Grohns Torwart Andreas Balzer muss im Spitzenspiel passen. (Jens Pillnick)

Bremen-Nord. Auf ein Spitzenspiel plus ein brisantes Derby können sich die Nordbremer Fans an diesem Spieltag in der Fußball-Landesliga Bremen freuen. So tritt der Spitzenreiter SV Grohn an diesem Sonnabend beim Zweitplatzierten VfL 07 Bremen an (Spielbeginn 17.30 Uhr). Am Sonntag empfängt dann der SV Lemwerder den Nordrivalen DJK Germania Blumenthal (15 Uhr). Zudem erwartet der Aufsteiger SV Türkspor (Platz sechs) den starken Tabellennachbarn TuS Komet Arsten (15.30 Uhr).

VfL 07 Bremen – SV Grohn: Noch keinen Gegentreffer haben die „Husaren“ bisher kassiert, und das soll gegen die Stadtbremer auch möglichst so bleiben. „In diesem Härtetest können wir gegen einen direkten Konkurrenten unsere gute Position verteidigen und werden dementsprechend dort auch selbstbewusst auftreten. Wir wollen 90 Minuten alles reinlegen, und dann gucken wir am Ende, wofür das reicht. Wenn du kein Tor kassierst, kannst du auch nicht verlieren“, meint Grohns Spielertrainer Jan-Philipp Heine, der sich beim Verfolger VfL 07 Bremen wieder gut verkaufen möchte. Die Grohner müssen in dieser Auswärtsbegegnung auf den verletzten Michael Busche und den privat verhinderten Schlussmann Andreas Balzer verzichten. Fraglich ist der Einsatz des Innenverteidigers Albano Mullaj (Knieprobleme). Den Balzer-Part im Grohner Tor wird der junge Kim Reimers übernehmen. „Das ist eine klasse Torwart“, betont Heine.

SV Lemwerder – DJK Germania Blumenthal: Lemwerders Trainer Edu Yakan ist mit dem bisherigen Werdegang seiner Mannschaft hochzufrieden, „allerdings fehlen die Punkte. Bei der 0:1-Niederlage gegen den SV Grohn haben wir super gespielt, leistungsmäßig nach der Pause noch einen draufgelegt, aber auch in der zweiten Halbzeit keinen Treffer erzielt,“ so Yakan. In diesem Nordderby muss der Gastgeber aber auf Tobias Lange (Knieprobleme) verzichten, der wohl rund zwei Wochen ausfällt. Der Einsatz von Sandro Iacovozzi (Fußprobleme) ist zudem fraglich. Edu Yakan hofft, dass seine Offensivabteilung gegen die Blumenthaler endlich positiv in Erscheinung tritt. „Da wir im Kader nicht den richtigen Knipser haben, muss in diesem Bereich die ganze Mannschaft daran arbeiten, damit wir aus dem Mittelfeld den Zug nach vorne bekommen“, so Yakan, der guter Hoffnung ist, gegen das DJK-Team die ersten Punkte einzufahren. „Mit einem Unentschieden bin ich nicht zufrieden, denn wir wollen jedes Spiel gewinnen“, sagt der SVL-Coach.

Bloß nicht unterschätzen

Der Gast aus Blumenthal kommt mit einigem Respekt nach Lemwerder. „Wir machen jetzt sicherlich nicht den Fehler, den Tabellenletzten zu unterschätzen. Das ist immer noch ein Derby. Solche Spiele laufen oft anders ab. Das wird definitiv ein heißes Match, weil wir sportlich in allen Bereichen noch nicht da sind, wo ich die Jungs haben möchte“, meint Aydin Pekyalcin, der gerne den zweiten Saisonsieg einfahren will. „Wir dürfen aber nun nicht so sehr auf den Tabellenstand schauen und werden sicherlich hoch konzentriert bis zum Abpfiff zu Werke gehen“, so Pekyalcin. Die Blumenthaler müssen auf den rotgesperrten Fahrudin Ramic – diese Entscheidung kann der DJK-Coach immer noch nicht nachvollziehen – verzichten, darüber hinaus fällt Mannschaftsführer Turgay Kaptan (Urlaub) aus.

SV Türkspor – TuS Komet Arsten: Die Arstener zählen für den Türkspor-Trainer Bahadir Kilickeser zu den Top-Aufstiegskandidaten. „Da wird schon jede Menge Arbeit auf uns zukommen. Ich habe großen Respekt vor der gesamten Mannschaft. Wir sind aber aufgestiegen, um uns mit solchen Mannschaften zu messen“, äußert sich Kilickeser. Im personellen Bereich sieht es für die Nordbremer an diesem vierten Spieltag besser aus. So steht der Kapitän Tolga Avci wieder zur Verfügung. Milan Meyer hat seine Sperre abgesessen, und Enes Kök komplettiert den Kader.

„Dennoch weiß ich noch nicht genau, wer zu Beginn auflaufen wird. Auf jeden Fall gehört Tolga Avci zur Stammformation, und wir werden versuchen unser Spiel auf dem Kunstrasen durchzuziehen“, meint Bahadir Kilickeser, der erneut auf eine große Zuschauer-Resonanz hofft.