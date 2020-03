Am gestrigen Freitag meldete auch die einst so erfolgreiche Tischtennis-Abteilung des Vereins – die ersten Herren spielten schon in der Oberliga – ihre Mannschaften aus dem laufenden Punktspielbetrieb (2019/20) ab.

Davon betroffen sind vier Herrenteams, zwei Jugend-Mannschaften und eine Senioren-Truppe. „Auch aus organisatorischen Gründen haben wir uns für diesen Schritt entschieden. Erst wollten wir diese Saison noch zu Ende spielen. Nun haben wir uns jetzt schon für einen Schlussstrich entschieden. Das hat aber nichts mit dem Gesamtverein zu tun“, berichtete das Mitglied der Rönnebecker Tischtennis-Abteilung, Stefan Eisenbarth. Der 53-jährige Nordbremer ist erst seit sechs Monaten im Verein, spielte davor beim Nachbarn TV Grohn – zog dann nach Blumenthal und entschied sich so zu einem Vereinswechsel zum Neurönnebecker TV.

Die Tischtennis-Spieler des NTV können sich sofort auch auf Vereinssuche begeben, „da die Akteure aufgrund der besonderen Vereins-Situation auch dank des FTTB und dem Landessportbund keine Wechselsperren bekommen. Die beiden Verbände haben sich uns gegenüber sehr kooperativ und sportlich gezeigt“, freute sich Stefan Eisenbarth, der nun froh ist, schon ein bisschen Ordnung im Verein geschafft zu haben.