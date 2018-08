Mittwoch, 1. August: Um 7 Uhr klingelt mein Wecker. Nach einem kurzen Frühstück und der Versorgung meiner beiden Katzen verlasse ich um 8.30 Uhr das Haus und laufe die wenigen Meter zu meinem Autohaus. Ich erwarte zwei Fahrzeuganlieferungen und bin gespannt, ob diese auch in dem erwarteten Zustand sind. Wir befinden uns mitten in unserer Sportwoche. Nach einem guten Unentschieden gegen den TuS Komet Arsten haben wir gegen den SV Türkspor leider Lehrgeld bezahlt und mit 1:7 verloren. Seit letzter Saison habe ich des Öfteren meinen Platz im Tor geräumt und aufgrund von vielen Ausfällen im Sturm ausgeholfen, so auch 30 Minuten gegen Türkspor. Es macht mir unheimlich viel Spaß, auch mal als Feldspieler aufzulaufen. Aber mit Torwarthandschuhen fühle ich mich dann doch wohler. Ich mache pünktlich Feierabend und fahre direkt zur Aumunder Sportanlage. Wir spielen gegen den Blumenthaler SV II. Heute tritt mein Konkurrent Tim Pülm im Tor an, sodass ich die letzten 15 Minuten wieder als Stürmer auflaufe. Wir gewinnen 3:2 und mir gelingt sogar das zwischenzeitliche 3:1. Da Türkspor danach gegen Arsten gewinnt, stehen wir immerhin im kleinen Finale um Platz drei. Nach Spielschluss helfe ich noch am Grillstand aus und fahre danach zufrieden nach Hause.



Donnerstag, 2. August: Die neuen Fahrzeuge werden von mir für den Verkauf vorbereitet. Ein Wagen wird von meinem Aufbereiter abgeholt, damit er noch gesäubert und poliert werden kann. Sonst ist es recht ruhig bei diesem heißen Wetter. Die meisten Menschen fahren nach Feierabend dann doch lieber an den See oder grillen, anstatt sich nach einem „neuen“ Gebrauchten umzuschauen. Genau das habe ich nach Feierabend auch mit meiner Freundin Christina Lehmann vor. Nur muss dann der improvisierte Pool im eigenen Garten herhalten. Nach 18 Uhr fahren wir kurz Einkaufen fürs Grillen. Auf der Sportwoche lasse ich mich ausnahmsweise nicht blicken. Ich möchte doch lieber bei einem Kaltgetränk im Pool entspannen und schaue mir nach dem Grillen mit Christina noch eine Serie an.



Freitag, 3. August: Wie jeden Morgen gieße ich morgens vor der schlimmsten Hitze die empfindlichsten Pflanzen und Blumen im Garten. Mein Rasen ähnelt mittlerweile eher einer Steppe, als einem saftigen Grün. Aber den Rasen jeden Abend zu sprengen, halte ich dann doch für eine ziemliche Verschwendung. Trotzdem hätte ich nie gedacht, dass ich mich so nach mehreren Tagen Regen und angenehmeren Temperaturen gesehnt hätte. Ich stehe parallel zur ersten „Herren“ auch in unserer Ü32 im Tor, wenn es die Zeit zulässt. Heute ist das erste Testspiel um 19.30 Uhr gegen den Vertreter aus der 1. Fußball-Kreisklasse Osterholz, SV Arminia Freißenbüttel. Trotz der Hitze bin ich sehr motiviert und habe Lust, gerade im Hinblick darauf, dass wir im vergangenen Jahr gegen den gleichen Gegner 1:6 verloren haben. Direkt nach der Arbeit fahre ich nach Freißenbüttel, da sich der Rest der Mannschaft schon vorher trifft. Wir kommen sehr schlecht ins Spiel und schon liegen wir mit 1:3 hinten. In der zweiten Halbzeit haben wir die tief stehende Sonne im Rücken und drehen das Spiel zu einer 4:3-Führung. Leider kassieren wir mit dem Schlusspfiff das allerdings verdiente 4:4. Nach Spielschluss treffe ich mich in Vegesack mit Freunden und Christina zu einem schönen Abend auf dem Festival Maritim.⇒

