Nick Enghardt (Mitte) tritt mit der SG Aumund-Vegesack am 4. August zum Bremen-Liga-Auftakt beim Blumenthaler SV an. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Die Spielzeit 2018/19 in der Fußball-Bremen-Liga beginnt mit einem Knaller. Am Freitag, 4. August, 19 Uhr, stehen sich im Burgwallstadion der Blumenthaler SV und die SG Aumund-Vegesack im Eröffnungsspiel gegenüber. Ein Kräftemessen, auf das man gespannt sein darf, denn nach derzeitigem Stand scheinen sich die Kräfteverhältnisse zu verschieben. Die SAV hat ihre ohnehin immer besser funktionierende Mannschaft im Kern zusammengehalten und mit acht Neuzugängen ergänzt, der BSV hingegen Leistungsträger verloren und mit Denis Spitzer nach dem Halbserien-Intermezzo von Malte Jaskosch einen neuen Spielertrainer präsentiert.

Beim BSV, der sich lauf Sportwart Peter Moussalli für die Austragung des Eröffnungsspiels beworben hatte, darf immer noch darüber gerätselt werden, wie der neue Kader aussehen wird. Gestern wurde sogar ein Sichtungstraining angeboten, "um sich für die im Neuaufbau befindliche Mannschaft anzubieten" (BSV-Homepage). Und auch SAV-Trainer Björn Krämer gibt sich gespannt: "Mal gucken, welches Gesicht der BSV im Eröffnungsspiel dann hat."

Die SG Aumund-Vegesack ist dem Lokalrivalen, der in der Abschlusstabelle nur wegen der geringfügig besseren Tordifferenz als Fünfter die Nase vorn hatte, derzeit also einige Schritte voraus. Am Montag fand bei der SAV bereits der Trainingsauftakt statt, heute ging es ins Trainingslager nach Rotenburg. Auch wenn sich der eine oder andere Spieler mit Blessuren plagt oder im Urlaub befindet, bezieht die SAV mit 21 Spielern in der Jugendherberge Rotenburg – wie im Vorjahr – Quartier und findet dort laut Krämer "sehr gute Bedingungen" vor. Im Gegensatz zum Juli 2017 geht es diesmal nicht vorrangig um taktische Dinge (Krämer: "Wir sind ja nicht eine komplett neue Mannschaft"), sondern um Trainingseinheiten mit "Vollgas". Die Mischung aus Kraft und Ausdauer werde laut Krämer schweißtreibend.

Bis das erste Testspiel ansteht, vergehen noch rund zwei Wochen. Nach derzeitigem Stand tritt die SAV am Donnerstag, 12. Juli, gegen ESV Wilhelmshaven an, zwei Tage später stellt sich die SAV bei TB Uphusen vor. Im Anschluss gastieren die Nordbremer bei den Sportwochen in Bornreihe und Ritterhude.

Vor der Abfahrt ins Trainingslager verkündete Teammanager Jörg Segerath noch Neuzugang Nummer acht. Alexander Schlobohm, der verletzungsbedingt noch nicht höherklassig durchgestartet ist, kommt vom Bezirksligisten SG Findorff und genießt einen Ruf als Torjäger. Seine beiden erfolgreichsten Spielzeiten liegen allerdings schon etwas zurück. In der Saison 2012/13 wurde er mit 36 Treffern Torschützenkönig der Landesliga, ein Jahr später erzielte er immerhin 21 Treffer für die SG Findorff.

62 Tore in 56 Landesliga-Partien

Der Versuch, in der Bremen-Liga Fuß zu fassen, scheiterte an Leistenproblemen, sodass er beim Brinkumer SV ohne Einsatz blieb. Jetzt soll der zweite Anlauf in der Bremen-Liga bei der SAV gelingen. SAV-Teammanager Jörg Segerath bezeichnet den 25-Jährigen als "klassischen Mittelstürmer", der aber auch zentral im offensiven Mittelfeld spielen könne. "Er kann Bälle gut festmachen und abschirmen und verfügt trotz seiner Größe über solide Technik. Er ist extrem stark im Abschluss, zweikampfstark und hat ein gutes Kopfballspiel", beschreibt Segerath den Neuzugang, der laut "transfermarkt.de" in 56 Landesliga-Partien 62 Treffer erzielte.

Vor Alexander Schlobohm hatte die SAV bereits Abdullah Basdas (Blumenthaler SV), Mirko Jankowski (SV Brake), Lennart Kettner (TSV Lesum-Burgdamm), Clifford Stecher (TB Uphusen), Yusuf Demir (SV Grohn), Marvin Syla (FC Oberneuland), Andy Ramirez (FC Oberneuland) als Neuzugänge präsentiert. Zunächst einmal nicht mehr für die SAV auflaufen wird der in der Winterpause wegen der Personalnot reaktivierte Nils Husmann. "Der Pass bleibt aber bei uns, und er wird uns, wenn nötig, unterstützen", erklärt Jörg Segerath. In einer Art Stand-by-Modus könnte auch Matthias Märtens wechseln, der sich beruflich bedingt nach Hamburg verändert. Endgültig von der SAV haben Jannis Kurkiewicz (SV Grohn), Marco Prigge (Habenhauser FV), Sinan Alija (SV Türkspor), Brice Quedraogo (hört auf), Clinton MC Mensah Quarshie und Antony Dornyo verabschiedet.