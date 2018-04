Burgs Niklas Siedenburg (rechts) kann hier in der siegreichen Begegnung gegen OSC Bremerhaven II abziehen. (Maximilian von Lachner)

Bremen-Nord. Auch am 22. Spieltag konnte die Burgwall-Elf nicht punkten und wartet nach dem 1:2 gegen Tuspo Surheide weiter auf den ersten Dreier im neuen Jahr.

Der Höhenflug des Zweitplatzierten SV Türkspor hält tabellentechnisch an und mit dem 5:1-Kantersieg über ESC Geestemünde II strichen sie nach dem Spielabbruch in der Vorwoche drei Zähler im Aufstiegskampf ein. Seit dem Start der Rückrunde läuft es beim 1. FC Burg ebenfalls rund. Gegen den dezimierten OSC Bremerhaven II siegten sie mit 1:0. Die SAV-Reserve hat indes seit sechs Spieltagen nicht mehr gewonnen und kam beim SC Lehe-Spaden nicht über ein 2:2 hinaus.

Tuspo Surheide – Blumenthaler SV II 2:1 (0:0): Erneut konnte das Team von Trainer Sven Landwehr auch gegen Surheide keinen Vorteil aus dem Überzahlspiel ziehen. In der 41. Minute, als es immer noch 0:0 stand, flog ein Bremerhavener Spieler vom Platz, weil er wegen Beleidigung die Rote Karte sah. Zwar setzte die Burgwall-Elf die von Sven Landwehr geforderte taktische Vorgabe, defensiv sicher zu stehen, sehr gut um, doch in der Offensive klappte das Setzen von Nadelstichen nur teilweise. „Wir kamen nicht richtig vor das Tor“, gab BSV-Co-Trainer Patrick Pendzich zu. Letztlich gingen die Blumenthaler nach der Pause aber verdient in Führung. Jannik Stein lieferte eine starke Einzelleistung ab, indem er sich über rechts außen durchsetzte und auf den freilaufenden Patrick Pfeiffer passte, der den Ball nur noch zur 1:0-Führung einschieben musste (63.).

Nun übte Surheide mehr Druck auf die Gäste aus und mit einem satten Schuss an den Innenpfosten gelang Mergim Nebihi kurz vor Schluss das 1:1 (84.). Als alles auf ein Remis hindeutete, bekam Blumenthals Sören Tietze den Ball an den Arm, den er vor dem Bauch gehalten hatte, woraufhin der Schiedsrichter auf Strafstoß entschied, den Faton Rama zum 2:1 für die Hausherren verwandelte (90.+4). „Ich stand genau dahinter, den Elfer muss man nicht pfeifen. So war der Ausgang für uns enttäuschend“, sagte Patrick Pendzich.

SV Türkspor – ESC Geestemünde II 5:1 (4:0): Noch ist nicht entschieden, wie mit dem Abbruch des Topspiels zwischen SVT und dem TSV Hasenbüren vom vergangenen Spieltag verfahren wird. Dem Höhenflug des Landesliga-Absteigers machte der Abbruch jedoch vorerst nicht zu schaffen. „Erste Halbzeit top, zweite Halbzeit katastrophal“, formulierte Bahadir Kilickeser im Anschluss an die Partie. Beide Teams spielten die Begegnung zwar locker herunter, aber die Dominanz ging von den Gastgebern aus, die zur Pause auch noch höher als 4:0 hätten führen können.

„Man of the Match“ war ganz klar SVT-Stürmer Abdullah Özkul, der einem lupenreinen Hattrick noch ein weiteres Tor folgen ließ. Zunächst verwertete Özkul zweimal die Zuspiele seines Teamkollegen Mahmut Gökalp (23./27.), ehe Sezer Aydin ihm eine weitere Vorlage gab (30.) und Özkul anschließend nach Vorarbeit von Ralf Bela Prieß das 4:0 markierte (41.). Nach dem Wechsel erhöhte Sezer Aydin nach herrlichem Solo noch auf 5:0 (53.), sodass das immerhin gut herausgespielte 5:1 durch Geestemündes Julian Marginean reinste Ergebniskosmetik darstellte (55.). Dennoch sah Bahadir Kilickeser den zweiten Durchgang als „ausgeglichen“ an, in dem Türkspor-Schlussmann Gökhan Kara „ein guter Rückhalt“ war.

