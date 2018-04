Bremen-Nord. Für Oberneuland war es erst der erste Punktgewinn in der Sommerrunde. „Oberneuland war nicht so stark. Diesen Gegner hätten wir wegfegen müssen“, bemängelte Blumenthals Trainer Jens Dähn. Der JFV Bremen kam kampflos zu einem 5:0-Sieg über den ESC Geestemünde.

Blumenthaler SV – FC Oberneuland 1:1 (1:1): „Für uns wäre viel mehr drin gewesen“, meinte Jens Dähn. Aber das große Manko der Nordbremer aus der Winterrunde setze sich auch in der Sommerrunde fort. „Wir nutzen unsere Chancen einfach nicht“, so Dähn. Bereits nach 120 Sekunden verzeichneten die Gastgeber ihre erste dicke „Ziege“. Kevin Schönawa setzte das Spielgerät jedoch knapp über die Querlatte. Auch Paul Kienast ließ noch eine vielversprechende Gelegenheit für das Heimteam in der ersten Halbzeit aus. Niklas Paul Meyer visierte zudem mit einem Freistoß den Oberneulander Pfosten an.

„Es war in der ersten Hälfte ein Spiel auf das Gäste-Tor“, versicherte Jens Dähn. Dennoch ging der Gast nach 25 Spielminuten durch seinen Mittelstürmer mit 1:0 in Führung. Der Neuner zog nach einem Ballverlust der Heimelf unhaltbar für BSV-Keeper Daniel Dähn mit einem sehenswerten Schuss ab. „Wenn wir den Ball vorher vernünftig gespielt hätten oder richtig an die Gegenspieler rangegangen wären, wäre dieses Gegentor aber gar nicht erst gefallen“, stellte Jens Dähn fest.

Nach einer halben Stunde strebte Paul Kienast alleine auf den FCO-Torhüter zu, der ihn dann regelwidrig von den Beinen holte. Den Strafstoß verwandelte Justin Hermann zum 1:1-Ausgleich. „In den zweiten 40 Minuten war es ein ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften agierten dabei mit offenem Visier“ (Dähn). Beide Formationen verbuchten noch einige Möglichkeiten. Bei den Gastgebern hatten Kevin Schönawa, Ben Starke, Florian Rama und Paul Kienast nicht das richtige Zielwasser getrunken.

JFV Bremen – ESC Geestemünde 5:0, kampflos für den JFV: Die Bremerhavener hielten es nicht für nötig, die Platzherren vom Nichtantreten zu informieren. „Ich habe es nur eineinhalb Stunden vor dem Spiel im Internet bei fußball.de gelesen“, informierte JFV-Trainer Luis Serrano Leonor. Gründe für die Absage habe er auch dann nicht vom Konkurrenten erfahren. Die Seestädter belegen ohne Punkt den letzten Platz, während die Nordbremer so mit zehn Zählern aus vier Begegnungen ganz oben an den beiden noch verlustpunktfreien Spitzenmannschaften TuS Komet Arsten und JFV Bremerhaven dran bleiben.