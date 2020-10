Nikolas Doye (links/JFV Bremen) erzielt im siegreichen A-Junioren-Verbandsliga-Spiel gegen den SC Borgfeld die wichtige 1:0-Führung. (Tom Wesse)

Bremen-Nord. „Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft“, stellte der Trainer des Blumenthaler SV, Michael Müller, nach der 2:3-Niederlage seiner Fußball-A-Junioren in der Verbandsliga Bremen beim FC Union 60 fest. Mit Jorge Mauricio da Silveira, Berkay Yilmaz, Jonas Paeslack, Nidhal Khalaf sowie Rami Haji halfen gleich fünf Kicker von den spielfreien B-Junioren der Blumenthaler aus. Der JFV Bremen wahrte mit einem 2:0-Tiumph in dem Spitzenspiel gegen den SC Borgfeld seine Chancen auf den Titelgewinn in der Winterrunde.

JFV Bremen – SC Borgfeld 2:0 (1:0): „Beiden Mannschaften war vor allem in der ersten Halbzeit anzumerken, dass es sich um ein wichtiges Spiel handelt“, sagte JFV-Trainer Sören Seidel. Es war klar, dass wohl nur der Sieger aus dieser Partie noch den Winterrunden-Titel des JFV Bremerhaven verhindern kann. Die Gastgeber verzeichneten bereits im ersten Durchgang ein deutliches Chancen-Plus. Auf der anderen Seite hatten die Nordbremer in einer Szene das Glück des Tüchtigen, als ein SC-Spieler nach einem Freistoß aus dem Halbfeld mit einem Kopfball nur die Querlatte anvisierte. „Ansonsten haben wir hinten aber auch nichts zugelassen“, versicherte Seidel. Nach 33 Minuten erzielte der neu in die Startelf gerückte Nikolas Doye das 1:0 für die Heimformation. Benjamin Friesen hatte sich zuvor schön auf der linken Seite durchgetankt und das Leder zu Doye in den Rückraum zurückgelegt – der Offensivmann war aus elf Metern erfolgreich.

Nach der Rückkehr aus den Kabinen legten die Platzherren noch eine Schippe drauf. In der 64. Minute war Nikolas Doye nach einer feinen Einzelleistung nur noch durch ein Foul im Strafraum zu bremsen. Zejnedin Okanovic verwandelte den fälligen Strafstoß zur Vorentscheidung. „Wir hatten das Spiel in der zweiten Halbzeit fest im Griff“, betonte Sören Seidel. Er hob die Vorstellung von Nikolas Doye hervor: „Nikolas hat es klasse gemacht.“ Hannes Eckbauer und Tjorven Bruns hätten den Laden zudem hinten dichtgemacht. „Ich bin zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft und damit, dass wir zu null gespielt haben“, bilanzierte Sören Seidel.

FC Union 60 – Blumenthaler SV 3:2 (0:1): Mit Matteo Müller, Maciej Stenzel und Celal Gencer mussten die Gäste gleich auf drei Stammkräfte verzichten und bereits nach fünf Minuten zückte Referee Kaan Özdemir die Rote Karte gegen einen FC-Spieler. „Das war auch die richtige Entscheidung, weil der betreffende Spieler unseren Abdul-Hakim Malek mit einem hohen Bein im Gesicht getroffen hatte“, erklärte Michael Müller.

Doch nach einer Intervention seines Assistenten an der Linie nahm Özdemir seine Entscheidung zurück. Kevin-Madiou Bah leitete mit einem Steilpass das 1:0 für den Gast von Zion-Ndubuisi Ukachukwu ein (21.). Nach einer schönen Kombination mit Berkay Yilmaz traf Jonas Paeslack den Ball nicht perfekt und verpasste so das mögliche 2:0. Jonas Paeslack wurde auch noch einer dicken Möglichkeit von hinten geschubst, bekam aber keinen Elfmeter. Paeslack hatte auch noch ein weiteres Mal die Vorentscheidung auf dem Fuß. „Mit einem 2:0 im Rücken hätten wir das Spiel nicht verloren“, war sich Müller hinterher ganz sicher. Beim 1:1 von Leart Wunsch passten die Blau-Roten bei einer langgezogenen Diagonal-Flanke am kurzen Eck nicht auf. Auf Vorarbeit von Artur Bondar jagte Jonas Paeslack das Spielgerät aber herrlich aus der Luft zum 2:1 für Blumenthal in den Winkel.

Per Doppelschlag wendete Tom Hentschel das Blatt. Beim 2:2 ließ sich Kevin-Madiou Bah zu leicht ausspielen. Beim Sonntagsschuss von Hentschel zum 3:2 gab es für BSV-Keeper Jean-Pascal Meißner nichts zu halten. Die Blumenthaler drängten aber bis zur letzten Minute auf den Ausgleich. Nachdem Oguzhan Topdur und Nidhal Khalaf bereits Möglichkeiten zum 3:3 ausgelassen hatten, lenkte FC-Torwart Hugo Garbrecht einen Freistoß von Jonas Paeslack fünf Minuten vor Schluss an den Querbalken.

Weitere Informationen

Verbandsliga Bremen A-Junioren

JFV Bremen – SC Borgfeld 2:0 (1:0)

JFV Bremen: Meißner; Friesen, Eckbauer, Bruns, Koch, Opoku-Ware, Cristescu, Okanovic, Noukpetor, Doye, Föge (eingewechselt: Sataew, Durmesi, Knoch, Vrankas)

Tore: 1:0 Nikolas Doye (33.), 2:0 Zejnedin Okanovic (64./Foulelfmeter)

FC Union 60 – Blumenthaler SV 3:2 (0:1)

Blumenthaler SV: Meißner; da Silveira, Topdur, Acquah, Bah, Ukachukwu, Isik, Khalaf, Yilmaz, Malek, Paeslack (eingewechselt: Bondar, Haji)

Tore: 0:1 Zion-Ndubuisi Ukachukwu (21.), 1:1 Leart Wunsch (56.), 1:2 Jonas Paeslack (62.), 2:2 Tom Hentschel (74.), 3:2 Tom Hentschel (75.) KH