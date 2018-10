Ist für den Fußball-Landesligisten SV Lemwerder wieder im Einsatz, kann aber noch nicht wieder volles Tempo gehen: Steven Holstein (mit Ball, hier in einem Heimspiel in der Saison 2016/17 gegen die SV Hemelingen), der an diesem Freitag auf einen Erfolg gegen den Gast aus Huchting hofft. (Christian Kosak)

Lemwerder. Er lief viel, besonders viel beim Fußball-Landesligisten SV Lemwerder im offensiven und defensiven Mittelfeld. Zurzeit läuft Steven Holstein nur noch mit angezogener Handbremse – nicht im Mittelfeld, sondern auf der Linksaußenposition. Kein Wunder, bremste den 27-Jährigen doch vor rund zwei Monaten ein Herzinfarkt, der 24 Stunden unerkannt blieb. „Es hat sich bei mir im Körper ein Gerinnsel gebildet, das hoch zum Herzen gewandert ist. So hatte ich dann ein Vorderwandinfarkt“, klärte Steven Holstein auf.

Nach dem hauchdünnen 6:5-Sieg im Lottopokal gegen den B-Kreisligisten SG Arbergen-Mahndorf passierte es. Kurz vor dem Abpfiff machten sich bei ihm dann die Herzprobleme bemerkbar. Es folgte eine Operation und anschließend eine Kurmaßnahme.

„Steven ist ein Kämpfer und dementsprechend hoffen wir natürlich, dass er bald wieder richtig Fußball spielen kann. Ich weiß, dass es ihm sehr viel bedeutet“, meinte der SVL-Trainer Norman Stamer, der wie seine gesamte Mannschaft plus die Leute im Umfeld erst einmal richtig geschockt war, als er von Stevens Krankenhaus-Einweisung hörte. Nun, nach einem erneuten Arztbesuch bei einem Kardiologen, der auch noch einmal die Pump-Funktion überprüfte, bekam Steven Holstein wieder grünes Licht für sein Lieblingshobby. „Dieser Besuch war für Steven noch einmal enorm wichtig, damit er zum Beispiel nach einem schnellen Sprint und der folgenden Ruhepause aufgrund des hohen Pulsschlags keine Herzrhythmusstörungen bekommt. Man denkt aber auch zeitgleich daran, was Steven alles so hätte passieren können“, so Norman Stamer.

Vergangenen Sonntag feierte Steven Holstein nun sein Comeback im Lemwerder-Trikot bei der 0:3-Niederlage gegen den Tabellenführer FC Union 60 – und konnte sogar durchspielen. „Er ist natürlich noch nicht da, wo er einmal war. Er hat ja auch lange gefehlt und spielt noch etwas verhalten. Man merkt ihm das schon an“, äußerte sich Stamer. Der SVL-Akteur Steven Holstein war mit seinem 90-minütigen Einsatz gegen die Unioner dennoch zufrieden.

„Ich habe aber auch keine richtigen Sprints gemacht. Das war mit Norman so abgesprochen. Ich sollte das Spiel eng machen und dann als Umschaltspieler agieren“, äußerte sich Steven Holstein, der nach der Partie keine Probleme hatte. „Ich war nur minimal kaputt. Nur einen Tag später merkte man schon, dass ich 90 Minuten ein bisschen was getan hatte“, äußerte sich Holstein.

Wenn Stamer und Co. am Jahresende nun ein Resümee ziehen, “werden wir bestimmt auch an Steven Holstein im positiven Sinn denken. „Für ihn persönlich hoffe ich natürlich, dass er bald ohne Probleme wieder Fußball spielen kann. Für uns wäre es auch sehr schön, weil er ein Führungsspieler ist. Und weil er mit seiner Spielweise auch die Mannschaft mitreißen kann. So war das für uns auch eine schöne Nachricht, dass er wieder zum Kader gehört. Der Rest kommt schon von ganz alleine. Da kommt es nicht auf Wochen oder Monate an, für ihn aber wahrscheinlich schon“, berichtete Norman Stamer.

Steven Holstein will nun also beim Landesligisten SV Lemwerder nicht gleich mit Volldampf durchstarten, sondern erst einmal kleine Schritte machen, so wie es seine Ärzte empfohlen haben. Es wird also noch eine Zeit dauern, bis der 27-Jährige im zentralen Mittelfeld wieder Gas gibt.

Etwas Gas geben möchte Holstein aber an diesem Freitag gegen Huchting. Er geht fest davon aus, dass in dieser Heimbegegnung ein Dreier herausspringt, zumal es einen Tag später mit der gesamten Mannschaft zum Bremer Freimarkt geht.

„Ja, immer wenn wir freitags daheim und auf Kunstrasen gespielt haben, klappte es“, meinte Steven Holstein, der davon ausgeht, gegen die Huchtinger zur Startformation zu gehören. „Aber ich bin erst einmal froh, dass ich überhaupt wieder mit den Jungs auf dem Platz stehen kann“, sagte Holstein – wenn auch erst einmal mit etwas angezogenen Handbremse.

Zur Sache

Auch schon bei Werder gespielt

Im Jugendbereich kickte Steven Holstein auch beim SV Werder Bremen und bei der SG Aumund-Vegesack. Über die U19-Junioren spielte er sich in Vegesacks erste Herren-Bremen-Liga-Mannschaft. Nach seinem Wechsel zum SV Grohn 2014 war er in der Saison 2015/16 dann so gut, dass der Brinkumer SV mit dem damaligen Trainer Kristian Arambasic auf ihn aufmerksam wurde. Hier konnte sich Holstein auch aus beruflichen Gründen keinen Stammplatz erkämpfen. So kam der SV Lemwerder ins Spiel und dort ist der Linksfuß seit dem 1. Januar 2016 im Einsatz und erzielte bereits 33 Tore.