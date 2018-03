Schwanewede. Die „Schwäne“ verloren auch ihr letztes Punktspiel zu Hause mit 21:25 (13:14) gegen die HSG Nienburg.

Die vierte Niederlage in Folge bescherte dem HSG-Team mit 4:16 Punkten den sechsten Rang. Der stand allerdings schon vor der Begegnung fest, da die HSG Nienburg in der Vorwoche zwei Punkte kampflos erhalten hatte, da bei ihr die HG Jever/Schortens nicht angetreten war.

Der letzte Platz in der zweithöchsten Spielklasse garantiert dem jungen, nachrückenden Schwaneweder Team in der kommenden Saison einen Startplatz in der Landesliga. Da es sich jedoch in hohem Maße vom aktuellen C-Jugend-Oberliga-Meister speisen wird, wird es zusätzlich an der Aufstiegsrunde zur Oberliga teilnehmen.

Die schwarze Heimserie des Gastgebers hielt bis zum Schluss: Obwohl die „Schwäne" das Hinspiel gegen Nienburg mit 25:20 für sich entschieden hatten, gingen sie in der Heideschule zum fünften Mal in der Verbandsliga-Saison leer aus.

Der ohne den grippekranken Hauke Kleppsch angetretenen Gastgeber war durch den Treffer von Niklas Wallrabe mit 5:2 in Front gegangen, er musste aber schon zweieinhalb Minuten später den Ausgleich hinnehmen (5:5). Danach blieb die Begegnung bis zum 16:19 von Malte Luhrmann spannend. Als die Gäste auf 21:16 davonzogen, waren die Würfel gefallen. Für das Trainergespann Matthias Ruckh/Lukas Feller (wird durch Henning Schomann ersetzt) war es der letzte Auftritt auf der Schwaneweder Trainerbank. Außerdem verlässt der Linkshänder Sören Fuhrmann das Team in Richtung SG HC Bremen/Hastedt. Ebenso endet das Zweifachspielrecht der Brüder Soheil und Sam Ramin von der HSG Delmenhorst.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Blumenröther, Spanjer; Winter (1), Luhrmann (2), Winkel (1), Keller, Paltinat, Fuhrmann (3), Weiß (2), Weirich (1), Flentge (1), Wallrabe (1), Soheil Ramin (5), Sam Ramin (4/3).