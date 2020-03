Der Blumenthaler SV kann noch siegen. Nachdem die Burgwall-Elf in den vier Spielen der Fußball-Bremen-Liga zuvor leer ausgegangen war, setzte sie sich bei der abstiegsbedrohten Leher Turnerschaft am Sonntagnachmittag mit 4:2 (1:1) durch. Hoch verdient wie Trainer Denis Spitzer nach dem Schlusspfiff im Speckenbütteler Park resümierte, während sein Bremerhavener Kollege Dennis Ley konstatierte: „Mit etwas Glück hätten wir auch ein Unentschieden erreichen können.“

Die Gäste hatten das Hinspiel im September vergangenen Jahres deutlich mit 6:0 gewonnen. Und sofort nach Spielbeginn übernahmen sie auch im Rückspiel auf dem Kunstrasenplatz der Leher TS die Initiative. Allerdings konnten die Gastgeber zunächst noch mit Glück und Geschick einen Rückstand verhindern. So in der 32. Minute, als Jan-Luca Warm nach einem Foul an ihm den Strafstoß so unplatziert schoss, dass Lehes Keeper Lukas Katarius ihn abwehren konnte.

Sechs Minuten später aber war Katarius machtlos, als Vinzenz van Koll den Ball nach einer gelungenen Kombination mit Mola Lamine Khan zum Führungstreffer für die Nordbremer im LTS-Kasten unterbrachte. Die Freude der Gäste währte freilich nicht lange, denn nach einem „unnötigen Dribbling“ (Spitzer) in der eigenen Hälfte verlor Moritz Hannemann den Ball und Lehes Goalgetter Gökhan Yücel hatte keine Mühe, für den zu diesem Zeit überraschenden Ausgleich zu sorgen, denn die Blumenthaler hatten die Partie bis dahin komplett im Griff.

Fair-Play-Geste des BSV

Auch nach dem Wiederanpfiff verschafften sich die Blumenthaler sofort wieder die Dominanz auf dem Platz. Logische Folge war die 2:1-Führung durch Sebastian Kurkiewicz (63.), der in der 46. Minute für Moritz Hannemann eingewechselt worden war. Dem Treffer ging allerdings ein Zweikampf voraus, bei dem ein Leher Akteur sich verletzte, während Kurkiewicz freie Bahn hatte und auch vom Schiedsrichter auf dem Weg zum Tor nicht gestoppt wurde. Als den Blumenthalern bewusst wurde, dass ihr zweites Tor auch aufgrund der Verletzung eines Lehers zustande gekommen war, ließen sie Gökhan Yücel nach dem Anstoß mit dem Ball am Fuß ungehindert aufs Tor zulaufen und in der 65. Minute den Ausgleich zum 2:2 erzielen.

„Diese Fair-Play-Geste der Blumenthaler verdient höchste Anerkennung“, lobte LTS-Coach Dennis Ley nach dem Schlusspfiff. Zuvor hatte er miterleben müssen, dass seine Defensive oft kein Mittel gegen die Offensiv-Attacken der technisch versierteren Gäste fand.

Jedenfalls nicht immer ein regelgerechtes, denn in der 77. Minute konnte Kurkiewicz nach einem schnellen Konter der Blumenthaler nur durch ein Foul am Torerfolg gehindert werden. Den zweiten Elfmeter an diesem Tag für die Gäste verwandelte Kurkiewicz sicher zur 3:2-Führung, der Mannschaftskapitän Vinzenz van Koll sein zweites Tor zum 4:2-Auwärtssieg (90.+6.) folgen ließ.

Während Denis Spitzer, der wegen einer Erkältung nicht aktiv ins Geschehen auf dem Kunstrasen eingreifen konnte, seiner Mannschaft ein gutes Zeugnis ausstellte und von einem in jeder Hinsicht verdienten Sieg sprach, haderte Denis Ley in der Schlussphase der Begegnung mit Fortuna, die den möglichen Ausgleich zum zwischenzeitlichen 3:3 nicht zugelassen habe. Dass der Blumenthaler SV allerdings die dominierende Mannschaft gewesen war, wollte der Coach der Seestädter nicht in Abrede stellen. Der Leher Turnerschaft ist jetzt seit acht Meisterschaftsspielen kein Sieg mehr gelungen.