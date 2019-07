Aumund. So musste der Favorit und Pokalverteidiger SV Türkspor gegen den Außenseiter Neurönnebecker TV ein 2:2 (0:2)-Unentschieden hinnehmen. Im zweiten Spiel konnte sich der 1. FC Burg gegen den FC Hansa Schwanewede II mit 2:1 (2:0) behaupten. An diesem Mittwoch trifft nun der SV Türkspor auf den FC Hansa Schwanewede II (Anpfiff 18.30 Uhr) und anschließend messen sich der 1. FC Burg und der Neurönnebecker TV (19.45 Uhr).

SV Türkspor – Neurönnebecker TV 2:2 (0:2): In der ersten Hälfte konnten die Rönnebecker sehr gut mithalten und gingen so auch vor rund 150 Zuschauern mit einem 2:0-Tore-Vorsprung in die Halbzeitpause. Die NTV-Treffer um Trainer Oktay Özdemir erzielten Stefan Stefanov in der sechsten Minute und kurz vor dem Wechsel Ertugrul Asli (25.) – obwohl die Türkspor-Elf bereits in dieser Phase mehr Ballbesitz hatte. „Der Außenseiter ist gut in die Zweikämpfe gekommen. In der zweiten Halbzeit verstärkte der SVT-Coach Bahadir Kilickeser aber sein Team“, äußerte sich der SVEA-Organisator Marcel Wätjen. Der Türkspor-Neuzugang Yasin Chaaban verkürzte dann in Minute 49 auf 1:2 und kurz darauf markierte Milan Meyer den 2:2-Endstand, weil Chaabans Treffer wegen einer Abseitsstellung danach nicht zählte.

FC Hansa Schwanewede II – 1. FC Burg 1:2 (0:2): Die Burger Bezirksliga-Akteure um Trainer Sascha Steinbusch führten nach Toren von Tim-Tobias Peterßen (11./Freistoß) und Manfred Klein (Flanke Niklas Siedenburg) nach 22 Minuten bereits mit 2:0. Nach einer weiteren FCB-Chance durch Julian Kubicek (41.), verkürzte die Hansa-Reserve durch Tom Schröder mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 54. Minute zum 1:2 – dabei blieb es aus Hansa-Sicht. Kurz vor dem Schlusspfiff hatte Burgs Manfred Klein noch eine gute Möglichkeit zum dritten Treffer.