Auch im heimischen Garten trainiert die 23-jährige Schwanewederin Celina Opitz zur Zeit fleißig den Handstand, den sie bei den Kunstradsport-Meisterschaften auch noch sehr gerne auf dem Fahrrad zeigen möchte. (Fotos: Kosak)

In Zeiten von Corona kann man schon mal so richtig ins Grübeln kommen. Zum Beispiel können die Tennissportler, Fußballer und Leichtathleten, wenn auch mit starken Einschränkungen, wieder draußen trainieren. Stark ausgebremst sind aber weiterhin die Hallensportler/innen, so auch die Kunstrad-Akteurin des Radsport Niedersachsen Schwanewede, Celina Opitz – die oft schon gestürzt ist, aber immer wieder aufgestanden ist.

„Aber auf keinen Fall übe ich die falsche Sportart aus. Der Kunstradsport bestimmt doch nun schon mein Leben seit fast 20 Jahren. Natürlich war es sehr ärgerlich, dass die Sporthallen lange geschlossen waren. Aber ich möchte natürlich auch, dass alle gesund bleiben“, meinte die 23-jährige Opitz, die aber sportlich fair behandelt werden möchte. „Zum Beispiel durften in Baden-Württemberg oder Bayern manche Kunstradsportler/innen schon wieder trainieren und wird nicht. Und das finde ich halt nicht fair. Zumal meine Mutter ja auch meine Trainerin ist, und wir eh immer zusammen sind. Da hätten wir beide durchaus Einzeltraining in der Halle Heideschule ausüben können.“

Mutter Iris hat sich den Kunstradsport selber angeeignet. Da sie eine Bekannte in Stuttgart hat, und die mehr im Thema ist, dauerte es nicht lange, bis Iris Opitz neben Gundmar Köster eine Trainerrolle in Schwanewede übernahm. Von ihrer Mutter Iris bekam Celina Opitz auch in dieser Corona-Zeit einen Trainingsplan – mit den Schwerpunkten Koordinationstraining, ganz viel Handstandtraining und Kraftelemente. Zudem geht die Kunstradsportlerin alle zwei Tage zehn Kilometer laufen.

Aufgrund der Kombination Koordination, Kondition, plus das Mentale und Kraft, kommt die Schwanewederin von ihrem Hobby einfach nicht los. „Das finde ich extrem spannend, und es reizt mich auch an einer Übung zu feilen. Ich brauche manchmal für eine neue Übung ein Jahr, wenn nicht sogar länger. Wenn man es dann endlich geschafft hat, ist man unendlich stolz und glücklich. Das macht an diesem Sport eigentlich auch den Reiz aus.“

Mit bereits vier Jahren begann die Schwanewederin mit dem Kunstradsport. Ihren ersten Wettkampf hatte sie schon ein Jahr später. Die 27-jährige Schwester Charlene, die heutige Vorsitzende des RS Niedersachsen Schwanewede, brachte Celina Opitz damals zu ihrem Lieblingshobby nach Neuenkirchen. Charlene Opitz wechselte dann mit 15 Jahren nach Schwanewede und wurde hier 2012 im Elite-Bereich deutsche Meisterin im Vierer. 2010 war Charlene Opitz Mitglied in der deutschen Nationalmannschaft und stand im EM-Ersatzteam.

Dem RV Vorwärts Neuenkirchen blieb Celina Opitz dagegen noch 15 Jahre treu, „weil ich dann 2015 einfach eine sportliche Veränderung brauchte. Zuvor fuhr ich damals auch in einer Mannschaft und bestritt vom Einzel, Zweier, Vierer und Sechser dort alle Disziplinen. Außer mehreren Unterweserpokalen in diesem und vergangenen Jahr, bin ich im Februar 2020 noch die Bezirksmeisterschaft gefahren und konnte den Vizemeistertitel, plus die Qualifikation zur Landesmeisterschaft mit nach Hause nehmen, die anschließend im Harz stattgefunden hat. Hier belegte ich einen erfolgreichen zweiten Platz, mit nur minimalem Abstand zum Titel“, sagte Celina Opitz. Mit an Bord war hier auch ihr Papa mit seinem Wohnmobil. Dank des Fahrers Rüdiger Optitz konnte sich die Familie Opitz bei diesen Titelkämpfen wie zu Hause fühlen. Für die Schwanewederin ist es aber auch etwas ganz Besonderes, ihre Kür vor heimischen Publikum fahren zu dürfen.

