Vegesacks Rückkehrer Gregor Grzesik (links) war auch im Doppel mit Jakob Guzmann erfolgreich. (M. von Lachner)

Vegesack. Nach exakt zwei Stunden Spielzeit war es Tobias Burkhardt, der mit seinem 3:1-Sieg gegen Sebastian Brandt (13:15, 11:1, 11:7, 11:9) den am Ende doch souveränen 9:2-Heimerfolg der SG Aumund-Vegesack in der Tischtennis-Bezirksoberliga Herren West gegen den TSV Bremervörde eintütete. Diese Begegnung des Ex-Landesligisten stand ganz im Zeichen des Rückkehrers Gregor Grzesik, der erstmals punktspielmäßig – nach einer siebenmonatigen Verletzungspause – wieder in der Turnhalle der Gerhard-Rohlfs-Oberschule zum Einsatz kam.

Und nach Spielende gegen die zuvor noch unbekannten Bremervörder konnte der SAV-Mannschaftsführer Grzesik auf eine makellose Bilanz blicken. Im Doppel, nicht wie eigentlich geplant mit Patrick Jahic, sicherte er sich an der Seite von Jakob Guzmann gegen Lieschewski/Wilkens ein 3:1 (13:11, 8:11, 11:6, 11:8). Anschließend ließ der Rechtshänder noch gegen Curt Mayer ein 3:1 (11:3, 10:12, 11:7, 11:9) folgen. Den guten Start in der Doppel-Konkurrenz machten zudem Burkhardt/Jahic gegen Brandt/Mayer (11:6, 11:4, 11:9) und Kunte/Lenz gegen Schröder/Stelling (11:3, 11:8, 11:2) perfekt. Als dann Vegesacks Spitzenmann Jakob Guzmann gegen Sebastian Brandt ein recht lockeres 3:0 folgen ließ (11:4, 11:2, 11:9), führten die Nordbremer, die erstmals in dieser Saison in Bestbesetzung aufliefen, mit 4:0.

Zwar ließ der SAV-Spieler Tobias Burkhardt gegen die Nummer eins der Bremervörder, Sascha Lieschewski, mit 1:3 Federn (8:11, 5:11, 11:6, 5:11), doch seine Teamkollegen Patrick Jahic (3:0 gegen Arno Wilkens) und Marcus Kunte (3:0 gegen Udo Schröder) waren hellwach und sorgten für die Vorentscheidung.

Die zweite Niederlage aus Vegesacker Sicht musste an diesem Tag Klaus-Peter Lenz gegen Axel Stelling hinnehmen (10:12, 8:11, 5:11). Für etwas Spannung sorgte im vorletzten Spiel noch Jakob Guzmann, der aber im Spitzeneinzel gegen den starken Sascha Lieschewski in der Endphase im entscheidenden fünften Satz die Zähne zusammenbiss, weil sich bei ihm nach dem vierten Durchgang Rückenprobleme bemerkbar machten (9:11, 11:5, 11:9, 7:11, 11:8). Nach diesem souveränen Erfolg gegen die ebenfalls in Bestbesetzung angetretenen Bremervörder haben die noch ungeschlagenen Vegesacker nach vier Spielen die Tabellenspitze übernommen (8:0 Punkte). Es folgt die Mannschaft des Post SV Stade II, die an diesem Wochenende nicht im Einsatz war (6:0 Zähler). Das SAV-Team um den Kapitän Gregor Grzesik ist nun erst wieder am Sonnabend, 3. November, beim Viertplatzierten TuS Wremen im Einsatz (19 Uhr).

Diese knapp zweiwöchige Pause ist auch für Gregor Grzesik sehr wichtig. „Es fehlt bei mir noch eine Menge. Aber es war schon ganz okay. Bis auf einen Muskelkater habe ich keine Schmerzen mehr. Insgesamt legten wir einen guten Start hin. So kann es weitergehen“, äußerte sich der 37-Jährige.

SG Aumund-Vegesack II – TSV Bremervörde 9:2: Burkhardt/Jahic – Brandt/Mayer 3:0 (11:6, 11:4, 11:9), Guzmann/Grzesik – Lieschewski/Wilkens 3:1 (13:11, 8:11, 11:6, 11:8), Kunte/Lenz – Schröder/Stelling 3:0 (11:3, 11:8, 11:2), Guzmann – Brandt 3:0 (11:4, 11:2, 11:9), Burkhardt – Lieschewski 1:3 (8:11, 5:11, 11:6, 5:11), Jahic – Wilkens 3:0 (11:2, 11:7, 11:5), Kunte – Schröder 3:0 (11:4, 11:5, 11:9), Grzesik – Mayer 3:1 (11:3, 10:12, 11:7, 11:9), Lenz – Stelling 0:3 (10:12, 8:11, 5:11), Guzmann – Lieschewski 3:2 (9:11, 11:5, 11:9, 7:11, 11:8), Burkhardt – Brandt 3:1 (13:15, 11:1, 11:7, 11:9) OSH