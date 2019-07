Kemal Kalac (am Ball) hatte mit seinen 24 Treffern entscheidenden Anteil am Landesliga-Klassenerhalt von DJK Blumenthal. Künftig geht er für den zwei Klassen tiefer spielenden Neurönnebecker TV auf Torejagd. (von Lachner)

Rönnebeck. Kemal Kalac sorgt gerade mit seinem Wechsel vom Fußball-Landesligisten DJK Germania Blumenthal zum Aufsteiger in die Kreisliga A, Neurönnebecker TV, für Aufsehen. Weshalb geht der Torjäger einer Mannschaft freiwillig zwei Klassen runter? Kemal Kalac gibt eine vielsagende Antwort auf diese Frage: „Neurönnebeck hat mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ausschlagen konnte.“

Mit seinen 24 Treffern war der Montenegriner immerhin der fünftbeste Torschütze in der Bremer Landesliga in der vergangenen Saison. Viele dieser Tore bereitete Cuma Aytac vor allem in der Hinrunde vor. Auf dessen Assists muss der Angreifer auch in Zukunft nicht verzichten. Schließlich wechselt auch Aytac zum NTV. Aytac macht sich gerade selbstständig und möchte, dass sein Kumpel Kemal Kalac künftig als Tourführer in der Paketdienstbranche für ihn arbeitet.

Auf ein Signal gewartet

„Die Existenz geht vor. Deshalb kann ich Kemals Entscheidung nachvollziehen“, sagt DJK-Trainer Aydin Pekyalcin. Er bedauere den Abgang seines Goalgetters aber sehr. Kemal Kalac habe trotz seiner vielen Tore lange Zeit vergeblich auf ein Signal der Blumenthaler in Sachen Vertragsverlängerung gewartet. „Erst kurz vor dem letzten Saisonspiel ist der Verein an mich herangetreten. Ich wäre gerne geblieben und hätte große Lust gehabt, weiter in der Landesliga zu spielen. Doch der Verein hat schlicht und ergreifend geschlafen“, nimmt Kalac kein Blatt vor den Mund.

Der 28-Jährige war vor sieben Jahren aus Montenegro nach Deutschland gekommen und hatte zunächst für den TV Bremen Walle 1875 gespielt. Nachdem Kemal Kalac in der höchsten A-Junioren-Liga Montenegros aufgelaufen war, kickte er für den FC Ibar in der zweithöchsten Männerklasse. Das klingt aber spektakulärer, als es ist. „Es gibt schließlich nur drei Ligen in Montenegro“, informiert der Vollblutstürmer. Mit etwa 600 000 Einwohnern hat Montenegro ähnlich viele Einwohner wie Bremen. „Deshalb musste ich mich auch in Bremen gar nicht groß umstellen“, scherzt Kalac. Bekanntester Spieler aus Montenegro sei Stefan Savic. Der Innenverteidiger von Atlético Madrid besitzt immerhin einen Marktwert von 35 Millionen Euro. Auch Zoran Jovicic von AS Monaco ist ein starker Fußballer aus Montenegro. Bereits der Vater von Kemal Kalac, Seat Kalac, hatte als Torwart das Trikot des FC Ibar getragen. Seat Kalac war es auch, der zuerst nach Deutschland ausgewandert war und später seine Familie nachholte.

Kemal Kalac hat erst mit acht Jahren angefangen, im Klub Fußball zu spielen, war dann aber immer Stürmer. „Der damalige Jugendtrainer in Ibar hatte mich auf der Straße angesprochen, ob ich nicht auch Fußball im Klub spielen wolle“, teilt Kalac mit. Bis dahin hatte Kemal Kalac nur auf der Straße gegen den Ball getreten. Der Lagerarbeiter ist großer Fan des FC Chelsea und von Werder Bremen. Sein Lieblingsspieler bei Werder hat gerade den Verein verlassen. Max Kruse wird bekanntlich künftig für Fenerbahce Istanbul auf Torejagd gehen. Kemal Kalac glaubt aber nicht daran, dass Kruse länger als eine Saison in der Türkei bleiben wird. „Kruse hat sich verpokert. Er wird schnell wieder in die Bundesliga zurückkommen“, ist sich der Angreifer sicher. Die großen Stärken von Kemal Kalac sind die Schnelligkeit und der Abschluss. „Wenn ich in die Tiefe geschickt werde, bin ich nur sehr schwer zu halten“, sagt der 28-Jährige.

Überall für 20 bis 25 Tore gut

Vor nicht allzu langer Zeit hatte Kemal Kalac noch für die DJK Germania Blumenthal II in der Kreisliga B gekickt. Dort ist er auch auf den Neurönnebecker TV und damit auf einige seiner neuen Kameraden getroffen. Aber egal in welcher Liga Kalac bislang aufgelaufen ist, 20 bis 25 Tore brachte er immer Tore an. Das soll sich auch in Rönnebeck nicht ändern. Ein bisschen mit Wehmut denkt der in Walle wohnhafte Akteur aber auch an die DJK zurück. Dort hätte er in Zukunft schließlich mit Faruddin Ramic zusammengespielt, der als Bosnier seine Sprache spricht. Verständigungsprobleme hat Kalac aber keineswegs. Schließlich spricht er bereits hervorragend deutsch. Seine eigenen guten Leistungen und den unerwarteten Klassenerhalt mit der DJK in der Landesliga führt der Montenegriner auch auf den großen Zusammenhalt im Team zurück. „Außerdem waren wir zusätzlich motiviert, weil uns alle schon vorher als Absteiger abgestempelt hatten“, räumt Kemal Kalac, der gerne Zeit an der Playstation oder mit Freunden verbringt, ein.

„Ich habe viel um Kemal gekämpft“, betont sein neuer Trainer Oktay Özdemir. Der Vorgänger von Aydin Pekyalcin als Trainer von DJK Blumenthal II kennt Kemal Kalac bereits aus seiner Zeit bei den Blumenthalern. Özdemir hatte die Blumenthaler Reserve seinerzeit aus der Kreisliga C in die B-Klasse geführt. „Ich freue mich sehr auf Kemal Kalac und Cuma Aytac“, sagt Oktay Özdemir. Auch Mahmut „Jay-Jay“ Gökalp zieht es vom Landesligisten SV Grohn zum Aufsteiger. Dieses Trio soll dafür sorgen, dass die Aufstiegsserie von Oktay Özdemir weitergeht.

Özdemir stieg in den vergangenen 16 Jahren 15 Mal mit seinen Teams auf. „Ich will Neurönnebeck in die Bezirksliga hochbringen“, versichert Özdemir. Er hatte aus dem NTV mit insgesamt 17 neuen Spielern vor der Saison und fünf neuen Kickern in der Winterpause auf Anhieb einen Aufsteiger geformt. Der frühere Torjäger des Blumenthaler SV II habe noch nie eine Saison im Mittelmaß festgesteckt. „Ich möchte mit dem Neurönnebecker TV in die Bezirksliga aufsteigen“, lässt Kemal Kalac wissen.