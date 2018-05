BTV-Schwimmer Jonathan Seele (Jahrgang 2001) überzeugte in Hannover und knackte sogar einen uralten Blumenthaler Vereinsrekord. ( Martin Prigge)

Bremen-Nord. Nachdem die norddeutschen Meisterschaften (NDM) für die Nordbremer Schwimmerinnen und Schwimmer im vergangenen Jahr aufgrund des frühen Termins eine besondere Herausforderung darstellten und nicht bei allen Athleten zu Zufriedenheit führten, können die Verantwortlichen des Blumenthaler TV und der SG Aumund-Vegesack mit den diesjährigen Resultaten sehr zufrieden sein.

Im Stadionbad Hannover waren 17 Sportler für den Stadtteil an den Start gegangen. Am Ende kann ihr Auftritt als Erfolg gewertet werden, denn neben etlichen Platzierungen unter den Top Ten gingen sogar Medaillen nach Bremen-Nord: Mit nun drei norddeutschen Medaillen darf sich der Stadtteil schmücken.

In herausragender Verfassung präsentierte sich BTV-Akteur Jonathan Seele (Jahrgang 2001). In der niedersächsischen Landeshauptstadt absolvierte Seele alle seine vier gemeldeten Einzelstarts mit neuen persönlichen Bestzeiten – und knackte über 100 Meter Freistil in starken 54,19 Sekunden einen uralten BTV-Vereinsrekord, den er als Startschwimmer in der 4x100-Meter-Freistil-Staffel der TSG Huchting/Blumenthal sogar noch auf 53,58 Sekunden herunterschraubte. Seine tolle Leistung krönte der Blumenthaler im Einzel mit der Bronzemedaille. Außerdem landete er über drei 50-Meter-Strecken in den Top Ten, was ihm in den Disziplinen Brust (6./32,06), Rücken (8./29,77) und Freistil (9./25,28) gelang. „Das waren fliegende Freistilstrecken – Jonathan hat eine saustarke NDM abgeliefert“, freute sich BTV-Trainer Uwe Hilbrands.

Starkes Vegesacker Duo

Für die weiteren Nord-Medaillen sorgte ein Vegesacker Duo (Jahrgang 2000). Während Brustschwimmer Jan Diercks über die 50-Meter-Strecke zu neuer Bestzeit von 30,88 Sekunden sprintete, hier Bronze einstrich und über 100 Meter Brust mit Rang acht in 1:10,00 Minuten überzeugte, fuhr SAV-Ass Kei Hobbiebrunken einen norddeutschen Vizejahrgangsmeistertitel ein. Über 50 Meter Rücken holte Hobbiebrunken in schnellen 28,68 Sekunden Silber und schrammte nur um sechs Hundertstelsekunden an der Pflichtzeit für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) vorbei.

Hobbiebrunken qualifizierte sich aber für das offene Rückenfinale und wurde hier in 29,43 Sekunden Siebter. Auch seine fünf weiteren Starts mündeten in den Top Ten der NDM. Über 50 Meter Schmetterling erreichte der Vegesacker in 26,79 Sekunden nicht nur den fünften Platz, sondern sicherte sich schließlich auch den Fahrschein zu den DJM. Außerdem zeigte er gute Leistungen über 50 Meter (9./25,35) und 100 Meter Freistil (8./55,13), 100 Meter Rücken (5./1:09,59) und 100 Meter Schmetterling (6./1:01,21).

Zwei weitere neue Qualifikationen für die DJM gab es auf Seiten der SAV für Eske Beninga (2004) und Joshua Kasper (2001). Eske Beninga schwamm in Hannover über 50 Meter Rücken in starken 33,09 Sekunden auf den sechsten Rang und löste das DJM-Ticket – sie wird bei den nationalen Titelkämpfen debütieren. „Eske trainiert, Eske macht, Eske meckert nicht“, attestierte ihr SAV-Trainer Harald Schützek eine tolle Trainingsdisziplin, mit der sie sich die Teilnahme verdient habe.

Joshua Kasper qualifizierte sich über 100 Meter Freistil (5./55,11) für die DJM und wurde in neuer Bestzeit über die 50-Meter-Distanz ebenfalls Fünfter (25,14). Außerdem schmetterte er über 50 Meter in 27,76 Sekunden auf Platz zehn. Für die SAV landeten darüber hinaus Eske Beninga, Joshua Kasper und Jonas Gambalat (2002) in den Top 20 der norddeutschen Titelkämpfe. „Das war eine tolle NDM – Glückwunsch an alle“, gratulierte SAV-Coach Harald Schützek.

In starken 1:04,10 Minuten setzte sich die BTV-Nachwuchsschwimmerin Jennifer-Ruth Proske (2005) über 100 Meter Freistil mit neuer Bestzeit einerseits auf den siebten NDM-Rang und buchte andererseits mit dieser Leistung ebenso ihre Teilnahme an den Deutschen.

Zudem überzeugten in Hannover die Blumenthaler Akteure Lea Schilling (2001) über 200 Meter Schmetterling (8./2:38,81) und „Oldie“ Daniel Klosa (1996) über 200 Meter Lagen (9./2:16,02). Top-20-Plätze steuerten zudem die BTVer Catharina Marlitt Dahm (2002), Daniel Klosa, Jendrik Seele (2001), Monja Bakary (2004) und Nele Simon (2004) bei. Erfolgreich waren überdies die Staffeln der TSG Huchting/Blumenthal. Silber gewann das Herrenteam über 4x200 Meter Freistil (8:07,31) in der Besetzung Marcel Koltermann (Huchting), Lasse Dohrmann, Daniel Klosa und Jonathan Seele, während die Herrenmannschaft über 4x100 Meter Lagen (4:05,93) mit Jendrik Seele, Marcel Koltermann, Daniel Klosa und Jonathan Seele Bronze holte.

Auf dem vierten Platz landeten die 4x100-Meter-Freistil-Herren Jonathan Seele, Lasse Dohrmann, Daniel Klosa und Marcel Koltermann (3:40,71), während das Damenteam der TSG über 4x100 Meter Lagen (4:51,63) in der Besetzung Nele Simon, Maxine Glatzel, Emma Jakobson (beide Huchting) und Jennifer-Ruth Proske 13. wurde. „Die Staffeln waren allesamt top und die Schwimmer sind es hoch motiviert angegangen“, lobte BTV-Trainer Uwe Hilbrands.