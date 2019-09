Neuzugang Marco Wilhelms trifft an diesem Freitag im "Schwäne"-Trikot gleich zum Oberliga-Auftakt auf den ATSV Habenhausen. (OLAF KOWALZIK)

Schwanewede. Die Nerven sind vor dem Anpfiff an diesem Freitag um 20.30 Uhr in der Heideschule auf beiden Seiten bis zum Anschlag gespannt. HSG Schwanewede/Neuenkirchen gegen den ATSV Habenhausen, das ist eben mehr als ein normales Saison-Auftaktspiel in der Handball-Oberliga der Männer. Das hat auch mit dem Charakter eines gefühlten halben Derbys nicht viel gemein.

Das ist eine völlig andere Dimension, da in diesem Duell zwei Trainer direkt aufeinandertreffen, die am liebsten einen riesigen Bogen um den anderen machen. Dieses Mal sitzen sie blöderweise nur wenige Schritte voneinander entfernt auf der Trainerbank.

Ausgelöst wurde die deutlich verminderte Anziehungskraft der beiden durch den im Dezember 2017 bekanntgewordenen Wechsel von Ruckh als Trainer der Saison 2018/19 zum ATSV Habenhausen. „Ruckher“ spielte da noch bei den „Schwänen“ und setzte Szwalkiewicz davon in Kenntnis, dass er Schwaneweder Spieler, also damalige Mannschaftskameraden, auf einen Wechsel ansprechen wolle. Als er es tat, warf Szwalkiewicz ihn sofort aus dem Team und ließ ihn auch am Saisonende nicht vom Publikum verabschieden.

Der eine (Ruckh) war stinkig darüber, dass er für seine Ehrlichkeit und sein Handeln bestraft wurde, der andere (Szwalkiewicz) fand wiederum das Vorgehen moralisch völlig inakzeptabel, da die Gespräche unter anderem im HSG-Training geführt worden seien.

Mittlerweile sind vier Spieler der „Schwäne“ direkt in den Bremer Süden gewechselt, insgesamt spielen sogar sieben ehemalige Schwaneweder beim ATSV. Die Gefühlswelt des Verlierers möchte man also nach dieser Begegnung nicht einmal eine Hundertstelsekunde durchleben.

Andreas Szwalkiewicz spielt das Wechselthema inzwischen herunter. „So ist nun einmal das Geschäft, das interessiert mich nicht mehr. Da bin ich vollkommen emotionslos“, behauptet er. Auch Matthias Ruckh hält diesbezüglich vor dem Aufeinandertreffen die Füße still. „Es geht mir ohnehin nicht darum, die HSG kaputtzumachen. Wenn ich auf einzelnen Positionen Spieler brauche, dann versuche ich sie zu holen. Egal, bei welchem Verein sie spielen.“

Die HSG Schwanewede/Neuenkirchen hat seit Kurzem von den Gästen auch zwei Neue geholt, wobei Roberto Cagliani und Marco Wilhelms bei den Blau-Weißen eher in der Zweiten spielten. Trotzdem zählen die beiden die Stunden bis zum Anpfiff. „Ich bin auf die neue Saison extrem heiß“, verrät Cagliani. „Dann auch noch als ersten Gegner meinen Ex-Verein vor der Brust zu haben, motiviert mich umso mehr“, fährt er fort. „Freitag können wir uns für die harte zweimonatige Vorbereitung belohnen“, schließt Marco Wilhelms ab. Auf der Gegenseite laufen die Neu-Habenhauser Mirko Ahrens und René Steffens erstmals als Gäste in der „Heidehölle“ auf – auch ein komisches Gefühl. „Ich freue mich auf das Spiel“, sagt Mirko Ahrens, „wir dürfen es nur nicht zulassen, dass Schwanewede von seinem Heimpublikum profitiert.“

René Steffens hat sein Ex-Team noch einmal beim Pokalspiel in Neerstedt unter die Lupe genommen und meint, „dass die Mannschaft gewinnt, die die bessere Abwehr stellt und das Torhüter-Duell für sich entscheidet.“ Die Lärmhoheit in der Halle dürfte auf alle Fälle auf Seiten der „Schwäne“ liegen, die Habenhauser planen jedoch ein Gegengewicht und setzen einen Fanbus ein.

„Solch eine Kulisse macht uns nicht mehr nervös, seitdem wir im Amateurpokal und auch im DHB-Pokal gespielt haben“, winkt Matthias Ruckh ab. Für Andreas Szwalkiewicz kommt das Aufeinandertreffen einen Tick zu früh. „Durch unsere neun Neuzugänge bräuchten wir für so ein Spiel eigentlich noch etwas mehr Zeit“, behauptet er. „Wir werden unseren Leistungsstand erst einige Wochen später erreichen“, glaubt er. Allerdings war sein Team auch schon vor einer Woche im Pokal in Neerstedt extrem fokussiert.

Nicht nur die Spieler der HSG Schwanewede/Neuenkirchen, auch ihr Trainer Andreas Szwalkiewicz ist froh, dass die Oberliga-Saison jetzt endlich beginnt. „Schließlich ist die Saisonvorbereitung auch für einen Trainer anstrengend. Vor allem dann, wenn wie dieses Mal so viele Neuzugänge zu integrieren sind“, sagt er. Dass der Habenhauser Trainer Matthias Ruckh in dieser Saison das Titelrennen bestimmen will, kommt Andreas Szwalkiewicz nur gelegen. „Damit liegt der Erfolgsdruck beim ATSV: er muss gewinnen“, meint er. Personell ist bei den „Schwänen“ der Einsatz von Tizian von Lien aufgrund von Schulterproblemen fraglich, ohne ihn müsste der HSG-Trainer noch einen Spieler aus seinem Aufgebot streichen. Der Aufsteiger will gegen den deutschen Amateurpokal-Gewinner im Angriff ähnlich wenige Fehler wie im Pokalspiel in Neerstedt machen und in der Abwehr stabil stehen. „Unser erstes Etappenziel ist es, das Spiel bis zum Halbzeitpfiff ausgeglichen zu gestalten“, verrät Andreas Szwalkiewicz. Dann könnte sein Team im zweiten Durchgang von den Fans getragen werden. Es ist mit einem ausverkauften Spiel mit rund 600 Zuschauern zu rechnen.