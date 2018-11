Der Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Türkspor, Bahadir Kilickeser, bekam von seiner Mannschaft ein nachträgliches Geschenk. Passend zu seinem 40. Geburtstag setzte sich der Tabellenführer in Borgfeld mit 4:0 durch. (Olaf Schnell)

Ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk bekam der Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Türkspor, Bahadir Kilickeser, von seiner Mannschaft beim Gastspiel gegen den SC Borgfeld II. Passend zu seinem 40. Geburtstag setzte sich der Tabellenführer in Borgfeld mit 4:0 Toren durch. Darüber hinaus wurde der Blumenthaler Trainer von seiner Familie mit einer Geburtstagsparty im griechischen Restaurant Artemis in Blumenthal überrascht.

Bei der hohen 3:7-Niederlage der TSV Farge-Rekum gegen den TSV Hasenbüren feierten bei den Gästen gleich zwei Spieler ihr Comeback. So kickte Dennis Zäbe wieder mit. Der 29-jährige Mannschaftsführer beendete somit seine sechsmonatige Verletzungspause, war als Innenverteidiger im Einsatz, ansonsten ist er eigentlich als Sechser aktiv. Leben soll laut Farges Trainer Björn Reschke auch Marco Greul beim Drittletzten reinbringen. Der 41-Jährige kickte gegen Hasenbüren im Sturm, konnte bei der Rückkehr aber kein Tor erzielen. ⇒OSH

Die Verbandsliga-Handballer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen mussten das Gastspiel bei der SG Achim/Baden in einer ungewohnten Halle bestreiten. Da der Reinigungsfirma ein schwerer Fehler unterlaufen war, hatte der Boden im Gymnasium Achim Schaden genommen. Dadurch wurde das Spiel im Vorfeld in die viereinhalb Kilometer entfernten Lahofhalle nach Baden verlegt. Zum Glück wurde dort auch das Backeverbot aufgehoben, sodass die „Schwäne“ zu einem unkomplizierten 39:28-Erfolg kamen. „Ohne Baumharz wäre es sicherlich zu einem ganz anderen Spiel gekommen“, äußerte sich der HSG-Trainer Andreas Szwalkiewicz.

Die Fans des SV Grambke-Oslebshausen müssen in den kommenden zehn Wochen auf Heimspiele verzichten, da ihre Mannschaft bis Ende Januar gleich fünfmal in Folge auswärts antreten muss. „Mir stehen aufgrund der Advents-Gala und einer Trampolin-Veranstaltung in der Sperberstraße kaum Hallenzeiten zur Verfügung, weshalb ich das Heimrecht tauschen musste“, erklärte die SVGO-Spielwartin Angelika Michael. Für Marcel Hägermann kommt der Heimrechts-Entzug zu einer unglücklichen Zeit: „Gerade jetzt bräuchte ich die Unterstützung der heimischen Trommler und das eigene Publikum im Rücken.“ Die übermäßige Reisetätigkeit des SVGO hat aber auch etwas Gutes, da er dadurch den Saisonendspurt fünfmal in Folge vor der eigenen Kulisse bestreiten kann. Und das ist im Abstiegskampf wiederum nicht schlecht. Zumindest dann, wenn es am Ende immer noch um die Wurst gehen sollte.⇒ ELO