Vor der Winterpause musste der Landesliga-Kicker des SV Türkspor, Enes Kök, noch einmal eine verdiente 1:5-Niederlage gegen den Gastgeber SG Findorff hinnehmen. (Olaf Schnell)

Blumenthal. Recht optimistisch ging der Fußball-Landesligist SV Türkspor in diese reizvolle Auswärtspartie gegen die SG Findorff. Die Stadtbremer hatten zwar zuletzt gegen den SV Grohn einen 10:0-Kantersieg gelandet, dennoch rechneten sich die Blumenthaler in diesem Nachholspiel punktemäßig durchaus etwas aus. Doch nach 90 Minuten musste sich das SVT-Team gleich mit 1:5 beugen. Bereits nach 45 Minuten hieß es aus Sicht der Nordbremer Akteure 0:2.

„Die starken Findorffer haben uns im kämpferischen Bereich den Schneid abgekauft und konnten einen verdienten Sieg landen. Auch dieses Spiel können wir nach dem Aufstieg zum Lernprozess nutzen“, sagte der SVT-Trainer Bahadir Kilickeser.

Gegen den Vorletzten war bei den Gästen dieses Mal wieder der Abwehrchef Tolga Avci im Kader, auch Mittelfeldspieler Sezer Aydin konnte auf den SG-Kunstrasenplatz mitwirken. Es half alles nichts, die Blumenthaler erwischten in Bestbesetzung, bis auf den gesperrten Juliano Barthel waren alle Mann an Bord, einfach einen gebrauchten Tag.

Dieser Tag war für den Türkspor-Spieler Sezer Aydin in der 35. Minute bereits wieder beendet, allerdings für Bahadir Kilickeser sehr diskussionswürdig. „Bei einem Versuch an den hohen Ball zu kommen, wollte er ihn mit dem Fuß wegschlagen – und in dem Moment kam von der Seite ein Findorffer, und Aydin traf ihn an der Brust. Das ist für mich keine Rote Karte“, meinte Kilickeser. In der achten Minute ging der Gastgeber Findorff bereits mit 1:0 in Führung. Gregor Bertram nutzte in dieser Szene eine Unaufmerksamkeit der Blumenthaler Akteure konsequent aus – hier stimmte die Zuordnung überhaupt nicht. Hiernach hatte auf der anderen Seite Sinan Alija eine gute Chance zum 1:1, und nach guter Vorarbeit von Alija vergab noch Milan Meyer in der ersten Halbzeit.

In Minute 26 ließ der SG-Akteur Christian Spanggaard mit einem sehenswerten Distanzschuss auf dem sehr rutschigen Geläuf so das 2:0 folgen. Später folgte ja der SVT-Platzverweis und das Nordlicht musste 55 Minuten in Unterzahl spielen.

Für die zweite Halbzeit hatte sich die Türkspor-Elf trotzdem noch einiges vorgenommen, doch das frühe 3:0 durch Dennis Tesch (48.) sorgte dann doch für eine sehr frühe Vorentscheidung. Für das einzige Tor der Gäste zeichnete sich erneut Sinan Alija mit einem perfekten Flatterball-Freistoß aus 25 Metern aus (67.), nach einem Foul an Ralf Bela Prieß. Für die Findorffer waren letztlich noch Dennis Tesch (78.) und Gregor Bertram zum 5:1-Endstand erfolgreich (80.).

„Das war bisher mit Abstand die schlechteste Saisonleistung von uns. Die Jungs haben sich in diesem Spiel zu früh aufgegeben. Aber wir sind einfach auch platt und jetzt froh, dass wir in die Winterpause gehen können“, äußerte sich Bahadir Kilickeser, der insgesamt auf ein bisher sehr gelungenes Abschneiden seiner Mannschaft blickt.