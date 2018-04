Joschka Labinsky (Mitte) hatte in Lübeck kurz vor Schluss den Ausgleichstreffer für die A-Junioren des BSV auf dem Kopf. (Christian Kosak)

Blumenthal. Das hatten sich Trainer und Spieler des A-Junioren-Regionalligisten Blumenthaler SV ganz anders vorgestellt. Die Burgwall-Kicker wollten in den Partien gegen noch stärker vom Abstieg bedrohte Konkurrenten punkten und sich aus der Gefahrenzone entfernen. Doch dem 0:4 gegen TuS Komet Arsten und dem 2:2 gegen den MTV Gifhorn folgte nun auch noch eine 1:3-Niederlage bei JFV Hanse Lübeck. "Sechs bis sieben Punkte aus diesen Partien wären angebracht gewesen", erklärte Carsten Herbst aus dem Trainer-Trio des BSV ernüchtert und stellte fest: "Uns fehlt ein Knipser." Jetzt jedenfalls stecken die Nordbremer tief drin im Schlamassel.

Dabei hätten sie die Partie in Lübeck früh in die von ihnen gewünschte Richtung lenken können. In den ersten 30 bis 35 Minuten, die Carsten Herbst als "gut" bezeichnete, hätte der BSV nach Aussage des Trainers "mit 3:0 oder 4:0 führen können, wenn nicht sogar müssen."

Doch obwohl Jeremy Rostowski, gut bedient aus der Innenverteidigung oder von Mahdi Matar sowie Mola Lamine Khan gute Szenen auf dem rechten Flügel hatte, fehlte in der Mitte einfach ein Vollstrecker. So gelang nur das 1:0 für den Blumenthaler SV, das Fabian Herbst bezeichnenderweise nach einer Ecke (Mola Lamine Khan) per Kopf erzielte. Überhaupt war Fabian Herbst der auffälligste BSV-Spieler, denn später verhinderte er auf der Linie zweimal für den bereits geschlagenen Keeper Roy Schleinecke einen Gegentreffer.

Nach einer guten halben Stunde war es mit der BSV-Herrlichkeit allerdings vorbei. Es kam Hektik auf und die individuellen Fehler häuften sich. "Wir haben dann nicht mehr mit ein oder zwei Kontakten gespielt", erklärte Carsten Herbst die sich häufenden Ballverluste und Chancen für die Gastgeber. Schließlich durfte der BSV glücklich sein, dass die 1:0-Führung Bestand hatte.

Der geplante Neuanfang, beziehungsweise die Rückkehr zur guten ersten halbe Stunde gelang dem BSV im zweiten Abschnitt nicht. Stattdessen fing sich der BSV einen Doppelschlag ein. Zunächst kehrte ein zu kurz geratener Abschlag von Roy Schleinecke umgehend in den Strafraum zurück und führte in der 66. Minute zum 1:1, dann wertete der Schiri die Zweikampfführung von Cerno Baldeh als elfmeterwürdig (Carsten Herbst: "Kann man geben, muss man aber nicht") und nach 70 Minuten hieß es 2:1 für Lübeck.

In den Schlussminuten setzte der BSV dann alles auf eine Karte, verteidigte schließlich nur noch zu zweit. Und wäre beinahe noch zum Ausgleich gekommen. Alexander Koscheck flankte, Joschka Labinsky verfehlte das Tor. Kurze Zeit später klingelte es nach einem Überzahlkonter im BSV-Tor – 1:3 (90.).