So qualifizierte sich die 23-Jährige für den internationalen Deutschland-Cup, der voraussichtlich im September bei ihrem Heimatverein Radsport Niedersachsen Schwanewede stattfinden wird. „Mein Wunsch wäre es dort auch noch einmal den Sprung zu den deutschen Meisterschaften im Oktober zu schaffen“, so Opitz. Dieses steht nun aber alles in den Sternen, weil die Heidehalle zur Zeit für vier Wochen saniert wird. „So muss ich bei den Titelkämpfen wohl mein altes Programm fahren, und kann keine Schwierigkeiten mehr hinzufügen“, ärgerte sich Celina Opitz.

Neben dem Einer-Event verbringt sie zusätzlich viel Zeit in der Halle mit der 4er-Mannschaft, „mit der ich ebenfalls zuvor schon viele internationale Erfolge feiern durfte. 2011 habe ich so mit dem RV Vorwärts Neuenkirchen den deutschen Meistertitel in Worms gewonnen. "Das war bisher größter Erfolg,“ berichtete Celina Opitz, die noch unbedingt den Handstand auf dem Fahrrad zeigen möchte. "Ja, das ist noch ein Ziel von mir den dann auch noch zu drücken – in den Schweizer Handstand. Und im Vierer würde ich gerne in diesem Jahr an der WM-Quali teilnehmen. Dafür muss man beim Deutschland-Pokal unter die ersten fünf Mannschaften kommen. Wir siegten ja bekanntlich schon mit dem Schwaneweder Vierer bei den Bezirks- und Landesmeisterschaften", klärte Celina Opitz auf.

In Sachen Karriereende hat sich die Schwanewederin noch keine großen Gedanken gemacht. Sie möchte noch so lange fahren, wie es ihr Spaß macht. Neben dem Kunstradfahren hat sie übrigens noch eine weitere Leidenschaft, „meinen Beruf als Erzieherin in der Kita Schwanenkinder in Schwanewede. Ich habe quasi mein Hobby zum Beruf gemacht.“ Dort ist sie schon zwei Jahre im Einsatz, beendete hier auch ihre Ausbildung und wurde prompt übernommen. „Gut ist auch, dass ich meinen Kunstradsport trotz meiner Arbeit problemlos weiter ausüben konnte“ (Opitz). So verwundert es nicht, dass Celina Opitz schon längst in das Kunstrad-Trainergeschäft eingestiegen ist.

„Ich trainiere die achtjährige Marai Haltermann. Durch das Kunstradfahren bin ich aber so eingespannt, dass für weitere Hobbys einfach keine Zeit bleibt“, meinte die C-Lizenz-Trainerin, die drei- bis viermal in der Sporthalle im Einer und Vierer im Einsatz ist. Hinzu kommt das Üben mit Marai Haltermann und am Wochenende auch öfters Kaderlehrgänge.

"Zum Glück wohne ich noch zu Hause bei meinen Eltern, weil ich auch noch öfters mit den Kickern des FC Hansa Schwanewede unterwegs bin. Mein Freund Jonas Neumann und der Freund meiner Schwester, Jerome Schröder, spielen bei den Hanseaten. "Wenn wir nicht in der Halle sind, dann stehen wir so als gesamte Familie auf dem Fußballplatz", meinte Celina Opitz, die in ihrer Sportart von schweren Verletzungen verschont geblieben ist. Bis auf einen Zehbruch. "Da bin ich bei der Siegerehrung auf den ersten Platz gesprungen, und auf dem Siegerpodest leider mit dem Fuß falsch aufgekommen. Aber sonst ist neben vielen blauen Flecken noch nichts passiert", ergänzte Celina Opitz.