Bremen-Nord. Die KSG Bremen-Nord wird keine Liebesbeziehung mehr mit der Anlage „Bürgerhaus“ in der Friedhofstraße in Bremerhaven herstellen. Erneut platzten am vorletzten Spieltag in der Kegel-Landesliga die Träume der Nordbremer auf eine vordere Platzierung. Mit nur 4232 Holz mussten diese sich mit dem sechsten Rang unter den acht teilnehmenden Teams zufrieden geben. Damit verharren Burkhard Bräunig und Co. auf der ungeliebten Position fünf.

„Bremerhaven ist eine schwierige Bahn für uns. Aber auch unsere potenziellen Gegner hatten Probleme. Wir konnten dies jedoch leider nicht nutzen“, bilanzierte KSG-Kapitän Ralf Cording. Nur Burkhard Bräunig habe ein gutes Ergebnis erzielt. Dieser startete mit seinen 857 Holz an. Damit erkämpfte er sich die vierte Position. Dann gingen die Probleme aber auch schon los. Harald Müller kam nicht über 843 Holz hinaus, verteidigte aber Platz vier. Auch nach den 842 Holz von Olaf Peter befand sich die KSG Bremen-Nord nach wie vor auf Rang vier.

„Das zeigt, dass auch die anderen Probleme hatten mit der Bahn. Leider haben wir es versäumt, uns einen Vorsprung zu sichern“ (Cording). Roy Töbe verzeichnete mit 849 Holz sogar ein etwas besseres Resultat als seine beiden Vorgänger. Somit blieb es beim vierten Platz. Mit Ralf Cording wartete auch noch der vermeintlich stärkste KSG-Aktive. „In der Schlussachse kam der fehlende Vorsprung zum Tragen. Ich kam auch nicht mit der Bahn zurecht“, so Cording. Mit nur 841 Holz rutschten die Nordbremer auf den sechsten Rang ab. Die Schlusskeglerin von der SG LTS/Nordlichter, Tanja Wegener, wartete ausgerechnet mit dem Tagesbestholz von 883 Punkten auf. Jörg Bruns vom TSV Grolland überholte die KSG mit soliden 860 Holz ebenso. Damit erarbeitete sich Tabellennachbar Grolland einen Vorsprung von einem Punkt auf die Nordbremer Konkurrenz.

„Da der letzte Spieltag in Bremen stattfindet, machen wir uns auch wenig Hoffnung, den Abstand noch aufzuholen“, sagte Ralf Cording. Die Führung in der Einzelwertung hat mit Uwe Trenke ein Kegler der SG ESC Geestemünde/Frei Weg 09 inne. Dieser blickt mit 64 Punkten und einem durchschnittlichen Ergebnis von 886,17 Holz auf einen Vorsprung von drei Zählern auf den Grollander Jörg Bruns (881,67).

Ralf Cording bleibt auf Position 16 mit 34 Zählern und einem Schnitt von 863,83 Holz bester KSG-Sportler. Ihm sitzt nun sein Teamkollege Roy Töbe mit 33 Punkten im Nacken. Mit 865,80 Holz weist Töbe sogar den besseren Schnitt als Cording auf. Burkhard Bräunig (22/854,50) sowie Harald Müller (20/864,50) tauchen auf den Plätzen 26 und 27 auf. Olaf Peter besitzt ebenso wie Müller 20 Zähler, verbuchte mit 861,25 Holz aber auf Platz 30 den schlechteren Saisonschnitt im Vergleich mit seinem Vereinskollegen. Thorsten Buchholz wurde zwar nicht bei der KSG eingesetzt, darf sich aber dennoch nach wie mit 15 Punkten und einem Schnitt von 861,75 Holz über einen ordentlichen 35. Rang im Einzelklassement freuen.