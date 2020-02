Die Niederlage von Spitzenspielerin Megan Bruns konnte der Beckedorfer TC beim 5:1 gegen Nordenham problemlos verkraften. (Christian Kosak)

Beckedorf. Die Damen des Beckedorfer TC kämpfen an diesem Sonnabend beim punkt- und machtpunktgleichen Klassenprimus THC Lüneburg um den Titelgewinn in der Tennis-Verbandsklasse. Möglich wurde dies durch einen 5:1-Erfolg über den TK Nordenham.

„Unsere Megan Bruns hatte es mit einer sehr starken Gegnerin zu tun. Beide lieferten sich mit druckvollen Schlägen viele beeindruckende Grundlinienduelle“, berichtete Beckedorfs Verena Henk – es habe sich ein hochklassiges Spiel entwickelt. „Leider machte Megan in den entscheidenden Momenten ein paar mehr Fehler als ihre Gegnerin und musste sich somit sehr knapp geschlagen geben“, bedauerte Henk.

Neele Kalka und Nordenhams Rike Woesthoff standen sich bereits in der Vergangenheit in vielen spannenden Spielen gegenüber. „Neele nutzte es sehr konsequent aus, dass ihre Gegnerin aufgrund einer Verletzungspause noch nicht wieder an die alte Leistung anknüpfen konnte“, stellte Verena Henk fest. Kalka habe sehr gut aufgeschlagen und viele Punkte mit ihrem Winkelspiel gemacht.

Beckedorfs Leonie Hennemann begann sehr nervös. „Aus beruflichen Gründen stand sie längere Zeit nicht mehr auf dem Tennisplatz. Mitte des ersten Satzes legte sie ihre Nervosität aber endgültig ab, und dominierte die Ballwechsel mit ihren druckvollen Grundschlägen“, teilte Henk mit. Nach gewonnenem ersten Satz gab Hennemann kein weiteres Spiel mehr ab. Julia Thamm zeigte gegen Nordenhams Jana Okrey wieder eine ganz starke Leistung. „Julia erzielte viele direkte Punkte mit ihrem Aufschlag und ließ ihre Gegnerin in den Ballwechseln viel laufen“, freute sich Verena Henk.

Im ersten Doppel agierte Henk an der Seite von Megan Bruns aggressiv und punktete vor allem mit einem konsequenten Volleyspiel. Bei einer 7:5- und 3:0-Führung musste Rike Woesthoff aufgrund einer Ellenbogenverletzung aufgeben. Neele Kalka und Julia Thamm machten nach einem verlorenen ersten Abschnitt kaum noch Fehler und spielten mutig und druckvoll. „Auch läuferisch zeigten beide eine ganz starke Leistung. Somit sicherten sie sich verdient den zweiten Satz und den Match-Tiebreak“, berichtete Henk.

Weitere Informationen

Beckedorfer TC – TK Nordenham 5:1: Bruns – Wiemers 6:7, 4:6; Kalka – Woesthoff 6:1, 6:1; Hennemann – Bultmann 7:5, 6:0; Thamm – Okrey 6:1, 6:1; Bruns/Henk – Woesthoff/Bultmann 7:5, 3:0, Aufgabe Gast; Kalka/Thamm – Wiemers/Okrey 5:7, 6:3, 10:5 KH