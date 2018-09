Andreas Oberschilp (LG Bremen-Nord) lief nach längerer Wettkampfpause aufgrund von muskulären Problemen auf den vierten Platz. In der zahlenmäßig größten Altersklasse M 50 siegte er locker mit über sechs Minuten Vorsprung. (Maximilian von Lachner)

Bremen-Nord. Bei der 21. Auflage des Starke Bäcker-Halbmarathons an der Lesum gab es bei den Siegerehrungen der Laufschnellsten über die zehn und über die 21,1 Kilometer neue Gesichter zu sehen. Durch die Abwesenheit der schnellen Läufer aus Lemwerder, die teils am selben Tag in Brake starteten, war der Weg für andere frei. So gingen die Gesamtsiege im Hauptrennen an Patrick Dekorsi und Daniela Albig-Syren vom SportZiel-Marathonteam.

Die ersten Zieleinläufer von insgesamt 333 Teilnehmern am Grambker Sportparksee kamen allerdings von der veranstaltenden LG Bremen-Nord. Im HaWe-Lauf über die fünf Kilometer lieferten sich Martin Petzold und Frank Themsen ein vereinsinternes Duell. Petzold sorgte für einen schnellen Beginn, doch Themsen erhöhte bei Kilometer drei das Tempo und setzte sich leicht ab. Bei der Siegerzeit von 18:01 Minuten betrug der Vorsprung schließlich elf Sekunden. Nach seinem Sieg und Helferdiensten ließ es sich Themsen nicht nehmen, anschließend auch noch zum Volkslauf nach Brake zu fahren. Als Gesamtzweiter über die zehn Kilometer in 38:01 Minuten hinter dem Lemwerderaner Yonas Abadi beendete der Nordbremer dort sein sportliches Wochenende. Als Dritter rundete der Jugendliche Moritz Marciniak in 20:17 Minuten den Erfolg der LG Nord-Läufer an der Lesum ab.

Zidlicky siegt über fünf Kilometer

Feiern konnten auch die Nordbremerinnen über die fünf Kilometer. Klara Zidlicky siegte in 20:59 Minuten mit deutlichen Vorsprung vor Jun Buchmann (22:29/Sparkasse Bremen) und ihrer Vereinskollegin Maren Huckschlag (23:40). Einen ungefährdeten Sieg lief auch Simon Ernst (LG Bremen-Nord heraus) und wurde damit seiner Favoritenrolle im Edeka Damerow-Lauf gerecht. Ohne direkte Kontrahenten im Rücken blieb er zwar mit seinen 34:13 Minuten für die zehn Kilometer eine dreiviertel Minute über seine Bestzeit, konnte aber erstmals bei einem heimischen Lauf den Sieg feiern. „Nach den deutschen Meisterschaften und dem Training in der letzten Woche, war ich nicht mehr ganz so spritzig“, begründete Ernst seine durchschnittliche Zeit und konzentriert sich im Herbst nun auf die längeren Distanzen.

Gesamtrang zwei ging an den Jugendlichen Timo Reich (36:21/TuSG Ritterhude). Andreas Oberschilp (LG Bremen-Nord) lief nach längerer Wettkampfpause (muskuläre Probleme) auf den vierten Platz. In der zahlenmäßig größten Altersklasse M 50 siegte er locker mit seinen 37:32 Minuten und über sechs Minuten Vorsprung. Ebenfalls den Siegespreis für die Altersklassenwertung gewann Hans Presch. Der Nordbremer hatte in der M 80 keine Konkurrenz, zeigte in 1:04:11 Stunden dennoch eine starke Leistung. Gleich zwei Siegerinnen gab es bei den Zehn-Kilometern der Frauen. Die Trainingspartnerinnen Naime Schimanski (BSG Sparkasse Bremen) und Maike Rapp (Lauftreff Ottersberg) brachten das Kunststück fertig, ihren Transponder am Handgelenk im Ziel gleichzeitig nach 43:56 Minuten auf die Platte für die Zeitnahme zu drücken.

