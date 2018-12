Bremen-Nord. Ungewöhnlich groß war das Starterinnenfeld beim Nikolausturnier des Turnkreises Bremen-Nord. Über 70 Mädchen, Jugendliche und junge Frauen aus drei Vereinen stellten sich in der Sporthalle am Klostermühlenweg in den verschiedenen Leistungsstufen der Rhythmischen Sportgymnastik dem Kampfgericht vor. Die meisten von ihnen kamen aus der RSG-Sparte des Blumenthaler TV.

Die Jüngsten eröffneten den Wettkampfreigen. Eine Kürübung mit Pflichtteilen war für die Kinderklasse 7 und jünger ausgeschrieben. „Dort trat Leentje Ramelow schon sehr selbstbewusst auf“, berichtete die Kreisfachwartin für die Rhythmische Sportgymnastik, Margret Gerdes. Das Nachwuchs-Talent des Blumenthaler TV sicherte sich dann auch mit 12,500 Punkten Platz eins vor Julia Paeschke vom TSV Lesum-Burgdamm (11,500).

Übungen mit dem Ball und dem Reifen standen für die zwölf Achtjährigen auf dem Programm. Dabei lieferten sich drei BTV-Gymnastinnen ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die vorderen Platzierungen. Am Ende gewann Alina Scharton (12,817) vor Hanna Rohdenburg (12,467) und Mia Schwarzkopf (12,400). Mit großem Vorsprung siegte Anastasia Sofie Neb vom TSV Lesum-Burgdamm in der Altersklasse der Neunjährigen. Sie überzeugte mit sehr sauber geturnten Darbietungen, erhielt dafür 16,083 Punkte und ließ die beiden Blumenthalerinnen Livia Gutowska (11,533) und Emma Moschner (8,90) hinter sich.

Das größte Teilnehmerinnenfeld war für die Schüler-Wettkampfklasse gemeldet. 16 Gymnastinnen zeigten dort eine Übung ohne Gerät und eine Kür nach Wahl. Das gelang Julia Kononenko vom Blumenthaler TV am besten (15,330). Sie eroberte den obersten Platz auf dem Siegerpodest knapp vor Julia Markov (Lesum/15,000). Auf dem dritten Rang landete Lori Segger (BTV/13,267).

In der Jugendklasse beeindruckte Siegerin Lana Raczkowski mit ihren drei hochwertigen Choreografien. Für die Übungen mit den Keulen, dem Reifen und Band sprangen 16,600 Zähler für die Landeskader-Gymnastin vom BTV heraus – viel mehr als für ihre Vereinskameradinnen Jennifer Rempel (8,000) und Michelle Guzmann (5,600). Spannender war das Titelrennen unter den Blumenthalerinnen in der freien Wettkampfklasse: Dort hatte Nicole Jenner am Ende fünf Hundertstel Vorsprung (13,60) vor Merle Wilske. Auf Platz drei folgte mit großem Abstand Lisa Ermisch (8,00).

Lillie Schupp sorgte in der Meisterklasse für sportliche Highlights. „Sie präsentierte bezaubernde Übungen mit großer Bewegungsweite und sehr guter Gerätetechnik“, lobte Margret Gerdes die 16-jährige Kadergymnastin, die für ihre Darbietungen mit Ball und Keulen 28,20 Punkte eingeheimst hatte.

Auch die Gymnastinnen der K-Stufen stellten sich dem Vergleich: In der K 6 erhielt Jette Müller vom Lüssumer SV für die Übung ohne Gerät 11,883 Zähler. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Stina Siegmann (10,433) und Mila Malou Brancato (BTV/9,917). Zwei Übungen zeigten die beiden Starterinnen der Schülerklasse K 8, Evelin Plättner (LSV/19,100) und Leonie Zimmermann (BTV/18,533).

Bei den Jugendlichen setzte sich BTV-Gymnastin Jette Götze (30,133) vor ihren Vereinskameradinnen Veronika Rhyzova (25,883) und Josephine Lehmann (25,850) durch. Mit einer sehr guten Leistung beeindruckte die erfahrene Blumenthalerin Josephine Brahtz in der K 10 (18 Jahre und älter) das Kampfgericht. Belohnt wurde sie für ihren Dreikampf mit 47,767 Punkten. Auf 43,083 beziehungsweise 34,400 Zähler kamen ihre Teamkolleginnen Julia Götze und Rina Meta.