Nadine Besing. (Fr)

Das gesellschaftliche, kulturelle und sportliche Leben ist coronabedingt doch sehr eingeschränkt. Wann kann endlich wieder in Hallen und auf Freiluftplätzen Mannschaftssport oder Individualsport in gewohnter Form getrieben werden? „DIE NORDDEUTSCHE“ fragt bei Sportlern, Trainern und Funktionären nach, wie sie die Situation aktuell erleben. Heute die Prellballspielerin des MTV Eiche Schönebeck: Nadine Besing.

Nadine Besing: Durch Corona hat sich mein Alltag völlig auf den Kopf gestellt. Vor Corona war ich sehr viel unterwegs. Ich hatte neben der Schule zweimal wöchentlich Training, habe sehr viel Zeit mit meinen Freunden verbracht und war an den Wochenenden auf vielen Turnieren unterwegs. Es gab nur wenige Tage, die ich vollständig zu Hause verbracht habe. Dies hat sich durch Corona alles verändert, da ich jetzt sehr viel Zeit zu Hause verbringe und die Schule auch weitgehend von zu Hause stattfindet.

Meine Freunde und die Bewegung waren vor und sind auch während Corona für mich ein wichtiger Teil meines Lebens. Das hat sich nur darin verändert, dass die Freunde per Videoanruf oder Telefonat dazu geholt werden und ich nicht in der Sporthalle stehe, sondern alleine an der frischen Luft laufen gehe.

Durch die stressige Abiturzeit habe ich wenig Zeit, neue Projekte anzugehen. Jedoch gab es schon Projekte, die ich fertiggestellt habe – wie zum Beispiel die neue Farbe meines Schreibtisches.

Obwohl ich sehr gerne koche und backe, habe ich öfters die Möglichkeit genutzt, bei Restaurants Essen zu bestellen, um sie so zu unterstützen. So habe ich auch Tagliatelle nach Bolognese-Art, ein Bacon Burger Cheese mit Pommes und Pizzabrötchen Cheesy gegessen.

Durch die Kontaktbeschränkungen spielen die digitalen Möglichkeiten bei mir eine große Rolle, da dies die einzige Möglichkeit ist, sicher Zeit mit Freunden und der Familie zu verbringen.

Ich glaube, dass dies leider noch etwas länger dauern wird und wir einen langen Zeitraum noch mit Masken auskommen müssen.

Ich freue mich, wenn wir uns wieder mit Leuten treffen können und unbeschwert die Zeit genießen können. Des Weiteren natürlich auch auf die Zeit, wo das Prellball-Training und die Turniere wieder stattfinden können.