Dieser Pokal wartet auf den Bremen-Nord-Cup-Sieger. (Olaf Schnell)

Lemwerder. Wer tritt in die Fußstapfen des Titelverteidigers SV Grohn? Dieser Frage wird am Sonntag gegen 17.30 Uhr beantwortet sein, wenn das Finale des 31. Bremen-Nord-Cups um den Pokal der Vereinigten Volksbank eG des SV Lemwerder abgepfiffen wird. Das Endspiel im SFZ Lemwerder wird Partie Nummer 79 sein, die an den zwei Turniertagen der Traditionsveranstaltung mit insgesamt 24 Mannschaften absolviert wird.

Das veränderte Freizeitverhalten ist für Turnierorganisator Norman Stamer, der ja zudem Trainer des Landesligisten SV Lemwerder und Sieger von 2017 ist, natürlich nichts Neues. Auch damit erklärt sich für ihn die Nichtteilnahme langjähriger Gäste. Stamer: „Viele Vereine haben einen kleinen Kader und für viele hat Fußball nicht mehr den Stellenwert wie früher.“ Umso mehr freut es ihn, dass die angestrebte Zahl von 20 Mannschaften für die Qualifikation am Sonnabend erreicht wurde.

Dass gerade aus dem Fußball-Kreis Bremen-Nord mit dem Blumenthaler SV I, der SG Aumund-Vegesack, dem TSV Lesum-Burgdamm, dem SV Eintracht Aumund und dem Neurönnebecker TV aus den verschiedensten Gründen Zugpferde fehlen, ist betrüblich, aber nicht zu verhindern. Und das auch nicht mit der Wahl eines neuen Termines, denn der Bremen-Nord-Cup findet eine Woche früher als üblich statt. Der neue Termin sorgt aber dafür, dass Mannschaften wie der Delmenhorster TB und Tur Abdin diesmal dabei sind. Debütanten in Lemwerder sind der FC Nordenham und CF Victoria Bremen 05. Klassenhöchstes Team und damit automatisch Titelfavorit ist der BSC Hastedt.

Der in der Winterpause stark veränderte Bremen-Ligist, der das Finale 2018 mit 1:2 gegen den SV Grohn verloren hatte, ist deshalb aber keineswegs gesetzt. Dieses Privileg trifft nur auf die drei höchsten Teams aus dem Kreis Bremen-Nord zu. Und das sind die Landesligisten DJK Blumenthal, SV Grohn um den neuen Spielertrainer Jan-Philipp Heine (der allerdings von Teammanager Torben Reiß vertreten wird) sowie der gastgebende SV Lemwerder. Die „Husaren“ haben mit ihrem Sieg beim Neujahrsturnier des ASV Ihlpohl übrigens gerade angedeutet, dass mit ihnen beim Budenzauber wieder zu rechnen ist.

Welche neun zu diesen drei für die Hauptrunde (Sonntag ab 10 Uhr) gesetzten Mannschaften stoßen, entscheidet sich an einem langen Fußball-Sonnabend. Dort stehen sich nämlich 21 Teams von 10 bis gegen 19.30 Uhr in vier Qualifikationsgruppen gegenüber. Aus der Sechsergruppe schaffen drei Mannschaften den Sprung in die Hauptrunde am Sonntag, aus den drei Fünfergruppen jeweils zwei.

In der Hauptrunde gibt es eine gravierende Änderung gegenüber dem Vorjahr. Anstelle von vier Vierergruppen werden in diesem Jahr die Halbfinalisten über zwei Sechsergruppen ermittelt. Das erste Semifinale ist für 16.42 Uhr terminiert. Wer das Halbfinale erreicht, wird belohnt. Die am Ende siegreiche Mannschaft kann 400 Euro einsacken, der Zweitplatzierte bekommt 200 Euro, der Dritte 100 Euro und der Vierte 50 Euro. In den Bereich der Preisgelder will Turnierorganisator und Trainer Norman Stamer mit seinem Team natürlich liebend gerne vorstoßen, schließlich handele es sich ja um das „Heimturnier“.

Stamer: „Wenn wir gut verteidigen und schnell umschalten ist alles möglich.“ Im Vorjahr hatte Lemwerder im Viertelfinale die Segel gegen den BSC Hastedt streichen müssen. Wie sich ein Sieg im heimischen SFZ anfühlt, wissen die meisten Spieler aber schon. Denn im Januar 2017 war der Pott nach einem 6:1 gegen Berne an den Gastgeber gegangen.

Weitere Informationen

1. Qualifikation, Sbd., 10 Uhr, mit Delmenhorster TB, TS Woltmershausen, JFV Bremen A-Junioren, FSV Warfleth, TSV Farge-Rekum (Gruppe A) und SV Türkspor, 1. FC Burg, BSC Hastedt, SG Marßel, SV Löhnhorst und CF Victoria Bremen (Gruppe B)

2. Qualifikation, Sbd., 15 Uhr, mit FC Roland, SV Tur Abdin, TSV Hasenbüren, SVG Berne, Blumenthaler SV A-Junioren (Gruppe A) und SV Hemelingen, SV Brake A-Junioren, FC Nordenham, SV Grambke-Oslebshausen und Blumenthaler SV II (Gruppe B)

Hauptrunde, So., 10 Uhr, mit SV Lemwerder, SV Grohn (Gruppe A), DJK Blumenthal (Gruppe B) sowie weiteren neun Teams aus der Qualifikation PJ