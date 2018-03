SAV-Kicker Christian Böhmer (rechts, hier gegen OSC Bremerhaven) erreichte mit seinen Teamkollegen gegen den SV Werder Bremen III ein 0:0. (Christian Kosak)

Vegesack. „Klasse Marvin“, lobte der Trainer der SG Aumund-Vegesack, Björn Krämer, seinen Torwart Marvin Ekuase für seine tolle Parade in der 90. Minute der Partie in der Fußball-Bremen-Liga beim SV Werder Bremen III gegen Behljulj Salihi. Nach dem daraus resultierenden Eckball war Schluss und der Gast mit einem 0:0 um einen Punkt reicher.

Der größte Aufreger der Begegnung fand bereits nach fünf Minuten statt. Nach einem langen Ball von Christian Böhmer verließ Werders Keeper Tariq Olatunji seinen Kasten und rettete außerhalb des Strafraums mit den Händen. Ansonsten hätten Jannis Kurkiewicz oder Nick Enghardt freie Bahn gehabt. Referee Daniel Grube bestrafte Olatunji nur mit dem gelben Karton.

„Wir müssen dem Herrgott für diese Entscheidung danken. Die Gegenspieler wären frei durch gewesen“, räumte SVW-Co-Trainer Stefan Horeis ein, dass Rot angebrachter gewesen wäre. „Der Torwart macht die Aktion als letzter Mann. Es gab also gar keine andere Möglichkeit, als die Rote Karte zu zeigen“, konnte Björn Krämer die unangebrachte Gnade durch den Unparteiischen nicht begreifen. Den anschließenden Freistoß von Nick Enghardt parierte Tariq Olatunji mit Bravour.

Glück hatten die Hausherren auch, als Bakaray Bojang Jannis Kurkiewicz an der Strafraumgrenze schubste und es keinen Elfmeter für die Gäste gab (10.). Auf der anderen Seite wehrte Marvin Ekuase einen Freistoß von Bakary Bojang glänzend ab und war auch auf dem Posten, als Werders Mamadou Ibrahima Diop alleine auf ihn zustrebte. „Werder hatte zwar in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz. Dennoch war es ein offenes Spiel bis dahin“, urteilte Krämer.

Nach dem Wiederanpfiff wollten die Platzherren aber mehr. „Werder hat den Druck erhöht. Wir haben diesem aber standgehalten“, teilte Krämer mit. Nach einer Stunde hatte Muhamed Hodzic jedoch das Führungstor für die Nordbremer auf dem Fuß.

Nach einem sehr klugen Querpass von Kasim Uslu war Muhamed Hodzic offenbar nicht bewusst, wie frei er vor dem SVW-Gehäuse stand. Anstatt das Spielgerät in Ruhe anzunehmen, probierte er es mit viel Risiko mit einem Volleyschuss, der komplett misslang. Kurz darauf wechselte Werders Coach Andreas Ernst mit Michael Arends seinen einzigen ihm zur Verfügung stehenden Ersatzmann ein. Mit seiner ersten Ballberührung hätte er beinahe die 1:0-Führung für das Heimteam über die rechte Seite vorbereitet (66.).

„Bitte nicht“, flehte der Trainer Björn Krämer an der Seitenlinie, als sein Innenverteidiger Marco Prigge in letzter Sekunde in einen sehenswerten Schuss von Michael Arends grätschte und der Ball an Ekuase vorbei in Richtung SAV-Kasten trudelte. Das Bitten half: Das Leder kullerte um Zentimeter am rechten Pfosten vorbei (70.). Fünf Minuten später segelte ein Eckball einmal durch den Strafraum, ehe Sergen Simsek am langen Pfosten einen Schritt zu spät kam und somit die 1:0-Führung für die Gastgeber verpasste. Knapp war es auch, als Eugen Uschpol einen Freistoß von der Strafraumkante über das Tor des Gastes schlenzte. Zehn Minuten vor dem Abpfiff stoppte Bakary Bojang den eingewechselten Matthias Märtens in höchster Not regelwidrig kurz vor dem Strafraum. Mit dem gelben Karton war Bojang gut bedient.

Den fälligen Freistoß beförderte Märtens selbst ans Außennetz. Vier Zeigerumdrehungen hiernach hätte Muhamed Hodzic seinen Mannen noch den Dreier bescheren können. Er verpasste aber den richtigen Zeitpunkt zum Abschluss und scheiterte somit freistehend an Tariq Olatunji. Dann überstanden die SAV-Kicker um Kapitän Marius Bosse noch zwei Möglichkeiten für Werder III ohne Schaden.