Erzielte zu Beginn das erste Tor und kurz vor dem Abpfiff den entscheidenden Treffer: "Schwäne"-Akteur Florian Fronz. (Christian Kosak)

Schwanewede. Der entscheidende Treffer im Nachholspiel am Donnerstagabend in der Aller-Weser-Sporthalle gelang Florian Fronz 28 Sekunden vor Schluss der Partie.

Dass die HSG-Reserve mit zwei Punkten im Gepäck die Rückreise aus der Reiterstadt antreten würde, hätten fünf Minuten vor der Halbzeit selbst die größten Optimisten wohl kaum für möglich gehalten. Mit acht Toren lagen die „Schwäne“ zurück (11:19), weil sie in der Abwehr Aggressivität vermissen lassen und im Angriff viel zu langsam agiert hatten. Trainer Marko Koß: „Wir haben die erste Halbzeit verpennt.“

Was nicht der ganzen Wahrheit entsprach, denn der 19. Gegentreffer in der 25. Minute sollte sich als Weckruf für die Schwaneweder entpuppen. In der Schlussphase vor der Pause habe seine Mannschaft sich endlich am Riemen gerissen und gemerkt, dass in Verden etwas zu holen sei, analysierte Koß später. Majk Skoric, Maximilian Kühling und Florian Fronz konnten den Rückstand bis zur 30. Minute um drei Tore auf 14:19 reduzieren und das Signal zur Aufholjagd geben.

Die Zuschauer sollten dann in der zweiten Halbzeit eine sehr spannende Auseinandersetzung erleben. Und ein Gästeteam, das in der Defensive konzentrierter zu Werke ging und den Ball jetzt schneller und sicherer in Richtung generisches Tor transportierte. Allerdings ließ die Trefferquote zunächst noch zu wünschen übrig.

Erst zehn Minuten vor Spielende gelang dann Florian Fronz der Ausgleich zum 29:29 per Strafwurf. Danach gestaltete sich die Auseinandersetzung zur Nervenschlacht und sah die Gäste in der 54. Minute erstmals vorn, als Ole Evers die Führung zum 33:32 erzielte. Nur zwei Minuten später lagen die Verdener, die ebenfalls jeden Punkt zum Klassenerhalt benötigen, wieder mit 34:33 in Front. Doch Skoric, Evers und Fronz drehten die Partie mit ihren drei Treffern in Folge endgültig, sodass auch Tim Härthes Tor für die Gastgeber (60.) am 36:35-Auswärtserfolg der „Schwäne“ nichts mehr änderte.

Zum zweiten Mal in dieser Saison konnte die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II nach dem ebenfalls knappen 28:27-Sieg am 30. November 2019 beim Lokalrivalen SVGO Bremen die optimale Punktausbeute mit auf die Heimreise nehmen. Die auch deshalb zustande kam, weil so viele Treffer erzielt wurden wie in keiner Partie zuvor. Schon an diesem Sonnabend geht die Punktejagd der „Schwäne“-Reserve weiter. Dann gilt es, sich ab 20 Uhr in der Heidehalle gegen die routinierte Mannschaft des VfL Fredenbeck III für die 20:35-Niederlage im Hinspiel zu revanchieren.

