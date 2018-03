Beckedorf. „Unser letztes Punktspiel der Wintersaison gegen den TC Nordheide konnten wir in Bestbesetzung bestreiten“, frohlockte Beckedorfs Mannschaftsführerin Neele Kalka. Alle sechs Matches gewannen die Gastgeberinnen auch aus diesem Grunde deutlich. „Insgesamt gaben wir nur zehn Spiele ab“, informierte Kalka.

In ihrem Einzel gegen Christin Zahn habe sie viele Asse geschlagen und somit viele direkte Punkte eingefahren, teilte Neele Kalka mit. Auch deshalb gab sie schließlich gerade einmal ein Spiel ab. Ihre Teamkollegin Luisa Dahnke tat es ihr an Position zwei gegen Madleen Michels mit nur einem Spielverlust gleich. „Auch Luisa konnte aufgrund ihrer druckvollen Schläge viele direkte Punkte erlangen und ließ ihrer Gegnerin keine Chance“, berichtete Kalka. Becke­dorfs Melanie Lundi und Megan Bruns traten an den Positionen drei und vier mit ihrer Leistungsklasse 14 jeweils gegen Kontrahentinnen an, die neun Leistungsklassen tiefer eingestuft sind und ­hatten ebenfalls keinerlei Probleme. Die Doppel waren schließlich nur noch Formsache.

„Insgesamt hat man gemerkt, dass wir einfach über wesentlich mehr spielerische Erfahrung verfügen“, fasste Kalka zusammen. Mit 5:3 Punkten befinden sich die Beckedorferinnen hinter dem Bremerhavener TV II auf Rang zwei der Verbandsklasse, können allerdings noch vom TK Nordenham überholt werden.