Alexander Schlobohm (SAV, rechts) fliegt nach Australien. (Frank Thomas Koch)

Beim Fußball-Kreisligisten SV Löhnhorst zogen sich Verletzungen auf der Schlüsselposition zwischen den Pfosten wie ein roter Faden durch die Herbstserie. Trainer Torsten Kentel hatte die Ausfälle der Torhüter Dennis Brede (Schulter- und Leistenblessur), Marcel David (Kniebeschwerden) und Phil Müller (Kreuzband- und Meniskusoperation) zu verkraften. Torben Speckmann und Tom Poppen sprangen als Aushilfskeeper ein. Mit Feldspieler Chris Meißner hat der SVL noch eine Ersatzkraft in der Hinterhand. Der Übungsleiter hofft, dass bis zum Start der Frühjahrsserie ein Torwart zurückkehrt. Mit Chris Hybsz lief aber auch einem Torjäger das Verletzungspech nach. Der Angreifer verletzte sich gegen den FC Hansa Schwanewede (0:5), ging nach einem Hüftschaden sogar an Krücken. „Chris war mit seiner Geschwindigkeit eine Waffe für uns“, bedauerte der SVL-Trainer den langfristigen Ausfall des Ex-DJK-Spielers. Torsten Kentel musste in der Herbstserie mitunter zehn und mehr Akteure aus seinem 26-Mann-Kader ersetzen. RT

Jan-Philipp Heine, der bei der 0:3-Niederlage in Melchiorshausen bereits wieder zum Einsatz kam, wird im nächsten Jahr (ab 7. Januar) beim Fußball-Landesligisten SV Grohn als Spielertrainer fungieren. Der 28-Jährige löst damit Torben Reiß ab, der sich nun hauptsächlich wieder den Aufgaben des Sportlichen Leiters widmen kann. „Ab Januar sind seine Lehrgänge fast beendet, und deshalb wollen wir im Abstiegskampf versuchen, gemeinsam mit ihm die Kurve zu kriegen“, äußerte sich Reiß.

Für den Ex-Grohner Keisuke Morikami kann es nach seinem Wechsel zum Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst unter Neu-Trainer Olaf Blancke nur besser werden. Nach seiner Knieverletzung zu Beginn der Saison blickt der Japaner bei den Delmenhorstern nur auf Kurzeinsätze zurück. Nun ist Morikami erst einmal in seine Heimat geflogen und wird erst Anfang Januar wieder zurückkehren. Dass der SVA-Ergänzungsspieler vielleicht bald wieder für den SV Grohn kickt, ist laut Torben Reiß aber eher ungewiss. OSH

Alexander Schlobohm vom Fußball-Bremen-Ligisten SG Aumund-Vegesack verbringt den Jahreswechsel nicht in Europa. Er begibt sich vielmehr direkt nach Weihnachten auf eine dreiwöchige Reise nach Australien (Sydney), um mit einem Freund mit einem Auto die berühmte Great Ocean Road in Richtung Melbourne zurückzulegen. „Ich treffe mich mit ein paar Australiern, die ich während meines Studiums in den USA kennengelernt habe“, informierte Schlobohm. Der derzeit mit einem Muskelfaserriss außer Gefecht gesetzte Goalgetter wird sich auch ein paar Spiele der zweiten oder dritten Runde bei den Australien Open in Melbourne anschauen. Beim Tennis handelt es sich um die zweite Leidenschaft des 26-Jährigen. Er wird deshalb auch von April nächsten Jahres an wieder als Tennis-Trainer bei der SG Findorff tätig sein. Vor seinem Wechsel zur SAV zur aktuellen Saison spielte der im Marketing arbeitende Angreifer auch Fußball für die SG Findorff. Deren 4:1-Erfolg zum Jahresabschluss in der Bremer Landesliga gegen die DJK Germania Blumenthal verfolgte Schlobohm live auf dem Platz. Bei der SG Aumund-Vegesack startete er vor seiner Verletzung mit sieben Toren in zehn Partien so richtig durch. Zur zweiten Saisonhälfte will er dann auch wieder voll angreifen. KH

Weil die Begegnung bei der HSG Delmenhorst II wegen Personalmangels abgesagt werden musste, können die Spieler des Handball-Landesligisten HSG Schwanewede/Neuenkirchen II eine verlängerte Weihnachtspause genießen. Die allerdings wohl auch nötig ist, um die beiden kommenden Aufgaben zu bewältigen. Denn zwei Tage vor dem Nachholspiel in Delmenhorst am Dienstag, 15. Januar, ab 20 Uhr muss das Team von Trainer Marko Koss noch beim SV Beckdorf II antreten. Die Sonnabend-Partie am 13. Januar soll um 16 Uhr angepfiffen werden. Bis dahin dürften die Weihnachtsgans verdaut und der Silvesterkater überstanden sein. GRU