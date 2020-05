Steffen Dieckermann ist beim BSV der neue Mann an der Seitenlinie. (WK)

Die Entscheidung fiel nach einem rund fünfstündigen Gespräch: Neuer Trainer beim Fußball-Bremen-Ligisten Blumenthaler SV wird Steffen Dieckermann. Der 45-Jährige hat zuletzt acht Jahre lang den Landesligisten TuS Komet Arsten gecoacht und löst am Burgwall nun Denis Spitzer ab, der künftig den TuS Schwachhausen coacht. Dessen bisheriger Trainer Benjamin Eta wechselt bekanntlich zum Bremer SV.

Denis Spitzer, der am 1. Januar 2017 vom TB Uphusen als Abwehrspieler zum Blumenthaler SV stieß und ein Jahr später das Amt des verantwortlichen Trainers übernahm, hatte für seine Arbeit mit den ersten Herren zunächst viel Lob geerntet. Als Neuling in dieser Position erfüllte er in der vergangenen Saison die Erwartungen der Verantwortlichen uneingeschränkt, blieb aber in der aktuellen Serie hinter dem selbst gesteckten Ziel (Rang eins bis drei) zurück. Resultat: Als die Vertragsverlängerung auf sich warten ließ, folgte Spitzer dem Ruf des TuS Schwachhausen.

Deshalb musste die Chef-Etage des Nordbremer Traditionsvereins Ausschau nach einem Nachfolger halten. Und der soll wichtige Anforderungen erfüllen, wie Vereinsvorsitzender Peter Moussalli unterstreicht. „Wir sind ein familiärer Verein und der Trainer muss die BSV-Gene verinnerlichen“, sagt der Vorsitzende. Moussalli ist ebenso wie seine Sportwarte Timo Lochner und Rainer Raute davon überzeugt, mit Dieckermann den richtigen Mann gefunden zu haben.

Ein Typ wie Michél Kniat

Die sportliche Laufbahn und die Fußball-Philosophie des Arsters, der als Spieler auch schon beim TSV Lesum-Burgdamm, FC Oberneuland und Habenhauser FV die Fußballschuhe schnürte, haben bei seinen drei Gesprächspartnern aus der Chef-Etage des Blumenthaler SV laut Moussalli einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Dieckermann sei ein ähnlicher Typ wie der Ex-Blumenthaler Erfolgstrainer Michél Kniat, der noch immer Kontakt zum Verein halte und große Fußstapfen hinterlassen habe. Der langjährige Coach des TuS Komet Arsten stehe für Kontinuität, Disziplin und Powerfußball, erläutert Moussalli und ist sich sicher, mit ihm den richtigen Coach engagiert zu haben. Der BSV-Vorsitzende: „Es hatten sich etliche Bewerber bei uns vorgestellt, aber Steffen Dieckermann hat unsere Fragen in dem fünf Stunden langen Gespräch überzeugend beantwortet.“

Der 45 Jahre alte Personaldienstleister ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Seine künftige Arbeit am Burgwall bezeichnet er als Zenit seiner Trainer-Laufbahn. Mit dem TuS Komet Arsten hat er kürzlich die Zusammenarbeit aufgekündigt, nachdem es bereits vor einem Jahr einen Dissens mit der Abteilungsleitung gegeben hatte. Die jetzige Landesliga-Mannschaft bezeichnet Dieckermann gleichwohl als bislang stärkstes Team, das er je gecoacht habe. Es besitze große Aufstiegschancen, allerdings wisse wegen der Corona-Pandemie momentan niemand, wie es im Amateur-Fußball weitergehe.

Seinen neuen Trainerjob beim Blumenthaler SV tritt Dieckermann offiziell am 1. Juli an. Auch in der Gewissheit, so sein Diktum, bei einem der fünf sportlich größten Bremen-Liga-Vereine angeheuert zu haben. Zum Burgwall, so Dieckermann, seien die Gegner schon immer mit besonderem Respekt gefahren. Und die Spiel-Philosophie des Vorstands decke sich mit seiner. Peter Nowack, stellvertretender BSV-Vorsitzender, hatte sie unlängst im Gespräch mit dieser Zeitung so beschrieben: „Wir wollen eine starke Bremen-Liga-Mannschaft ins Rennen schicken, die einen offensiv ausgerichteten Fußball spielt und Fair Play als wichtige Richtschnur beherzigt.“

Die Spieler des Blumenthaler SV sollen nach den Worten von Peter Moussalli an diesem Wochenende in einer Video-Konferenz über den neuen Coach informiert werden. Damit sich alle ein Bild darüber machen können, wer künftig am Burgwall den Trainerstab in der Hand hält und wie er den BSV zum Titelkandidaten reifen lassen will. Wobei nach wie vor offen ist, wann die Corona-Krise das Fußballspielen wieder zulässt.