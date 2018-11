Der Landesliga-Aufsteiger VG Meyenburg/Schwanewede, hier mit Laura Hornickel im Angriff, sicherte sich einen verdienten 3:1-Erfolg gegen ATSV Scharmbeckstotel. (S. Brockmann)

Meyenburg/Schwanewede. Ja, wenn das man kein Paukenschlag war. So setzte sich die VG Meyenburg/Schwanewede in der Volleyball-Landesliga Frauen 3 gegen den Nachbarn ATSV Scharmbeckstotel mit 3:1 Sätzen (25:21, 25:12, 23:25, 25:13) durch und kletterte schon auf den vierten Rang.

„Voller Respekt vor dem etablierten Landesliga-Team aus Scharmbeckstotel erspielten wir uns mit starken Aufschlagserien und einer kompakten Abwehrleistung diesen Sieg“, freute sich der VG-Trainer Günter Kraus. Schon im ersten Satz servierte die starke Melanie Frieß eine Serie von acht Aufschlägen, mit denen die Gastgeberinnen unter Druck gesetzt wurden (15:7).

Der ATSV wehrte sich mit beiden Auszeiten und dem Hin- und Rückwechsel einer Außenangreiferin gegen den Satzverlust und kam auch auf 20:20 heran. Aber die ehemalige Scharmbeckstotelerin Angelika „Geli“ Kosak-Becker sorgte hiernach mit fünf platzierten Aufschlägen letztlich für den 25:21-Satzgewinn der VG Meyenburg-Schwanewede.

„Etwas irritiert vom starken Abwehr- und Angriffsspiel der VG versuchte das ATSV-Team durch neue Spielerinnen hiernach eine Wende herbei zu führen“, so Kraus. Aber die beim Gast für Laura Kosak auf der Außenposition routinemäßig eingewechselte Julienne Melzer zeigte auch eine fehlerfreie Leistung und trug maßgeblich zum deutlichen 25:12-Erfolg bei. „Die schnelle, gewiefte VG-Zuspielerin Luisa Sperling setzte alle taktischen Vorgaben um und brachte ihre Angreiferinnen immer wieder gut in Szene. Ihr gelang in diesem Satz eine Aufschlagserie von neun Punkten in Folge“, berichtete Kraus.

Mit nun zwei gewonnen Sätzen im Rücken und dem Gefühl, das Spiel gewinnen zu können, gingen die Kraus-Schützlinge dann in den dritten Satz. Es entstand ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem sich kein Team entscheidend absetzen konnte. „Das Spielgeschehen wurde auch des Öfteren durch die besonders strenge Regelauslegung der Schiedsrichterin unterbrochen, die Fehler beim Zuspiel auf beiden Seiten rigoros abpfiff“ (Kraus). Hauchdünn hatte letztlich das VG-Team mit 23:25 das Nachsehen.

In Durchgang vier stellte Meyenburg/Schwanewede die blockstarke Melanie Frieß auf die Diagonalposition, sodass die ATSV-Außenangriffe fast keine Wirkung mehr hatten. Im Mittelblock und Angriff waren zudem Laura Hornickel und Christina Brozinski ihren Gegenspielerinnen deutlich überlegen. So ging auch dieser letzte Satz mit 25:13 Punkten klar an den Aufsteiger.

VG Meyenburg-Schwanewede: Sperling, Kosak-Becker, Frieß, Hornickel, Brozinski, Kosak, Melzer, Brosig, Wachtendorf (Libera).