SVG-Spielertrainer Jan-Philipp Heine tritt mit seinem Team ohne großen Druck in Arsten an: "Wir werden sehen, ob wir da etwas mitnehmen können“, so Heine. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Weil der SV Türkspor seine Top-Begegnung gegen Tura Bremen auf den Reformationstag (31.10/15 Uhr) verlegt hat, sind an diesem Wochenende in der Fußball-Landesliga nur die DJK Germania Blumenthal, der SV Lemwerder und der SV Grohn im Einsatz – alle drei Nordvertreter müssen allerdings auswärts antreten.

TSV Melchiorshausen – DJK Germania Blumenthal: Der Krimi mit gutem Ausgang gegen den ehemaligen Tabellenführer KSV Vatan Spor (3:2) wirkt bei den Nordbremern noch nach. „Am Ende zählen nur die drei Punkte, es fragt keiner mehr danach, wie sie zustande gekommen sind“, sagt DJK-Coach Aydin Pekyalcin. Der Sieg im Top-Spiel gegen einen Ex-Bremen-Ligisten und die Tatsache, dass die DJK nach einem 0:2-Rückstand wieder ins Spiel zurückgekommen ist, stimmt die „Germanen“ auch für die Aufgabe beim Drittletzten optimistisch.

„Wir nehmen die Euphorie mit und versuchen dort drei Punkte zu holen“, so Aydin Pekyalcin über die Zielsetzung der Blumenthaler. Er hofft, dass seine Mannschaft wieder als Einheit auf dem Platz auftreten wird, dann sollte bei den Niedersachsen der zweite Sieg in Folge herausspringen. Aufgrund beruflicher Verpflichtungen fällt Stürmer Bilal Subasoglu aus, doch der DJK-Kader bietet seinem Trainer Alternativen. „Wir haben genug Spieler, die solch eine Abwesenheit kompensieren können. Ansonsten kann ich nämlich aus dem Vollen schöpfen“, freut sich Aydin Pekyalcin.

Sonnabend, 13.30 Uhr, Bollmannsdamm

TS Woltmershausen – SV Lemwerder: Das erste für Trainer Edu Yakan ganz wichtige Spiel endete am vergangenen Wochenende mit einer 0:6-Klatsche bei OT Bremen. Jetzt geht es zum Viertletzten in der Tabelle, der TS Woltmershausen. „Wir haben am Dienstag eine Besprechung mit der Mannschaft gehabt und uns eingeschworen. Wir wollen unabhängig von der Liga weiter zusammenarbeiten“, stellt Edu Yakan klar, dass die derzeit bedrohliche Lage beim SV Lemwerder keinen übermäßigen Druck auf ihn als Trainer erzeugt.

„Im ersten Jahr ist es für eine junge Mannschaft immer schwierig, das ist allgemein bekannt“, erklärt Edu Yakan. Bei den „Pusdorfern“ fehlt ihm aus dem ohnehin kleinen SVL-Kader nun zusätzlich noch der rot gesperrte Aras Ahmad. So werden es wahrscheinlich lediglich 14 Akteure werden, die versuchen wollen, endlich den ersten Saisonsieg zu feiern. „Je mehr Spiele wir nicht gewinnen, desto schwieriger wird es natürlich“, weiß auch Edu Yakan. Insofern kommt dieser Auswärtspartie für den SV Lemwerder doch eine etwas größere Bedeutung zu.

Sonnabend, 14 Uhr, Hansaweg

TuS Komet Arsten – SV Grohn: Irgendwie müssen die „Husaren“ an diesem Sonntag elf Leute zusammenbekommen. Dass dieses Unterfangen zurzeit nicht allzu leicht für SVG-Spielertrainer Jan-Philipp Heine ist, fiel zuletzt nicht sonderlich auf, da die Grohner am vergangenen Wochenende aufgrund der Wetterbedingungen spielfrei hatten. Zu dem angeschlagenen Stürmer Jannis Kurkiewicz (Bronchitis) gesellte sich in der jetzigen Woche auch noch Jan-Philipp Heine selbst, der mit Husten und ähnlichen Erkältungssymptomen flach lag.

„Insofern fahren wir relativ frei und ohne großen Druck nach Arsten und werden sehen, ob wir da etwas mitnehmen können“, sagt der SVG-Spielertrainer Heine. „Auf jeden Fall werden alle, die spielen, bis zum Schluss fighten.“ Der Gegner muss noch den frühen Spielabbruch gegen TS Woltmershausen verdauen und liegt in der Tabelle auf Rang elf hinter den eigenen Erwartungen zurück. „Bei denen lief zuletzt auch nicht alles rund“, merkt Jan-Philipp Heine im Vorfeld an.

Sonntag, 15 Uhr, Egon-Kähler-Straße