Sonnabend, 4. August: Für knapp drei Stunden bin ich in der Firma, bevor ich zum Treffpunkt nach Aumund fahre. Heute steht das Spiel um Platz drei unserer Sportwoche gegen den SV Grohn an. Es ist ein guter Test, da wir am Donnerstag in der ersten Runde des Pokals auch gegen Grohn antreten. Da viele Spieler verletzt sind oder arbeiten müssen, helfe ich wieder im Feld aus. Wir gehen mit 1:0 in Führung und halten das Ergebnis lange. Dass wir dann in der letzten Minute mit der letzten Ecke das 1:1 bekommen, ist sehr ärgerlich. Im anschließenden Elfmeterschießen versagen einigen, unter anderem mir selbst, die Nerven. Wir verlieren und schließen die Sportwoche somit als Vierter ab. Im anschließenden Finale gewinnt der SV Türkspor gegen Vatan Spor mit 1:0 und krönt sich zum verdienten Sieger. Eine schöne und vor allen Dingen faire Sportwoche geht damit zu Ende.



Sonntag, 5. August: Eigentlich steht ein Testspiel gegen den TS Woltmershausen an. Da aber unser Lazarett nicht kleiner geworden ist und wir in der kommenden Woche auch in die Saison starten, ist der Sonntag frei. Das ausnahmsweise mal angenehme Wetter nutze ich, um Gartenarbeiten zu erledigen. In einer Pause sehe ich mir bei Sky die Zusammenfassung des ersten Spieltags der 2. Bundesliga an. Der Hamburger Sportverein macht dabei nicht die beste Figur und scheint selbst jetzt in Liga zwei den Ernst der Lage nicht begriffen zu haben. Es ist schade um die hitzigen Derbys. Aber ich befürchte, dass der HSV etwas länger als diese eine Saison in Liga eins fehlen wird. Bei Werder bin ich dagegen leicht optimistisch, allerdings mit Bedacht, da es schon zu oft gut aussah in der Vorbereitung. Und nach einigen Spielen stand Werder dann doch wieder vor einem Scherbenhaufen und musste sich wieder mühsam aus der Abstiegszone kämpfen. Nach der Gartenarbeit kühle ich mich im Pool ab und genieße bei einer Flasche Bier die letzten Sonnenstrahlen.⇒

Montag, 6. August: Ich bin etwas spät dran. Deswegen hole ich mir beim Bäcker belegte Brötchen, bevor ich dann zurück in die Firma fahre. Es sind schon einige Anfragen für Fahrzeuge per Mail eingetroffen. Diese beantworte ich immer zuerst, wenn ich morgens in die Firma komme. Am Nachmittag nehme ich zwei weitere Fahrzeuge an und bereite diese für den Verkauf vor. Ein schon verkaufter Wagen soll am nächsten Tag ausgeliefert werden. Dafür bereite ich alle Unterlagen und auch das Fahrzeug vor. Dass der Wagen vor Übergabe noch einmal gewaschen und gereinigt wird, ist für mich selbstverständlich. Nach 18 Uhr fahre ich dann noch kurz in den Baumarkt, um Dinge für den Garten zu besorgen, und treffe mich spontan mit einigen Freunden zum Grillen.



Dienstag, 7. August: Endlich ist wieder Training, Torwarttraining, um genau zu sein. Unser Torwarttrainer heißt Andreas Klug. Er trainiert nicht nur uns exklusiv, sondern in verschiedenen Vereinen Torhüter. Ich kenne ihn seit Ende des vergangenen Jahres. Er bringt die Lust und Besessenheit mit, die sich ein Torwart wünscht. Björn Maschke und ich trainieren auf unserem aufgeheiztem Kunstrasen. Trotz der Hitze sind wir konzentriert bei der Sache. Andreas lässt uns genau die richtigen Pausen, damit es anstrengend und trotzdem effektiv ist. Nach einer Stunde intensivem Training sind wir klitschnass geschwitzt und wissen, dass wir abends gut einschlafen werden. Parallel trainiert meine Mannschaft auch auf dem Kunstrasen, sodass Björn und ich ins Abschlussspiel einsteigen. Alle sind konzentriert und versuchen, die Vorgaben von Trainer Sascha Adler umzusetzen, gerade im Hinblick auf das Pokalspiel am Donnerstag.

Zur Person

Marius Engelhardt (32)

ist Torhüter und Kapitän des Fußball-A-Kreisligisten SV Eintracht Aumund. Der selbstständige Autohändler übernahm das Autohaus in der Vegesacker Heerstraße vor fünf Jahren von seinem Vater.

