Florian Dierks unterlag mit Basketball Lesum/Vegesack dem offensivstarken TV Delmenhorst. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Der mögliche Überraschungssieg bei der zweitbesten Offensivmannschaft der Liga ist ausgeblieben. Die Oberliga-Herren von Basketball Lesum/Vegesack (BLV) zogen beim TV Delmenhorst mit 77:92 (42:42) den Kürzeren und benötigen somit weiterhin wahrscheinlich noch einen Sieg aus den verbleibenden drei Saisonspielen gegen Weser Baskets Bremen/Bremen 1860, BSG Bremerhaven II und SV Ofenerdiek, um den Klassenverbleib endgültig unter Dach und Fach zu bringen.

Über weite Strecken der Partie konnte man von einem offenen Schlagabtausch reden. Die Gäste starteten sehr konzentriert und setzten vom Tip-Off an das um, was ihnen Trainer Ronny Arnoldt mit auf den Weg gegeben hatte. „Insofern haben wir das erste Viertel verdient mit 23:15 gewonnen und hätten durchaus noch höher in Front liegen müssen. Aber wir haben noch einfache Punkte liegengelassen“, berichtete Ronny Arnoldt. Im zweiten Viertel kamen die Gastgeber dann auf und übernahmen beim 28:27 erstmals selbst die Führung, welche sie in der Folgezeit auf 35:29 ausbauten. Die Nordbremer holten jedoch wieder auf, es ging unentschieden in die Halbzeitpause.

Beim knappen 67:65 für Delmenhorst nach 30 Spielminuten – trotz zuvor vier Dreier für die Gastgeber in Serie – war weiterhin alles offen. Dann allerdings vergab Philip Moritz Wollschläger zwei Freiwürfe, und die Delmestädter zogen auf 74:65 davon. „Der Gegner war besser, er hat eine wahnsinnige Trefferquote an den Tag gelegt und einen Sahnetag erwischt“, gab Ronny Arnoldt zu. Damit und mit der nötigen Cleverness entschieden die Gastgeber letztlich die Partie zu ihren Gunsten. So wie es den Nordbremern schon öfter in dieser Saison ergangen war.

„In der zweiten Halbzeit hat Delmenhorst der Partie seinen offensiven Spielstil aufgedrückt. Sie haben viele wilde Würfe genommen und insbesondere von außen hervorragend getroffen“, so der BLV-Coach. Die Zahlen: Neun Dreier, darunter drei von Ali Akkurt (25), dem Topscorer vom TV Delmenhorst, sowie eine klasse Freiwurf-Ausbeute von 24 Punkten bei 28 Versuchen.

Die Statistik-Werte von Basketball Lesum/Vegesack sehen dagegen bescheiden aus: Nur zwei Drei-Punkte-Würfe, die den Weg durch die Reuse fanden, und elf Freiwurf-Punkte von 20 Versuchen. „Das hat letztlich den Unterschied ausgemacht“, bilanzierte Ronny Arnoldt.

Nun heißt es auf ein Neues für das BLV-Team am kommenden Sonntag um 16 Uhr (Halle Baumschulenweg) im Lokalderby bei den Weser Baskets Bremen/Bremen 1860 II, dem Farmteam des souveränen Tabellenführers der 2. Regionalliga Nord.

Basketball Lesum/Vegesack: Bruns (13), Dierks (7), Gottwich (8), Grafunder (14), Ilinseer (5/1 Dreier), Kollath (6), Kück (2), Rybarczik (16/1), Veselovski, Wollschläger (6).