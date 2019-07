SV Grohn Trainer Torben Reiß (Olaf Schnell)

Grohn. Nachdem die Torleute Mehmet Tugay Tiras, Florian Samorski und Ismail Basat Ibrahimbas ihr Gastspiel bei den Nordbremern (wie bereits berichtet) beendet haben, können die Mannen um Spielertrainer Jan-Philipp Heine den ersten neuen Keeper verkünden.

So stößt Julius Bindemann von den JFV-A-Junioren zu den Grohnern, bei denen er auch schon in der zweiten Herren-Mannschaft im Tor stand. Der 19-Jährige blickt zudem auf A-Junioren-Regionalliga-Einsätze beim Blumenthaler SV zurück. „Durch das Mitwirken beim JFV hatten wir stets einen engen Kontakt zu dem talentierten Schlussmann und so haben wir nun eine Baustelle weniger. Das war für uns schon ein Glücksfall“, äußerte sich Torben Reiß. Julius Bindemann ist zudem gut befreundet mit seinem neuen Teamkollegen Cuma Kut. Nun ist der Landesligist noch mit einem Torwart in Kontakt – eventuell stößt noch Tuna Sahin Kaya zum Nordlicht. „Wir wollen auf jeden Fall zwei Torleute im Kader haben und das nun so schnell wie möglich über die Bühne bekommen“, meinte Reiß.

Beim Testspiel der Grohner gegen den niedersächsischen Bezirksligisten SV Brake spielte Julius Bindemann übrigens noch nicht mit. Letztlich kassierten die Heine-Mannen hier eine 2:5-Niederlage, waren aber dennoch zufrieden. „Trotz der Niederlage war das eine gute Geschichte, weil wir uns gut verkauft haben, obwohl wir vom Schiedsrichter etwas benachteiligt wurden“, äußerte sich Torben Reiß. Die beiden Grohner Treffer erzielten nach einem 0:2-Rückstand Ismail Zivoli und Jannis Kurkiewicz. Das nächste Freundschaftsspiel absolvieren die Nordbremer übrigens am Mittwoch daheim gegen den niedersächsischen Kreisligisten SV Atlas Delmenhorst II (Anpfiff 19.30 Uhr).