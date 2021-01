Jan Struve zeigt die Scheiben, mit denen das jeweils benötigte Gewicht aufgelegt wird. (Christian Kosak)

Blumenthal. Die Gewichtheber der Freien Turner Blumenthal (FTB) gehören zu den wenigen Sportlern in Bremen-Nord, die immer wieder auf internationaler Bühne mit Medaillenrängen glänzten. Trotz der Euphorie und Begeisterung der Fans nach gewonnenen Titeln bei Welt- und Europameisterschaften, bliebt die Schar der aktiven Heber in Bremen-Nord und Umgebung allerdings bis heute eher klein.

Der Medaillenregen war, nachdem Spitzensportler wie Jan Struve, Frank Kuchta und dessen Vater Werner die aktive Laufbahn beendet hatten, vorbei. Jetzt befindet sich die Sparte des 1907 gegründeten Vereins gerade wieder im Aufbau. Dabei bilden Jan Struve und Werner Kuchta das Trainergespann. Beide blicken auf eine äußerst erfolgreiche sportliche Karriere zurück und wollen ihr Knowhow an Neueinsteiger weitergeben.

Das Urgestein der Blumenthaler Gewichtheber-Abteilung, die vermutlich schon bei der Gründung des Vereins existierte und nach dem zweiten Weltkrieg ins wettkampforientierte Training einstieg, ist Werner Kuchta. Er erinnert sich gern an die Zeit, als die FTB in der 2. Bundesliga für Furore sorgten. „1977 hätten wir sogar in die erste Liga aufsteigen können. Doch das war zu teuer für unseren Klub und wir verzichteten auf den Aufstieg“, berichtet Kuchta. Das Nordbremer Publikum konnte seinerzeit Gewichtheben auf höchstem Niveau live verfolgen. „Bei den Heimkämpfen hatten wir immer locker 100 zahlende Zuschauer in der Halle am Pürschweg. Von den Einnahmen konnten wir uns Ausrüstung für unseren Sport kaufen“, erinnert sich der Blumenthaler, der auch für Sparta Berlin in der 2. Bundesliga hob und in der Masters-Altersklasse viermal Gold bei der deutschen Meisterschaft holte.

Eifrigster Medaillensammler und Rekordjäger der FT Blumenthal war aber sein Sohn Frank: der stellte als Jugendlicher beeindruckende 21 deutsche Rekorde auf und stand bei nationalen Titelkämpfen elfmal auf dem obersten Treppchen. Seine größten sportlichen Erfolge waren der Europa- und der Vize-Europameistertitel der Jugendklasse im Stoßen.

Bis an die Weltspitze schaffte es gar Jan Struve. Der zehnfache norddeutsche Meister, mischte später bei den Masters ganz vorne mit. In der Altersklasse erkämpfte er fünf DM-Titel in Folge, zweimal WM- und zweimal EM-Gold. Sportlicher Höhepunkt war das Jahr 2011, als ihm das Tripple gelang: Platz eins bei den nationalen Titelkämpfen, Sieger bei der EM und Weltmeister bei den Masters auf Zypern. Darüber hinaus wurden er und seine Mitstreiter von den Freien Turnern norddeutscher Mannschaftsmeister.

Auch im Kraftdreikampf stellten die FTB mit Uwe Ströhmann einen deutschen Meister. Zudem sicherte sich Dirk Mauer bei den Masters einen DM-Titel sowie Silber bei den Europameisterschaften.

Voraussetzung für all die Erfolge waren nicht nur Fleiß und Ehrgeiz der Athleten, sondern auch die guten Trainingsbedingungen. „Unsere Trainingsstätte bietet alles, was man braucht, um Weltmeister zu werden“, weiß Jan Struve. „Von der Gardinenstange bis zur olympischen Hantel, über eine Tonne Gewichte von den 100-Gramm-Rekordscheiben – ich nenne sie spaßeshalber Eheringe – bis zu den 25 Kilo-Scheiben, mehrere Trainingsplattformen mit Ausstoßböcken sowie eine Wettkampfplatte stehen in der Halle Heidbleek zur Verfügung“, schwärmt er. Jetzt fehlen nur noch die Aktiven, die versuchen können, an die vergangenen Triumphe der Blumenthaler Heber anzuknüpfen.

Beweglichkeit, Schnelligkeit und Kraft sind die Voraussetzungen, um diese komplexe Sportart zu vervollkommnen. Unterschieden wird beim Gewichtheben zwischen zwei Disziplinen, dem Reißen und dem Stoßen. Beim Reißen muss der Athlet die Hantel mit den Gewichten in einer Bewegung über Kopfhöhe mit durchgestreckten Armen bringen. Struve: „Das ist die technisch anspruchsvollere der beiden Disziplinen.“ Mehr Gewicht kann beim Stoßen bewältigt werden: Dabei wird die Hantel zunächst auf den Schultern abgelegt (Umsetzen). Danach beginnt der Ausstoß der Last über den Kopf hinweg. Im Wettkampf muss das Gewicht mit ausgestreckten Armen „beherrscht“ und so lange gehalten werden, bis der Kampfrichter den Versuch für gültig erklärt und ein Zeichen zum Abwerfen gibt. Pro Disziplin hat der Aktive drei Versuche.

Wenn die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie vorbei sind, sollen in der Halle Heidbleek wieder regelmäßig montags, mittwochs und freitags ab 18 Uhr Übungsstunden stattfinden. Der Fokus wird vorwiegend auf der Arbeit mit Nachwuchstalenten und Neueinsteigern gerichtet sein: „Kinder und Anfänger trainieren zunächst ohne Hanteln. Die Schwerpunkte liegen auf Athletik und Beweglichkeit. Später wird das Training spezieller. Es werden ganzheitliche Kraftübungen trainiert. Langhantelübungen fördern beispielsweise den gesamten Körper und die Koordination. Für Fortgeschrittene erstellen wir individuelle Trainingspläne.

So auch aktuell für Tuncay Güngörmez, der (wie bereits berichtet) bei den offenen Bremer Meisterschaften Anfang Oktober sein Comeback feierte. „Ich hoffe, dass er bald wieder auf nationaler Bühne kämpft, wie früher bereits im Jugendbereich. Mit seiner Bestleistung von 108 Kilo im Reißen, 139 im Stoßen und einem Zweikampfresultat von 247 Kilo zählte er zu den Spitzenathleten unserer Sparte“, sagt Coach Jan Struve.

Weitere Informationen unter: gewichtheben-bremen.jimdofree.com