Dieses Nordbremer Sextett misst sich in Berlin mit der Schwimm-Elite: (hinten, jeweils von links): Eske Beninga, Joshua Kasper, Kei Hobbiebrunken (alle SAV), (vorne): Jennifer-Ruth Proske, Jonathan Seele (beide BTV) und Jan Diercks (SAV). (Martin Prigge)

Bremen-Nord. Ab diesem Dienstag treffen sich in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE) in Berlin die schnellsten Schwimmerinnen und Schwimmer, um Deutschlands Beste zu ermitteln. Von den 19 qualifizierten Bremer Athleten kommen immerhin sechs aus Bremen-Nord.

Die SG Aumund-Vegesack schickt vier Schwimmer ins Rennen und vom benachbarten Blumenthaler TV geht ein Duo an den Start, das zusammen mit zwei Huchtingern unter der Fahne der TSG Huchting/Blumenthal antritt. Auf die SGS Bremerhaven entfallen acht Teilnehmer und ein Trio vertritt den SV Bremen 1910. Allein diese sportliche Bilanz verdeutlicht einmal mehr, dass dem Schwimmsport im nördlichsten Stadtgebiet eine hohe Qualität durch die beiden Nordklubs zukommt.

So stehen die Chancen für Top-20-Platzierungen nicht schlecht. Mit der besten Nordbremer Platzierung in der Qualifikationsliste für die Titelkämpfe geht Vegesacks Jan Diercks (Jahrgang 2000) als Deutschlands 13. ins Rennen. Der Brust-Spezialist wird am Donnerstag über die 50-Meter-Distanz versuchen, seine gemeldete Bestzeit von 30,88 Sekunden zu unterbieten. „Mit viel Glück wäre sogar eine Finalteilnahme drin“, so Diercks.

Die häufigsten Nordbremer Starts gibt es bei der DJM bereits an diesem Dienstag, da gleich vier Athleten über 100 Meter Freistil an den Start gehen. Debütieren wird bei den Titelkämpfen die BTV-Schwimmerin Jennifer-Ruth Proske (2005). „Ich bin ein bisschen aufgeregt, wie es wohl wird – aber habe ein gutes Gefühl. Auch weil die Vorbereitung zwar anstrengend, aber gut war“, meinte Proske, die eine Bestzeit anstrebt und gerne in den Top 15 landen möchte. Am Freitag ist sie dann noch über 50 Meter Freistil qualifiziert.

Dasselbe Wettkampfprogramm der beiden Freistilstrecken wie seine Teamkollegin Proske absolviert in Berlin auch BTV-Athlet Jonathan Seele (2001), der Schule und Leistungssport in dieser Woche ganz besonders gekonnt unter ein Dach bringen wird, weil sich seine Schulklasse passenderweise gerade auf Klassenfahrt in der Hauptstadt befindet. Zum zweiten Mal ist Seele bei den DJM am Start und wird aufgrund der Klassenfahrt zwischen den Starts wohl kein Training absolvieren können. Schulische Aktivitäten verpassen wird er aber kaum.

„Ich bin ja nur zweimal morgens kurz weg“, grinst Seele. Nervosität ist ihm nicht anzusehen. „Ich hoffe, dass sich das, was ich in die Vorbereitung gesteckt habe, auszahlt.“ BTV-Trainer Uwe Hilbrands hofft durch die Eindrücke der letzten Trainingseinheiten auf vier neue Bestzeiten seines Duos, „aber es ist wegen Klassenfahrt und Nervosität natürlich schwer einzuschätzen“, so Hilbrands.

Ebenfalls schon an diesem Dienstag treten über die 100 Meter Freistil die SAV-Schwimmer Kei Hobbiebrunken (2000) und Joshua Kasper (2001) im Europasportpark an. „Die Atmosphäre bei den DJM ist immer etwas ganz Besonderes“, findet Freistilspezialist Kasper, der zudem am Freitag die 50-Meter-Distanz angeht. Hobbiebrunken möchte sowohl über die Freistilstrecke als auch bei seinem zweiten DJM-Auftritt über 50 Meter Schmetterling am Mittwoch „tolle Bestzeiten erschwimmen“, was seinen bisher bereits überragenden Saisonleistungen die Krone aufsetzen würde.

Eine schier unglaubliche Leistungssteigerung hat schließlich noch die SAV-DJM-Debütantin Eske Beninga (2004) vorzuweisen, die durch hohen Trainingseinsatz eine erfolgreiche Saison mit dem Höhepunkt in Form ihrer Qualifikation für die am Sonnabend anstehenden 50 Meter Rücken bei den nationalen Titelkämpfen perfekt machen möchte.

„Es ist ein tolles Gefühl, dabei zu sein und ich freue mich darauf, die Wettkampfatmosphäre dort kennenzulernen“ (Eske Beninga). SAV-Coach Harald Schützek freut sich auf das Saison-Highlight seines Quartetts: „Ich erwarte nach der gelungenen Vorbereitung gute Zeiten. Wir haben zum ersten Mal überhaupt die Situation, dass auf den 50-Meter-Strecken zwei Schwimmer nur eine halbe Sekunde vom Finale entfernt sind. Eine Teilnahme wäre hier die mega Überraschung.“ Beginn der DJM ist jeweils um 8.30 Uhr.