Über die Halbmarathon-Distanz lief der Neu-Bremer Patrick Dekorsi, vom Bodensee in den Norden gezogen, den größten Teil der Strecke entlang des Lesum- und Weserdeichs im Alleingang hinter dem Führungsfahrrad. „Leider war ich ab Kilometer sieben alleine. Da ist es dann schwierig, ohne Zuschauer an der Strecke das Tempo zu halten. Die Strecke aber ist wunderschön, dies könnte meine neue Trainingsstrecke werden“, fasst der Triathlet Dekorsi seinen ersten Start in Bremen zusammen. Mit dem vereinslosen Mario Callsen-Bracker (1:21:02 Std.) und Stephan Plate (1:21:11/SportZiel-Marathonteam) auf den Positionen zwei und drei platzierten sich zwei weitere an der Lesum bisher unbekannte Läufer auf den Podestplätzen.

Überraschend war auch der Sieg von Daniela Albig-Syren. Bei ihrem fünften Start lief sie erstmals in die drei Geldpreisränge. Ihren Sieg in 1:39:40 Stunden lief Albig-Syren dabei vor allem im zweiten Teil des Rennens heraus. Nachdem sie anfänglich auf Platz drei lag, übernahm sie erstmals bei Kilometer acht die Führung. Die vereinslose Bremerin Melanie Richter folgte mit einem Rückstand von 43 Sekunden im Ziel auf Platz zwei.

Der ausgeschriebene Preis für die größte Läufertruppe ging ebenfalls an SportZiel-Marathonteam gefolgt vom Lauftreff des TV Schwanewede. Der schnellste Schwaneweder Halbmarathoni war Michael Keppner in 1:35:45 Stunden. In der starken Klasse M 50 reichte diese Zeit zu Rang neun unter 28 teilnehmenden Läufern. Einen Platz bei der Siegerehrung sicherte sich auch der Schwaneweder Patrick Jahn. Als Zweiter der Altersgruppe der 25- bis 30-Jährigen kam er auf eine Zeit von 1:37:48 Stunden. Nur knapp dahinter lief Jens Greulich (1:38:42) auf Rang acht der M 45 ins Ziel. Geehrt vom Lauftreff wurden über die zehn Kilometer auch Gerd Stöver (48:12) als Zweiter und Frank Richter (48:44) als Dritter in der M 55. Dazu siegte Magdalena Werner bei den Juniorinnen bis 24 Jahre mit einer Zeit von 58:12 Minuten.

Weitere Informationen

HaWe-Lauf über 5 Kilometer

Gesamteinlauf Männer: 1. Frank Themsen (LG Bremen-Nord) 18:01; 2. Martin Petzold (LG Bremen-Nord) 18:12; 3. Moritz Marciniak (LG Bremen-Nord) 20:17

Altersklassen-Sieger: M8/9: Noah Detje (vereinslos) 31:05; M16/17: Moritz Marciniak (LG Bremen-Nord) 20:17; M20: Lucas Enger (E-Center) 39:30; M25: Tobias Eden (E-Center) 23:16; M30: Martin Petzold (LG Bremen-Nord) 18:12; M35: Matthias Rostek (Reha Centrum Osterholz) 25:34; M40 Frank Engelbrecht (vereinslos) 26:28; M45: Andreas Kuhlen (vereinslos) 26:43; M50: Frank Themsen (LG Bremen-Nord) 18:01; M55: Mario Couto (vereinslos) 23:33; M60: Ronald Sadowski (vereinslos) 26:35

Gesamteinlauf Frauen: 1. Klara Zidlicky (LG Bremen-Nord) 20:59; 2. Jun Buchmann (BSG Sparkasse Bremen) 22:29; 3. Maren Huckschlag (LG Bremen-Nord) 23:40

Altersklassen-Siegerinnen: W10/11: Carolin Weymann (vereinslos) 29:39; W12/13: Hannah Moxey (vereinslos) 32:36; W20: Nina Schilref (Reha Centrum Osterholz) 28:34; W25: Vanessa Bolle (vereinslos) 24:00; W35: Klara Zidlicky (LG Bremen-Nord) 20:59; W40: Fiona Moore (vereinslos) 27:35; W45: Inga Sagehorn (LC Hansa Stuhr) 23:49; W50: Maren Huckschlag (LG Bremen-Nord) 23:40; W55: Carol Bowers (Triathlon Club Bremen) 31:09; W60: Angelika Hartwig (BLT/BTV 1877) 25:19