Auswärtssieg verbucht. Was nicht bedeutet, dass die Burgwall-Elf bereits zu einstiger Spielstärke zurückgefunden hat. Das zu erwarten, wäre auch realitätsfremd. Denn mit Malte Jaskosch ist nicht nur ein neuer Trainer, sondern auch dessen Idee von einem Fußballspiel zum Burgwall gekommen. Und die unterscheidet sich von der seiner Vorgänger. „Die Spieler müssen das neue Positionsspiel natürlich erst einmal verinnerlichen“, sagt Jaskosch. Das funktioniere nicht von heute auf morgen, aber Positives sei bereits erkennbar.

Den Kampf um die Tabellenspitze in Bremens höchster Spielklasse schaut sich Malte Jaskosch distanziert an. Verständlich, denn seine Mannschaft hat als Tabellenfünfter mit neun Punkten Rückstand auf den Ersten Bremer SV zurzeit nur noch statistisch etwas mit der Titelvergabe zu tun.

„Was da oben passiert, ist aus unserer Sicht egal“, sagt der Blumenthaler Coach. Er konzentriert sich nach eigenen Worten erst einmal auf das bevorstehende Spiel und versucht, dem Blumenthaler Team schrittweise seine taktische Marschroute einzuimpfen. Die es auch im letzten Drittel einer Partie zu realisieren gelte, blickt er auf Fehler der Vergangenheit zurück.

Mit der Leher Turnerschaft stellt sich nun an diesem Sonnabend eine Mannschaft vor, die bei den Blumenthalern zuletzt mächtig auf die Stimmung gedrückt hat. In Erinnerung bleibt vor allem die völlig unnötige 0:2-Niederlage im Halbfinale des Lottopokals am 14. April 2017. Aber auch im Hinspiel musste sich die Burgwall-Elf den Seestädtern beugen (2:3). Und deshalb ist der Sinn nach Revanche nur allzu verständlich. Auch wenn der Gastgeber weiterhin zum Beispiel auf Goalgetter Tim Pendzich und Ballverteiler Abdullah Basdas verzichten muss. Die Gäste dürften sich ebenfalls viel vorgenommen haben, gingen sie doch in den letzten drei Bremen-Liga-Spielen gegen Schwachhausen (0:2) Oberneuland (1:5) und Vatan Sport (1:2 als Verlierer vom Platz. Bei einer erneuten Niederlage müsste die Leher TS um den achten Tabellenplatz bangen, der noch zur Teilnahme am Winterspektakel in der Stadthalle berechtigt.⇒

Sonnabend, 15 Uhr, Burgwallstadion