Für Schwanewede II (Mia Blendermann, Belana Zimmermann, Nele Maskos und Noraja Baumann, von links) sprang mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 45,79 Punkten Platz zwei heraus. ( Köster)

Schwanewede. Der RV Vorwärts Neuenkirchen konnte vier erste Plätze erreichen, die Nachbarn vom Radsport Niedersachsen Schwanewede waren in drei Disziplinen siegreich.

Im Vierer-Kunstradport der Schülerinnen traten fünf Teams – darunter allein drei Mannschaften des RS Schwanewede – an. Leena Nielsen, Julina Pommerening, Neele Ruther und Letizia Roschke gingen als Schwanewede I mit der höchsten eingereichten Schwierigkeitspunktzahl auf die Wettkampffläche. Zwar konnten die amtierenden deutschen Vizemeister ihre Kür nicht ganz fehlerfrei präsentieren, doch am Ende erreichten sie mit 77,98 Punkten Platz eins. Für Schwanewede II (Mia Blendermann, Belana Zimmermann, Nele Maskos und ­Noraja Baumann) war das Ziel, ihre neu zusammengestellte Kür ohne Sturz über die Runden zu bringen. Zwar funktionierte das ­Programm bereits mehrfach im Training, doch bislang kamen die vier Sportlerinnen nicht sturzfrei bei einem Wettkampf von der Fläche.

Das änderte sich jedoch nun in Achim. Es gab zwar ein paar Unsicherheiten, doch das Team hielt zusammen und stützte sich gegenseitig, keine der Fahrerinnen musste ihr Kunstrad unfreiwillig verlassen. Selbst schwierige Übungen, wie die neu in die Kür eingebaute Steiger-rückwärts-Übungen, gelangen. Der sturzfreie Reigen wurde mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 45,79 Punkten belohnt. Das bedeutete in der Endabrechnung Platz zwei für das Quartett.

„Nun gilt es“, so die Trainerinnen Anna Plump und Kathrin Folz, „bis zur Landesmeisterschaft Anfang Mai noch an einer besseren Haltung zu arbeiten, um den Punktabzug weiter zu reduzieren.“ Die Vierer-Mannschaft des RV Neuenkirchen erreichte mit 39,69 Zählern den dritten Platz. Das junge Team von Schwanewede III erzielte 14,23 Punkte und landete auf Platz fünf.

Ohne die Fahrerinnen aus Neuenkirchen war im Einer-Kunstradsport der Frauen der Weg zum Sieg frei für Celina Opitz (Radsport Niedersachsen Schwanewede). Sie zeigte eine sichere Kür, musste jedoch etwas Punktabzug hinnehmen, weil sie ihre letzte Übung nicht mehr in der Fahrzeit von fünf Minuten unterbringen konnte. Dennoch beherrschte die Schwanewederin die Konkurrenz und wurde mit ausgefahrenen 101,69 Punkten und deutlichem Vorsprung Erste vor Sarah Löning (66,60) und Kim Voeste (beide Delmenhorst/49,00).

Weitere Informationen

Weitere Ergebnisse

Einer-Kunstradsport: Juniorinnen: 1. Lina Mollzahn (96,47 Punkte); 2. Lea Mollzahn (beide Neuenkirchen/ 88,42); 5. Alica Schmelz (Schwanewede/74,36), ­Schüler U 15: 2. Mika Wallrabe (Schwanewede/44,83); Schülerinnen U 9: 4. Anna-Lena Meyer (Neuenkirchen/14,40); Schülerinnen U 11: 5. Lina Meyer (23,06); 6. Johanna Meyer (Neuenkirchen/22,15); 15. Thalea Klawitter (Neuenkirchen/7,83); Schülerinnen U 13: 3. Lilly Schnirring (Neuenkirchen/43,32); 5. Mia Blendermann (40,62); Nele Maskos (40,60) ; 7. Belana Zimmermann (alle drei Schwanewede/36,04); 11. Nelly Quinckardt (27,90); 12. Meira Jaeschke (27,31); 14. Leonie Kiecol (alle Neuenkirchen/26,45; Schülerinnen U 15: 4. Emely Lüershen (Neuenkirchen/46,25); Vierer-Einradsport: Frauen: 1. RV Vorwärts Neuenkirchen (124,60); Schülerinnen U 15: 3. RV Vorwärts Neuenkirchen (17,51); Vierer-Kunstradsport: Frauen: 1. RS „Niedersachsen“ Schwanewede (172,61); Junioren: 1. RV Vorwärts Neuenkirchen (147,46); 2. RS Niedersachsen Schwanewede (76,31); Schülerinnen U 15: 1. RS Niedersachsen Schwanewede I (77,98); 2. RS Niedersachsen Schwanewede II (45,79); 3. RV Vorwärts Neuenkirchen (39,69); 5. RS Niedersachsen Schwanewede III (14,23); Sechser-Einradsport: Elite: 1. RV Vorwärts Neuenkirchen (100,78); Sechser-Kunstradsport: Junioren:

1. RV Vorwärts Neuenkirchen (93,47); Schüler U 15: 1. RS Niedersachsen Schwanewede I (81,63); 2. RS Niedersachsen Schwanewede II (16,00) SHK