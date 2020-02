Kathi Jacobs (Christian Kosak)

Kathi Jacobs: Auf jeden Fall. Das gehört irgendwie für mich auch dazu, weil es doch sicherlich etwas anderes ist, als die Punktspiele in der 2. Bundesliga.

Das eher weniger. Ich hatte erst einmal damit gerechnet, dass ich nur mitfahre und mein Team unterstütze. Auf jeden Fall habe ich mich über meine fünf bisherigen Saison-Einsätze in der Halle sehr gefreut.

Das hat sich nicht wirklich von den anderen Einheiten unterschieden. Wir sind gelaufen, haben uns etwas gedehnt und noch etwas Spielpraxis gesammelt.

Die Chance besteht. Der Wille ist auch da, aber es ist halt dann doch schon ein großes Stück Arbeit. Aber ich denke, es ist möglich. Von unserer Tagesform ist das natürlich auch abhängig, auch die von den jeweiligen Gegnern.

Gute Frage. Man kann sicherlich in der niedrigen Liga mehr Erfahrung sammeln. Aber in der 1. Bundesliga zu spielen, wäre natürlich auch super – dort sind andere Gegner. Aber sportlich gesehen, ist es nicht so ein großer Unterschied. Ich denke, dass von uns dort aber mehr abverlangt wird. Ob nun 1. oder 2. Bundesliga, ich nehme es dann so, wie es kommt, denn ich freue mich schon auf diese Punktspiele.

Es könnte durchaus sein, dass ich heute spiele – warten auf uns doch drei anstrengende Begegnungen.

Zur Person

Kathi Jacobs (16)

spielt seit neun Jahren beim Lemwerder TV Faustball. Die Angriffsspielerin feierte in der Hallen-Saison 2019/20 in der ersten Frauen-Mannschaft ihre Punktspiel-Premiere.