SC Lehe-Spaden – SG Aumund-Vegesack II 2:2 (1:1): Gegen Lehe-Spaden war die Mannschaft des Trainerduos Manuel Broekmann/Michael Leopold über 90 Minuten das spielbestimmende Team und hatte etliche Chancen, ein Tor zu erzielen. Durch einen abgefälschten Torschuss von Cedric Mohrmann gerieten die Vegesacker schließlich in einen Rückstand (26.) – ihr Keeper Carlos Obiegly war machtlos.

Doch SAV II ließ aber nicht locker und unmittelbar vor der Pause nahm sich Issam El-Madhoun ein Herz und zwirbelte den Ball aus rund 25 Metern in den Spadener Kasten (45.). Im zweiten Durchgang hatten sich die Gäste viel vorgenommen und spielten bis zum 16-Meter-Raum hervorragend. „Aber da waren wir einfach nicht abgeklärt genug vorm Tor“, ärgerte sich Michael Leopold. Kurzen Jubel ließen die Vegesacker Akteure verlauten, als ein schöner Spielzug über rechts in einen langen Ball auf links außen mündete, wo Nils Dettmering das Leder ins Eck beförderte – doch Schiedsrichter Mohammed Akel entschied auf Abseits in der 70. Minute.

„Während wir uns noch über diese Fehlentscheidung ärgern, bekommen wir im Gegenzug das 1:2“, berichtete Michael Leopold. Leandro Vaz Bastos war dann für den SC erfolgreich im Abschluss (71.). Da SAV II nicht aufgab, konnten die Gäste sich letztlich noch belohnen und durch Ghando Mohamads Kopfballtreffer zum 2:2-Endstand immerhin einen Punkt mit nach Hause nehmen (89.). „Wir sind auf dem Weg der Besserung. Momentan fehlt einfach das Quäntchen Glück“, sagte SAV-Spielertrainer Manuel Broekmann.

1. FC Burg – OSC Bremerhaven II 1:0 (0:0): Die am besten in die Rückrunde gestartete Nordbremer Mannschaft heißt 1. FC Burg. Zwar steht das Team von Spielertrainer Mirko Wendland weiterhin auf einem Abstiegsplatz, doch das rettende Ufer ist in greifbarer Nähe. Auf heimischer Anlage feierten die Nordbremer jetzt einen wichtigen 1:0-Erfolg. Wenngleich zwei Rote Karten für die Gäste womöglich mehr Burger Treffer hätten erwarten lassen können.

So hatten die Burger Akteure von Beginn an mehr Ballbesitz. Die guten Möglichkeiten nutzten die Nordbremer jedoch nicht zur Pause. In der 48. Minute traf dann Mirko Wendland aus vier Metern nur den Innenpfosten und zwei Minuten später zückte der Vegesacker Schiedsrichter Tobias Behnke zum ersten Mal den roten Karton und stellte einen Bremerhavener wegen Beleidigung vom Platz (50.).

„Wer danach dachte, wir würden uns einfacher tun, hatte sich getäuscht“, meinte FCB-Teammanager Leif Eriksons. Der Wendepunkt kam kurz darauf dennoch – Ömer Aydogdu schickte Julian Kubicek auf die Reise, der auf halblinker Position aus zehn Metern ins lange Eck zur 1:0-Führung für Burg einschob (57.). In der Folge verpassten es die Grambker, tortechnisch nachzulegen und selbst die zweite Rote Karte für OSC II wegen Nachtretens brachte ihnen keine Ruhe ins Spiel. „Für uns war es am Ende ein wichtiger Dreier und keiner fragt mehr danach, wie er zustande gekommen ist“, meinte Leif Eriksons.