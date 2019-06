Enes Corogli am Ball / BSV rote Trikots (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Der JFV Bremen hat mit einer 0:10 (0:3)-Klatsche bei der abstiegsbedrohten BTS Neustadt ein wahres Debakel in der Fußball-Verbandsliga der A-Junioren erlebt. Eine gute Nachricht gab es für die Verbandsliga-B-Junioren des Blumenthaler SV: Sie können trotz einer 3:6-Schlappe beim FC Oberneuland nicht mehr absteigen. Für den SV Lemwerder wird es dagegen ganz eng. Der Aufsteiger trat gegen den Zweiten JFV Bremen nicht an. Die Nordbremer erhalten dadurch kampflos einen 5:0-Sieg, werden den Titelgewinn des TuS Komet Arsten in der Sommerrunde aber wohl nicht mehr verhindern. Arsten reicht vermutlich bereits ein Punkt zum Saisonabschluss beim Blumenthaler SV.

BTS Neustadt – JFV Bremen 10:0 (3:0): „Ich bin schockiert. So etwas ist mir in meiner zehnjährigen Laufbahn als Trainer noch nie passiert“, teilte JFV-A-Junioren-Trainer Luis Serrano Leonor mit. Die Gäste starteten aber auch nur mit neun Kickern ins Match. Darunter befanden sich mit Batuhan Celik, Ole Kettler, Noah Sievert und Jonas Freye auch noch vier Akteure aus der zweiten B-Jugend.

„Ich mache den B-Junioren aber keinen Vorwurf und bedanke mich für ihren Einsatz“, nahm Serrano Leonor seine Akteure aus dem Geburtsjahrgang 2003 in Schutz. Die Youngster hätten ihr Bestes gegeben. Einigen Spielern schmeckte die frühe Anstoßzeit um 11 Uhr offenbar so gar nicht. Sie sagten wohl auch deshalb noch kurzfristig ab. „Das ist nichts für junge Leute“, so Leonor. Andere Kicker halfen in der zweiten Formation der SG Aumund-Vegesack aus, die um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Bremen rang. Zu allem Überfluss verletzte sich dann auch noch Luca Seidel. Da Mohamad Arabi aber noch zum Team stieß, spielten die Nordbremer wenigstens wieder zu neunt.

Das wirkliche Unheil brach im zweiten Durchgang mit nachlassenden Kräften über den bereits geretteten JFV herein. Dank des Sieges verließen die Gastgeber die Abstiegsränge. Leon Föge vergab die einzige nennenswerte Gelegenheit für den Gast. „Ansonsten hatten wir aber wegen der Unterzahl keine Chance“, ließ Serrano Leonor wissen.

SV Lemwerder – JFV Bremen 0:5, kampflos: „Das Nichtantreten war eine schwere Entscheidung für uns alle. Letztendlich waren aber zu viele Spieler verletzt, krank oder hatten keine Zeit“, teilte Lemwerders Co-Trainer Denis Walecki mit. Die fitten Spieler hätten aber schon Lust gehabt, gegen den JFV zu spielen. „Unser Kader ist zum Ende der Saison aber einfach zu dünn geworden“, gab Walecki zu bedenken.

Der Gast wäre auch lieber aufgelaufen, um mit einem höheren Sieg noch ein paar Tore auf den Klassenprimus aus Arsten gutzumachen. Im letzten Punktspiel bei Werder Bremen III am Sonnabend, 15. Juni, 15 Uhr, muss Lemwerder jetzt punkten, um den Klassenerhalt noch schaffen zu können. Das rettende Ufer ist einen Punkt (Bremer SV) beziehungsweise zwei Zähler (SC Borgfeld) entfernt.

FC Oberneuland – Blumenthaler SV 6:3 (3:0): „Wir haben mal wieder die erste Halbzeit verpennt“, erkannte Blumenthals Trainer Enis Baki das täglich grüßende Murmeltier. Dennoch hätten Andreas Benzel, Tino Klepatz und Noel Olszak durchaus einen Treffer für die Gäste in den ersten 40 Minuten anbringen können. Klepatz tauchte sogar ganz alleine vor FCO-Schlussmann Paul Bruno Engelkestock auf, wählte aber mit einem halbhohen Schuss und damit eine dankbare Variante für den Keeper. Nach der Rückkehr aus den Kabinen gaben die Blau-Roten dann aber ordentlich Gas. Zinar Tunc verlängerte mit dem Kopf einen weiten Abschlag von BSV-Torsteher Jean-Pascal Meißner. Enes Corogli ließ daraufhin einen Gegenspieler stehen und fädelte das 1:3 von Andreas Benzel ein. Corogli war auch der Ausgangspunkt für das 2:3. Wieder setzte er sich im Eins-gegen-eins durch. Es folgte ein Doppelpass mit Zinar Tunc, der den Anschlusstreffer herstellte.

„Zinar und Enes waren auch unsere beiden überragenden Spieler“, erklärte Baki. Nicht seinen besten Tag erwischte hingegen Jean-Pascal Meißner, der Hano Nehad das 4:2 auflegte. Tino Klepatz verlängerte aber eine Freistoßflanke von Enes Corogli mit dem Kopf zum 3:4 in die Maschen und machte das Spiel somit wieder spannend. Der Gast entblößte seine Abwehr und kassierte noch zwei weitere Gegentreffer. „Meine Spieler sind in der zweiten Halbzeit echt viel gelaufen“, bilanzierte Enis Baki, der auf einige Akteure aus dem Geburtsjahrgang 2004 zurückgreifen musste. „Die waren am Ende ziemlich platt. Dennoch haben wir eine gute zweite Hälfte geboten“, betonte Baki.

Weitere Informationen

A-Junioren-Verbandsliga

BTS Neustadt – JFV Bremen 10:0 (3:0)

JFV Bremen: Celik; Paul Seidel, Luca Seidel, Reimers, Kettler, Sievert, Freye, Föge, Jallow (eingewechselt: Arabi)

Tore: 1:0 Karim Zaarour (19.), 2:0 Maximilian Heuter (34.), 3:0 Karim Zaarour (45.), 4:0 Abdulsabor Adine (56.), 5:0 Nessim Kniemeyer (63.), 6:0 Maximilian Heuter (70.), 7:0 Abdulsabor Adine (75.), 8:0 David Herl (82.), 9:0 Maximilian Heuter (88.), 10:0 Joschua Packeisen (90.)

B-Junioren-Verbandsliga

FC Oberneuland – Blumenthaler SV 6:3 (3:0)

Blumenthaler SV: Meißner; Girit, Gencer, Brahtz, Masawar, Olszak, Tunc, Bekjar, Benzel, Corogli, Klepatz (eingewechselt: Malek, Hozan, Topdur)

Tore: 1:0 Anas Eboazatan (9.), 2:0 Anas Eboazatan (20.), 3:0 Anas Eboazatan (35.), 3:1 Andreas Benzel (41.), 3:2 Zinar Tunc (57.), 4:2 Hano Nehad (65.), 4:3 Tino Klepatz (76.), 5:3 Jan Geissler (80.+3), 6:3 Jan Geissler (80.+4) KH