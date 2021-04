Neu bei Schwanewede/Neuenkirchen: Marcel Behmer (links). (INGO MOELLERS)

Schwanewede. Der Tippgeber bekommt eine Kiste Gerstensaft, und die Oberliga-Handballer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen sind um einen Neuzugang reicher. Manchmal sind es die Zufallsgeschichten, der Schnack mit der richtigen Person zur rechten Zeit, die einem Team überraschende Verstärkungen bescheren. So wie bei Marcel Behlmer, dem Neuzugang der „Schwäne„ (vom Verbandsligisten TV Neerstedt) für die kommenden Saison. Aktiv hatten sie gar nicht nach einem Linksaußen gesucht, schließlich stehen ihnen davon ja zwei qualitativ richtig gute zur Verfügung. „Aber bei der Variabilität und der Perspektive, die mir Marcel in den kommenden Jahren bietet, da musste ich ihn einfach anrufen“, gibt HSG-Trainer Henning Schomann zu verstehen.

Die ins Visier genommene Verlängerung der Trainer-Lizenz von Torben Lemke war’s, die den Stein ins Rollen brachte. Der Mann ist spielender Co-Trainer bei den sogenannten „Sahneschnitten“ und hatte seine C-Lizenz aus verschiedenen Gründen seit einiger Zeit ruhen lassen. „Meine Eltern liegen mir deshalb berechtigterweise schon länger in den Ohren, dass ich sie reaktiviere“, verrät Torben Lemke. Gut so, denn deshalb nahm Lemke Kontakt zu Hauke Rickels auf. Rickels ist beim Handballverband für die Trainerausbildung zuständig, zugleich sportlicher Leiter beim Schwaneweder Oberliga-Rivalen TSG Hatten-Sandkrug und wie Lemke hauptberuflicher Lehrer. Beide befinden sich im lockeren Kontakt. „Wir schnacken gerne mal über die Schule und den Handball“, gibt Torben Lemke zu Protokoll.

Als dieses Mal die Personalie Marcel Behlmer fiel, wurde Lemke hellhörig. Umgehend informierte er seinen Chefcoach Henning Schomann über den frei gewordenen Spieler. Schomann griff zum Hörer und rief den Flügelspieler mit Rückraumqualitäten an. „Es war ein Schuss ins Blaue„, gibt der 43-Jährige zu. Und der traf voll ins Schwarze. „Mir war der Fahrtweg nach Neerstedt zu lang“, erklärt der in Bremerhaven wohnenden Behlmer, „deshalb habe ich einen Verein in der Region gesucht.“ Bei der Fahrtstrecke konnten die „Schwäne“ sofort punkten: sie verringert sich für den HSG-Neuling gegenüber Neerstedt um die Hälfte. Der Zeitaufwand verkürzt sich aufgrund der guten Verkehrsanbindung sogar um eine Stunde - wohlgemerkt jedes Mal für die einfache Tour. Mit dem in Bremerhaven wohnenden HSG-Schlussmann Jannis Nowitzki könnte er sogar eine Fahrgemeinschaft bilden, was zusätzliche Kosten sparen würde. „Der Fahrtweg ist für mich optimal“, betont der Rechtshänder.

Und dann gab es ja noch die Vorarbeit des Schwaneweders Niko Ahrens, mit dem Behlmer der in der Saison 2019/20 in Neerstedt zusammen spielte. Sie hatten damals für ihre regelmäßigen Touren in die Gemeinde Dötlingen eine Fahrgemeinschaft gebildet. „Da hatte ich von Niko viel Gutes über Henning Schomann gehört“, blickt der Bremerhavener zurück. Dass es schließlich beim Telefonat zwischen ihm und seinem neuen Coach passte und ihre sportlichen Pläne miteinander kompatibel waren, das machte ihm die sogenannten „Sahneschnitten“ vollends schmackhaft. Trotzdem ließ sich Marcel Behlmer bis zur endgültigen Zusage eine Woche Zeit. Das Angebot eines anderen Oberligisten, das ihm vorgelegen haben soll, war es nicht. „Ich wollte nicht gleich mit dem Kopf durch die Wand, sondern für mich alles in Ruhe einmal durchgehen und klären“, sagt er.

Nun betritt der gelernten Tischler mit der Oberliga Neuland, denn seine Männer-Stationen spielten sich bislang allesamt von der Kreisoberliga (ein Jahr TV Schiffdorf II) bis hinauf in der Verbandsliga (vier Jahre TV Langen) und zwei „Corona-Serien„ beim TV Neerstedt ab. „Die Oberliga ist für mich eine Riesen-Herausforderung. Aber ich bin ehrgeizig, bereit mich reinzuknien“, verspricht er. Sein Empfehlungsschreiben verspricht einiges: Schon in seiner Abschiedssaison beim TV Langen hatte der Linksaußen 180 der 623 Treffer der Geestländer erzielt. Den Verbandsliga-Abstieg konnte er damit aber nicht verhindern. In Neerstedt traf er in den beiden „Corona-Serien“ zusammen genommen in 18 Spielen 135-mal ins Schwarze, darunter 40 Siebenmeter. Damit war er beim TVN saisonübergreifend der beste Torschütze.

Dass der 27-Jährige auf Linksaußen mit Karlo Oroz und Rune Becker auf starke Konkurrenz trifft, ist ihm bewusst. „Davon kann ich nur profitieren, ich werde an meinen Aufgaben wachsen“, ist er überzeugt. Was ihn für die „Schwäne" erst richtig wertvoll macht, das ist seine Vielseitigkeit. Denn Marcel Behlmer hat beim TV Neerstedt auch im Rückraum gespielt. Auf knapp 40 Prozent summierte sich dort seine Einsatzzeit, weil er im Rückraum den verletzten Torjäger Eike Kolpack ersetzt hatte. „Ich bin eher dafür da, durchzugehen, anstatt drüber zu werfen", sagt der 1,85 Meter-Mann über sich. Henning Schomann freut’s: „Das ist genau der Typ Spieler, den ich im Rückraum noch nicht habe", und ergänzt: „Er ist sich nicht zu schade, sich mal wehzutun.“

Knapp 103 Kilogramm bringt der Neue, der mittlerweile hauptberuflicher Feuerwehrmann ist, für die robusten Zweikämpfe auf die Waage. Für Henning Schomann stellt Marcel Behlmer eine gute Option dar, ihn von Linksaußen aus dem Kreuzen heraus in den Rückraum zu holen. „Daraus kann er dann hochsteigen oder durchgehen“, ist der HSG-Trainer überzeugt. Außerdem sieht er Behlmer neben dem linken Rückraum auch als gute Option für halbrechts an. „Eine Mischung von Außen und Halb wäre cool", wünscht sich der zweite HSG-Neuzugang.

Der spielende HSG-Co-Trainer Torben Lemke überlegt derweil, im Mai/Juni an einer Trainer-Fortbildung des Handballverbandes Niedersachsen teilnehmen. „Damit schließt sich der Kreis wieder", sagt Lemke höchst vergnügt. Spätestens dann dürfte auch die Kiste Gerstensaft an den Behlmer-Tippgeber übergeben werden.