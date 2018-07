Die erfolgreiche Vegesackerin Luise Asmussen wird Anfang September bei der Ruder-Europameisterschaft in Brest (Weißrussland) im Einer im Einsatz sein. (fr)

Vegesack. Doch krankheitsbedingt musste die 19-Jährige leider passen. Eigentlich richtig schade – denn nach den sehr guten Leistungen bei den deutschen Meisterschaften in Köln auf dem Fühlinger See hatte sich die Vegesackerin mit den erreichten beiden Silbermedaillen endgültig für die Weltmeisterschaft im Doppelvierer qualifiziert.

"Allerdings konnte ich die Nominierung aus Krankheitsgründen nicht annehmen. Die Trainer waren natürlich nicht begeistert, aber so ist es leider manchmal", äußerte sich Luise Asmussen. Die Weltmeisterschaften wird die Nordbremerin nun aus der Ferne verfolgen, "weil viele meiner Trainingskameraden ja daran teilnehmen". Den Platz der VRV-Ruderin in Polen in dem Doppelvierer wird Larissa Schäfer aus Essen einnehmen – Steffi Weigt (Hamburg) wurde als Ersatzfrau nominiert.

Doch die VRV-Ruderin brauchte sich nicht lange zu ärgern. Da Asmussen bei den deutschen Titelkämpfen vor allem im leichten Einer eine ganz starke Vorstellung zeigte und erst im letzten Moment nur von der Erstplatzierten Vera Spanke aus Neuss – mit neun Hundertstel Rückstand gebremst wurde – darf sie dafür nun den Einer auf der Europameisterschaft Anfang September in Brest (Weißrussland) fahren. "Das wird für mich auch eine tolle Erfahrung, das erste Mal international im Kleinboot unterwegs zu sein. Es wird bestimmt auch nicht ohne, aber mich individuell auf jeden Fall weiterbringen", berichtete Luise Asmussen, die vor zwei Jahren bei den Ergometer-Weltmeisterschaften in Boston sich den Sieg sicherte.

Zurzeit bereitet sich die Vegesackerin am Stützpunkt in Berlin auf dem Hohenzollernkanal "mit vielen langen Ausdauer-Einheiten" (Asmussen) auf die Europameisterschaften vor. "Das ist ganz schön, weil ich so nebenher noch zur Uni gehen und mein Semester normal zu Ende bringen kann", meinte Asmussen. Kurz vor der EM steht dann noch einmal eine zentrale Vorbereitung mit allen Booten in Berlin-Grünau im Fokus. Damit auch die Vegesackerin Luise Asmussen bei den EM-Titelkämpfen im Leichtgewichts-Einer die deutschen Farben Anfang September möglichst gut vertreten kann.