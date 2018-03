Gerd Janusch (SK Bremen-Nord) machte den Sack zu. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Denn der Tabellenzweite, Bremer SG II, musste sich bei den SF Leherheide mit einem 4:4 zufriedengeben und liegt mit 14 Brettpunkten nur noch einen Zähler vor den Nordbremern.

Der SKBN könnte am Abschluss-Spieltag, wenn er daheim gegen die Findorffer SF gewinnen würde, die BSG II noch überholen. Letztere empfangen am 15. April nämlich den ungeschlagenen Spitzenreiter Kirchweyhe und gehen dabei als krasse Außenseiter ins Rennen. „Nach ganz oben geht für uns in diesem Jahr leider nichts mehr. Zu dominant ist der mit kroatischen Nationalspielern gespickte SV Kirchweyhe“, bedauerte SKBN-Teamsprecher Gerd Janusch.

Die vorletzte Runde gestaltete sich spannend für die Nordbremer. Ihre Gastgeber vom Delmenhorster Schachklub II präsentierten sich kämpferisch, denn für sie ging es darum, sich durch ein gutes Ergebnis weiter von den Abstiegsrängen fernzuhalten. So traf der SKBN, der in Bestbesetzung angetreten war, auf harten Widerstand.

Youngster Collin Colbow (Brett fünf) fand dann mit Weiß den Hebel, die gegnerische Verteidigungsstellung zu knacken, und brachte den SKBN durch einen Sieg gegen Holger Klattenhoff souverän in Führung. An Brett drei, wo Robert Kosak gegen Tobias Sturm spielte, entwickelte sich von Anfang an ein komplizierter Kampf. Beide riskierten viel mit dem König in der Mitte. Der Nordbremer sammelte aber Bauer für Bauer ein und eroberte einen vollen Punkt. 3:0 stand es nach drei Stunden, denn auch der diesmal sehr gut aufgelegte Jan-Okke Rockmann glänzte an Brett acht mit einem Sieg gegen Theis Pahl. „In einem verwickelten Mittelspiel gelang es ihm, einen gedeckten Freibauern zu bilden, der auch hier dann den Gewinn sicherte“, erzählte Janusch.

Doch die Gastgeber wehrten sich weiter heftig. Arne Döscher musste an Brett zwei mit Schwarz lange um den Ausgleich kämpfen. Das gelang ihm letztlich, und sein Kontrahent Mattis Trätnar willigte in die Punkteteilung ein. Die Delmenhorster verkürzten ihren Rückstand auf 1,5:3,5, nachdem Gerhard Lunkmoss an Brett sechs gegen Tim Boese den Kürzeren gezogen hatte.

Bei Gerd Janusch (Brett vier) entwickelte sich von Anfang an ein komplizierter Kampf auf beiden Flügeln. Als der Delmenhorster Erik Pahl versuchte, die Stellung gegen den König zu öffnen, brachte Janusch ein Figurenopfer: Das versprach gute praktische Chancen. Nach der Zeitkontrolle für beide Spieler hatte der Nordbremer dann eine technische Gewinnstellung auf dem Brett. Die verwandelte er zum vorzeitigen Match­sieg (4,5:1,5).

Zu dem Zeitpunkt liefen noch zwei Partien: Thorsten Döscher an Brett sieben als auch Sebastian Bleecke am ersten Brett hatten aus der Eröffnung heraus mit weißen ­Figuren leicht besser gestanden. Aber beide Gegner verteidigten sich umsichtig, sodass jeweils ein Remis heraussprang.